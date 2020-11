Le sombre avertissement de Noël de SAGE sur le doublement des infections en cinq jours

Les scientifiques du numéro 10 ont émis un avertissement qui donne à réfléchir aux ministres selon lequel les cas de coronavirus pourraient “ facilement doubler ” lorsque le verrouillage est relâché pendant cinq jours à Noël.

Dans un rapport soumis au gouvernement le 18 novembre, le Groupe scientifique de la grippe pandémique sur la modélisation (SPI-M) a déclaré que l’assouplissement des règles «entraînerait une augmentation de la transmission et de la prévalence, potentiellement de manière importante».

Le groupe a averti que cela pourrait correspondre à ce qui s’est passé lorsque les universités et les écoles sont revenues à la fin du mois de septembre, ce qui a été blâmé pour avoir provoqué la deuxième vague de l’épidémie.

Dans le document officiel, SPI-M a ajouté: «Un mélange important de personnes sur une courte période de temps, en particulier celles qui ne prennent pas de contact régulièrement pendant un mois, représente un risque important de transmission à grande échelle.

«D’autres infections respiratoires suggèrent que l’exposition des membres âgés de la famille aux maladies respiratoires est accrue pendant une période festive normale.

«La prévalence pourrait facilement doubler pendant quelques jours de fêtes, avec de nouvelles augmentations à mesure que les nouvelles infections retournent à leurs réseaux« de routine ».»

Il a été annoncé cette semaine que les Britanniques de trois ménages différents seront autorisés à se mélanger à l’intérieur et à passer la nuit entre eux entre le 23 et le 27 décembre.

Les mesures ont été approuvées malgré la forte répression des experts indépendants et des scientifiques du gouvernement, qui préviennent que janvier est déjà la période la plus difficile de l’année pour le NHS.

Cela survient alors que le Britannique a enregistré 16022 nouveaux cas de coronavirus aujourd’hui et 521 décès, alors que les infections continuent de chuter fortement et que les décès se stabilisent. Les infections d’aujourd’hui marquent une baisse de 20,9% par rapport aux 20 252 de la semaine dernière et de 8,7% par rapport aux 17 555 d’hier.

Les 521 décès annoncés au cours des dernières 24 heures sont 1,9% plus élevés que les 511 vendredi dernier et 4,6% au-dessus du chiffre de 498 hier. Les décès de Covid sont en retard de deux à trois semaines par rapport à la tendance des infections en raison du temps qu’il faut aux gens pour tomber gravement malades. Les experts prévoient que les décès commenceront enfin à diminuer le mois prochain, après la fin du deuxième verrouillage du pays.

Il y a normalement une augmentation des infections grippales après Noël. Celles-ci sont illustrées par le graphique ci-dessus de 2016 à l’année dernière. La semaine 52 est la dernière semaine de l’année du 25 au 31 décembre

Le graphique ci-dessus des sondages menés pour le groupe consultatif SAGE SPI-MO a révélé que de nombreuses personnes prévoyaient encore de célébrer Noël

Dans leurs minutes, SPI-MO a également modélisé l’impact d’un verrouillage de six semaines sur les infections à Covid-19 à partir du 2 novembre. Un verrouillage de quatre semaines a été déclaré en Angleterre le 5 novembre.

Le taux de reproduction du coronavirus au Royaume-Uni est peut-être tombé en dessous du nombre crucial de un (illustré à gauche), le SAGE estimant que chaque région d’Angleterre a un R inférieur à un, à l’exception de Londres et du sud-est. Un nombre croissant de députés conservateurs (listés à droite) ont ouvertement critiqué les niveaux de verrouillage local du gouvernement

Dans d’autres nouvelles sur les coronavirus:

Un graphique officiel présentant les épidémies de coronavirus à travers le pays a suggéré qu’il y a des parties du nord de l’Angleterre et des Midlands qui pourraient être “ désescaladées ” du niveau deux ou du niveau trois en janvier si elles peuvent continuer à écraser la maladie;

Le taux de R de la Grande-Bretagne est maintenant estimé entre 0,9 et 1,0, ce qui est l’estimation la plus basse depuis l’été et signifie que l’épidémie de coronavirus du pays est probablement en train de diminuer;

Le SAGE a averti qu’une brève interruption des règles de distanciation sociale à Noël pourrait conduire à un doublement des cas de Covid par la suite;

Les règles des pubs seront si strictes dans les zones de niveau deux que les clients – qui ne seront autorisés que s’ils achètent un “ repas copieux ” – doivent partir dès qu’ils ont fini leur repas et ils ne seront pas autorisés à continuer à boire;

Les scientifiques chinois affirment que le coronavirus est originaire d’Inde à l’été 2019 et s’est propagé aux humains parce qu’ils ont bu de la même eau que les animaux pendant une vague de chaleur;

Un scientifique de haut niveau du gouvernement a déclaré que la MHRA avait «suffisamment» de données sur l’efficacité du vaccin d’Oxford pour pouvoir l’approuver pour un usage public;

Downing Street aurait demandé à AstraZeneca d’emballer ses doses de vaccin contre le coronavirus avec l’Union Jack imprimée dessus, mais le bureau du Premier ministre a depuis nié la réclamation;

Toutes les régions d’Angleterre sauf trois ont vu les taux d’infection à coronavirus baisser au cours de la semaine qui s’est terminée le 22 novembre, selon les données de Public Health England.

Seulement TROIS régions locales ont vu les taux de Covid augmenter la semaine dernière Seules trois autorités locales en Angleterre ont vu leurs taux d’infection à coronavirus augmenter la semaine dernière, selon les données officielles, même si 99% du pays sera plongé dans des verrouillages de niveau deux ou trois la semaine prochaine. Et plus de la moitié – 97 sur 149 – ont vu leur nombre de cas de Covid chuter d’au moins 25%, selon le rapport hebdomadaire de surveillance des infections de Public Health England. Medway, East Sussex et Redbridge, à Londres, ont été les trois autorités à voir une augmentation des infections à Covid-19, respectivement de 28,4%, 5,2% et 5%, alors que les restrictions de verrouillage entraient dans leur troisième semaine. Les responsables du ministère de la Santé affirment que la variation en pourcentage des taux d’infection à Covid a été utilisée comme critère clé pour déterminer les niveaux, aux côtés de la pression sur le NHS local, des niveaux d’infection totaux, des cas chez les plus de 60 ans et de la proportion de tests positifs pour Covid-19. Mais les chiffres confirment les affirmations de députés furieux et de certains scientifiques selon lesquels les ministres – qui ont refusé de révéler quels sont les seuils exacts pour imposer des restrictions à certains domaines – auraient dû placer davantage d’autorités locales dans des niveaux plus lâches en raison de la chute rapide des infections. Les experts ont déclaré qu’ils estimaient que les ministres avaient été “ prudents ” dans l’application des niveaux en raison d’un pic prévu à Noël, mais qu’une fois la période des fêtes passée, il était probable que de nombreux domaines seraient déplacés vers le niveau deux. Cela vient après que le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a suggéré ce matin que les autorités locales pourraient être transférées au niveau deux avant Noël, à condition que leurs taux de cas tombent à des niveaux bas. Et Boris Johnson a admis aujourd’hui que les nouveaux niveaux brutaux sont “ frustrants ” pour les zones à faible infection – mais a refusé de changer de cap, insistant sur le fait que les règles doivent rester “ simples ”. Et montrant que la deuxième vague de coronavirus a déjà atteint un sommet, les universitaires de l’Université de Cambridge à l’origine de la sombre estimation de 4000 décès par jour qui a effrayé les ministres en imposant un deuxième verrouillage national en premier lieu ont révisé leur modèle pour dire que les cas en Angleterre ont commencé à diminuer en dernier. mois.

Les critiques ont également souligné une augmentation des autres infections respiratoires qui se produit normalement chaque année après que les gens se mélangent pendant les vacances de Noël.

Les notes sur l’assouplissement des mesures de Noël ont été publiées aujourd’hui par le ministère de la Santé, mais sont datées du 18 novembre.

Le gouvernement envisage d’imposer un verrouillage de 25 jours après Noël, en accordant cinq jours de restrictions pour chaque jour de détente pour éviter toute nouvelle augmentation.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré que ce n’était “ pas un chiffre exact ” et que les restrictions de cinq jours ne seraient nécessaires que si le taux de reproduction ou R – le nombre de personnes à qui une personne infectée transmet le virus – passe à deux.

“Si R passait à 1,5, il faudrait environ deux à trois jours de mesures restrictives pour revenir en arrière”, ont-ils déclaré.

«À titre de comparaison, on pense que R en est un au niveau national. Noël sera un événement qui se répandra.

Le premier ministre a déclaré qu’il partageait les frustrations de ceux qui se trouvaient aux échelons les plus élevés

Public Health England a révélé aujourd’hui un graphique suggérant comment les niveaux étaient attribués aux différentes autorités locales en Angleterre.

Cela montre que bien que la plupart du nord de l’Angleterre et des Midlands soient au niveau trois – avec des restaurants obligés de n’offrir que des plats à emporter – de nombreuses régions sont en passe d’assouplir les restrictions et d’entrer dans le très convoité Tier One.

Le Nottinghamshire et le Warwickshire sont déjà sur le point de passer au niveau deux grâce à la baisse des taux d’infection.

Et il y a eu aussi des baisses rapides dans le Yorkshire du Sud, le Lancashire et le Derbyshire, ce qui pourrait leur être utile pour les semaines à venir.

Le rapport se lit comme suit: «Ce graphique montre certaines baisses des taux de cas hebdomadaires dans le nord de l’Angleterre et dans d’autres régions où les taux de cas sont élevés mais en baisse.

“L’amélioration continue au cours de la période à venir pourrait faire de ces domaines des candidats à une désescalade au cours de la nouvelle année.”

Le SAGE a révélé aujourd’hui que le taux R avait chuté pour la troisième semaine consécutive et que l’on pense maintenant qu’il est inférieur à un pour l’ensemble du Royaume-Uni pour la première fois en trois mois.

Une dispute a éclaté la nuit dernière au sujet de la décision de hiérarchisation du gouvernement alors que les députés et les membres du public dans les zones de niveau trois étaient indignés.

Ils comprenaient l’intégralité de Kent, qui est passé du niveau un avant le verrouillage au niveau trois en réponse à la flambée des infections locales.

Damian Green, député d’Ashford dans le comté, a averti qu’il était “ très préoccupé ” par le déclassement dramatique d’hier et a déclaré que les ministres devraient publier une analyse détaillée sur la manière dont leur décision avait été prise.

Mais Boris Johnson a refusé aujourd’hui de céder aux pressions de 70 de ses propres députés pour changer de cap, tout en admettant qu’ils étaient “ frustrants ” pour les personnes vivant dans des zones à faible taux de transmission.

S’exprimant sur le site du laboratoire de Porton Down, le Premier ministre a laissé entrevoir la perspective que certaines zones pourraient voir leur statut déclassé en quelques semaines.

M. Johnson a déclaré: “ Je sais que c’est frustrant pour les gens lorsqu’ils se trouvent dans une zone de niveau élevé alors qu’il y a très peu d’incidence dans leur village ou leur région. Je comprends parfaitement pourquoi les gens se sentent frustrés.

Il a ajouté: “ Il y a vraiment la perspective que les zones puissent … descendre dans l’échelle de hiérarchisation. ”

Le professeur Paul Hunter, expert en maladies infectieuses à l’Université d’East Anglia, a déclaré à MailOnline aujourd’hui qu’il estimait que le gouvernement avait été “ prudent ” dans l’application des niveaux en raison d’une poussée d’infections attendue avant Noël.

Mais il a dit qu’après la période des fêtes, de nombreuses zones pourraient être déplacées vers le bas des gradins.