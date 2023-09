Le Somaliland rejette les discussions sur l’unification avec la Somalie après le commentaire de Museveni | Nouvelles

La région séparatiste du Somaliland a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de discuter de l’unité avec la Somalie, semblant contredire le président ougandais Yoweri Museveni qui a déclaré qu’il agirait en tant que « médiateur d’unification » entre les deux gouvernements.

Le gouvernement du Somaliland a déclaré son autonomie par rapport à la Somalie en 1991, mais son indépendance n’a pas encore obtenu une large reconnaissance internationale.

« Tout dialogue qui aura lieu entre le Somaliland et la Somalie ne portera pas sur l’unification, mais plutôt sur la manière dont les deux pays auparavant unis peuvent avancer séparément », a déclaré dimanche le gouvernement du Somaliland dans un communiqué.

Le Somaliland, qui est resté largement pacifique pendant plus de trois décennies alors que son voisin a été secoué par la guerre civile, a déclaré qu’il « n’a aucun projet de dialogue pour discuter de l’unité avec la Somalie ».

Certains anciens de clans dans les zones contestées le long de la frontière entre le Somaliland et l’État semi-autonome du Puntland disent qu’ils souhaitent faire partie du Puntland plutôt que du Somaliland.

De violents combats ont éclaté entre les forces du Somaliland et les miliciens dans et autour de la ville de Las Anod, dans l’une de ces zones, en février. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées depuis le début du conflit et, selon les données reçues par Al Jazeera des hôpitaux de Las Anod en mai, environ 300 personnes sont mortes et 1 913 ont été blessées.

Depuis sa sécession, ce pays indépendant de facto a cultivé une image d’« oasis de stabilité » dans la Corne de l’Afrique, menant des opérations de désarmement et des élections démocratiques malgré son manque de reconnaissance internationale. Cependant, les analystes affirment que le conflit a affecté négativement cette image.

La déclaration de Museveni intervient un jour après sa rencontre avec Jama Musse Jama, envoyé spécial pour le Somaliland, au cours de laquelle il a déclaré que « la Somalie et le Somaliland devraient mettre fin à la politique identitaire s’ils veulent la prospérité de leur pays ».

En réponse à la déclaration du Somaliland, le secrétaire de presse adjoint de Museveni a déclaré que la Chambre d’État ougandaise n’avait aucun commentaire à faire.

Les ministres somaliens de l’Information et de l’Intérieur n’ont pas commenté la situation, même si la position somalienne a toujours été qu’elle considère le Somaliland comme faisant partie de la Somalie et souhaite l’unification.