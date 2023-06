Le solstice d’été est le 21 juin : 6 choses à savoir sur le jour le plus long de l’année

Le solstice d’été est à nos portes : le mercredi 21 juin est le jour le plus long de 2023, et le début de la saison estivale, pour toute personne vivant au nord de l’équateur.

Techniquement parlant, le solstice d’été se produit lorsque le soleil est directement au-dessus du tropique du Cancer, soit 23,5 degrés de latitude nord. Cela se produira à exactement 10 h 57 le mercredi de l’Est. Si vous aimez la lumière du soleil, porter des shorts, manger des glaces et profiter de tout l’été, c’est probablement un grand jour pour vous.

Vous trouverez ci-dessous un petit guide scientifique du jour le plus long de l’année.

1) Pourquoi avons-nous un solstice d’été, de toute façon ?

Les solstices d’été et d’hiver, les saisons et la durée changeante des heures de clarté tout au long de l’année sont tous dus à un fait : la Terre tourne sur un axe incliné.

L’inclinaison – probablement causée par un objet massif frappant la Terre il y a des milliards d’années – signifie que pendant la moitié de l’année, le pôle Nord est pointé vers le soleil (comme sur l’image ci-dessous). Pendant l’autre moitié de l’année, le pôle Sud reçoit plus de lumière.

Nasa

Voici une démonstration accélérée du phénomène filmée pendant une année entière depuis l’espace. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment la ligne séparant le jour de la nuit (appelée le terminateur) oscille entre les pôles au cours de l’année.



NASA/Météosat/Robert Simmon

Un fait amusant à propos du terminateur : il n’est pas vrai qu’il divise la Terre en deux moitiés égales de lumière et d’obscurité. C’est parce que notre atmosphère plie un peu la lumière du soleil, l’étirant essentiellement sur une superficie légèrement plus grande. Cela « fait que les terres couvertes par la lumière du soleil ont une plus grande superficie que les terres couvertes par l’obscurité », explique la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

2) Combien d’heures d’ensoleillement aurai-je le 21 ?

Cela dépend de là où tu vis. Plus vous êtes au nord, plus vous verrez de soleil pendant le solstice. Climatologue basé en Alaska Brian Brettschneider a créé ce guide formidable (cliquez pour voir quelques graphiques): Les latitudes les plus septentrionales verront 24 heures entières de soleil, tandis que la plupart des États-Unis verront entre 14 et 16 heures.

Si vous vivez près du cercle polaire arctique, le soleil ne se couche jamais vraiment pendant le solstice.

Voici une autre façon sympa de visualiser l’extrême du solstice d’été. En 2013, un résident de l’Alberta, au Canada – à plusieurs centaines de kilomètres au sud de Fairbanks mais toujours à une latitude élevée – a pris cette photographie à sténopé de la trajectoire du soleil tout au long de l’année et l’a partagée avec le site Web d’astronomie EarthSky. Vous pouvez voir le changement spectaculaire de l’arc du soleil de décembre à juin. (Vous pouvez facilement créer une image similaire à la maison. Tout ce dont vous avez besoin est une boîte de conserve, du papier photo, du ruban adhésif et une épingle. Instructions ici.)

Il s’agit d’une photo sténopé de 6 mois prise d’un solstice à l’autre, à Medicine Hat, Alberta, Canada. Nous sommes l’une des villes les plus ensoleillées du Canada, et cela le montre bien. Posté par Ian Hennes le samedi 21 décembre 2013

3) Le solstice est-il le dernier coucher de soleil de l’année ?

Pas nécessairement. Ce n’est pas parce que le 21 juin est le jour le plus long de l’année pour l’hémisphère nord signifie que chaque emplacement a son premier lever de soleil ou son dernier coucher de soleil ce jour-là.

Si vous vivez à Washington, DC, les derniers couchers de soleil commenceront le lendemain du solstice, le 22. Si vous aimez faire la grasse matinée, c’est sans doute la journée la plus excitante de l’été. TimeAndDate.com peut vous dire quand le dernier coucher de soleil se produira dans votre région.

4) Le solstice est-il vraiment le premier jour de l’été ?

Eh bien, cela dépend : demandez-vous à un météorologue ou à un astronome ?

Météorologiquement parlant, l’été est défini comme les trois mois les plus chauds de l’année, l’hiver les trois mois les plus froids et–entre les mois sont le printemps et l’automne.

Voici comment la NOAA le décompose :

Le printemps météorologique comprend mars, avril et mai; l’été météorologique comprend juin, juillet et août; la chute météorologique comprend septembre, octobre et novembre ; et l’hiver météorologique comprend décembre, janvier et février.

Donc, selon cette définition météorologique, l’été a déjà commencé. Mais astronomiquement parlant, oui, l’été commence lorsque le soleil est directement au-dessus du tropique du Cancer, qui est au solstice.

5) Dois-je mettre de la crème solaire ?

Oui, vous devriez porter un écran solaire sous le soleil intense de l’été. Cependant, comme l’a rapporté Julia Belluz de Vox, la recherche sur la question de savoir si la crème solaire aide réellement à prévenir la forme la plus agressive de cancer de la peau fait défaut. Comme elle l’écrit :

Le groupe de travail américain sur les services préventifs a résumé les preuves des effets sur la santé de l’utilisation d’un écran solaire … [and] ont constaté que la crème solaire réduisait l’incidence du cancer des cellules squameuses, mais qu’elle n’avait aucun effet sur le cancer des cellules basales. De plus, « il n’y a pas de données directes sur l’effet de la crème solaire sur l’incidence du mélanome ». Pourtant, la recherche évolue constamment et de nouvelles études émergent qui montrent que la crème solaire peut réduire le risque de mélanome, comme cet essai à long terme en Australie.

Cela dit, cela aide certainement à prévenir les coups de soleil, ce qui est désagréable. Pour en savoir plus sur la science de la crème solaire, lisez l’explication de Belluz.

6) Y a-t-il des solstices et des équinoxes sur d’autres planètes ?

Oui! Toutes les planètes de notre système solaire tournent sur un axe incliné et ont donc des saisons. Certaines de ces inclinaisons sont mineures (comme Mercure, qui est incliné à 2,11 degrés). Mais d’autres ressemblent davantage à la Terre (23,5 degrés) ou sont encore plus extrêmes (Uranus est inclinée à 98 degrés !).

Ci-dessous, voyez une belle image composite de Saturne à son équinoxe capturée par le vaisseau spatial Cassini (RIP) en 2009. La géante gazeuse est inclinée de 27 degrés par rapport au soleil, et les équinoxes sur la planète sont moins fréquents que sur Terre. Saturne ne voit un équinoxe qu’environ une fois tous les 15 ans (car il faut 29 ans à Saturne pour effectuer une orbite autour du soleil).

Équipe d’imagerie Cassini/NASA

Pendant l’équinoxe de Saturne, ses anneaux deviennent anormalement sombres. C’est parce que ces anneaux n’ont qu’environ 30 pieds d’épaisseur, et lorsque la lumière les frappe de plein fouet, il n’y a pas beaucoup de surface à réfléchir.

7) J’ai cliqué accidentellement sur cet article et je veux vraiment une photo sympa du soleil

Nous vous avons:

L’image ci-dessus a été prise par le Solar Dynamics Observatory de la NASA, un vaisseau spatial lancé en 2010 pour mieux comprendre le soleil.

En 2018, la NASA a lancé la sonde solaire Parker, un vaisseau spatial conçu pour s’approcher à moins de 4 millions de kilomètres de la surface du soleil (beaucoup plus près que n’importe quel vaisseau spatial auparavant). L’objectif est d’étudier l’atmosphère, la météo et le magnétisme du soleil et de comprendre pourquoi la couronne du soleil (son atmosphère) est beaucoup plus chaude que sa surface. Pourtant, même à plusieurs millions de kilomètres, la sonde devra résister à des températures de 2 500 degrés Fahrenheit.