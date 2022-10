Le solide départ défensif de St. Rita mène à une victoire de 27-14 dans le premier match de classe 7A contre Genève – Shaw Local

CHICAGO — La défense de St. Rita voulait anéantir l’attaque de Genève vendredi soir.

L’entraîneur défensif des Mustangs, Terry Quinn, veut toujours que sa défensive capitalise sur les gros jeux et arrête une attaque adverse avant qu’elle ne commence et St. Rita l’a fait lors de son premier match des séries éliminatoires de classe 7A.

Les Mustangs ont bloqué un panier, renvoyé une interception pour un touché et forcé un échappé sur les trois premiers entraînements des Vikings, ouvrant la voie à une victoire de 27-14.

« Nous voulions les retirer tôt du match », a déclaré le demi défensif de St. Rita, Zack Clark. “Ne leur donnez aucun espoir et montrez-leur qui est la meilleure équipe. Nous l’avons fait aujourd’hui.

Genève s’est rendu au St. Rita 15 après que les Mustangs aient pris une avance de 3-0 et que les Vikings aient tenté un panier de 32 verges que Key’Andre White a bloqué avec 15 secondes à faire au premier quart.

Après que St. Rita (8-2) ait marqué lors de son prochain entraînement pour prendre une avance de 10-0, Clark est entré dans l’action et a intercepté une passe et l’a retournée 63 verges pour donner aux Mustangs une avance de 17-0 avec 10:10 gauche au deuxième quart-temps. Genève a tâtonné lors de son jeu suivant et Patrick Carmody a récupéré le ballon mais les Mustangs n’ont pas réussi à marquer lors du drive suivant.

St. Rita a terminé la soirée avec quatre revirements, Clark en tête avec deux interceptions et Johnny Scmitt a ajouté un autre choix au quatrième quart.

« La défensive a très bien joué, et l’attaque s’en nourrit aussi », a déclaré l’entraîneur de St. Rita, Todd Kuska.

Le porteur de ballon DJ Stewart des Mustangs s’est précipité pour deux touchés et a terminé avec 147 verges en 23 courses. Stewart a ajouté son deuxième touché de la soirée lorsqu’il a couru pour deux verges pour donner à St. Rita une avance de 24-0 avec 3:15 à faire au deuxième quart. Ethan Middleton a ajouté 29 verges au sol tandis que le quart Jett Hilding a complété sept de ses 16 passes pour 86 verges et a ajouté 42 verges au sol.

TOUCHDOWN: DJ Stewart avec une course de touché de 1 mètre pour donner aux Mustangs une avance de 10-0 avec 11:04 à faire dans le 2Q. Stewart a ramassé les 77 verges sur ce trajet, y compris une course de 64 verges. pic.twitter.com/SJzk7O73lh – Michal Dwojak (@mdwojak94) 29 octobre 2022

L’attaque précipitée de St. Rita comprend plusieurs meneurs de jeu à Stewart, Middleton, Hilding et le receveur large Calvin Lee, de sorte que le plan de match offensif peut parfois être simple.

“Le plan de match était juste de continuer à battre”, a déclaré Stewart. “Continuez à battre, continuez à battre, continuez à battre chaque semaine.”

Genève (6-4) s’est regroupée après avoir pris du retard 24-0 lorsque le quart-arrière Nate Stempowski a marqué sur une course de 5 verges pour porter le score à 24-7 St. Rita 1:16 à faire au deuxième quart. Stempowski a quitté le match au troisième quart avec une blessure et le deuxième Anthony Chahino est entré dans le match après seulement une semaine d’entraînement parce qu’il se remettait d’une main cassée.

TOUCHDOWN: Le quart-arrière genevois Nate Stempowski marque sur une course de 5 verges pour monter sur le plateau. Le point culminant de la course de 91 verges a été une course de 49 verges de Stempowski. Les Vikings en avaient vraiment besoin. Les Mustangs mènent 24-7 avec 1:16 à jouer au 2e trimestre. pic.twitter.com/cvppdOCT6V – Michal Dwojak (@mdwojak94) 29 octobre 2022

Chahino a complété une passe de 85 verges à Anthony Pantano pour faire 27-14 St. Rita avec 4:12 à faire dans le match, mais le deuxième a eu deux interceptions au quatrième quart.

Stempowski a complété six de ses 11 passes pour 65 verges et s’est précipité pour 64, dont un touché. Chahino a complété trois de ses 12 passes pour 108 verges.

“Comme ils le font toujours, ils se sont battus, ils se sont battus et nous ont remis dans le match et nous ont donné un petit coup”, a déclaré l’entraîneur genevois Boone Thorgesen.

St. Rita affrontera Prospect (9-1) au deuxième tour des séries éliminatoires de la classe 7A. Les Mustangs ont vaincu les Knights, 42-20, en demi-finale 7A l’an dernier.

Kuska sait que l’attaque Prospect peut poser des problèmes et travaillera toute la semaine pour s’assurer que l’attaque et la défense ont la même mentalité de tueur qu’ils ont montrée lors de leur premier match éliminatoire.

“C’est une bonne équipe de football”, a déclaré Kuska. “Ils ont accumulé beaucoup de points et gagné beaucoup de matchs.”