Le soleil va mourir, selon les données de l’Agence spatiale européenne, c’est quand ça arrivera

Rien dans le monde ne dure éternellement et notre vie et notre étoile lumineuse, le Soleil non plus. Actuellement en âge mûr, le Soleil est estimé à 4,57 milliards d’années, selon les données du vaisseau spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne. La mission de cartographie des étoiles de l’agence spatiale a révélé de plus amples informations sur le sort du Soleil et son évolution. Cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter puisque nous ne serons pas là à ce moment-là.

L’étude tente de prédire l’avenir du Soleil en identifiant comment évolueront les étoiles de masse et de composition similaires. Selon les données publiées, le Soleil fusionne actuellement son noyau d’hydrogène à l’hélium, un processus connu sous le nom de fusion nucléaire, et est généralement plutôt stable.

Mais l’étoile géante finira par mourir. Cela se produira car il continuera à devenir de plus en plus chaud, puis à manquer progressivement d’hydrogène. Afin d’apporter de l’hydrogène, le noyau va se contracter et former une coquille d’hydrogène. Pendant que le noyau se contracte, l’atmosphère extérieure du Soleil se dilate, dévore la Terre et même engloutit Mars. Cela transformera le Soleil en une géante rouge, abaissant sa température de surface dans le processus.

Lorsque le noyau du Soleil finira par manquer de gaz (hydrogène et hélium), il déversera tout son matériau extérieur pour former une nébuleuse planétaire. Pendant ce temps, le noyau continuera à se refroidir et à s’effondrer en une naine blanche sombre.

L’étoile de notre système solaire devrait atteindre sa température maximale à environ 8 milliards d’années. Il va ensuite se refroidir et continuer à grossir pour devenir une étoile rouge géante. Il atteindra la fin de sa vie à l’âge de 10-11 milliards d’années.

Orlagh Creevey de l’Observatoire de la Côte d’Azur, France, et des collaborateurs de l’unité de coordination 8 de Gaia ont passé au peigne fin les données à la recherche des observations stellaires les plus précises que le vaisseau spatial pourrait offrir. Ils se sont concentrés sur les étoiles qui ont des températures de surface comprises entre 3000K et 10000K puisque ces étoiles sont globalement similaires au Soleil qui a une température de surface de 6000K. Ce sont aussi les étoiles qui vivent le plus longtemps dans la galaxie.

“Si nous ne comprenons pas notre propre Soleil et qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à ce sujet, comment pouvons-nous espérer comprendre toutes les autres étoiles qui composent notre merveilleuse galaxie”, a déclaré Orlagh dans un communiqué.

Gaia est un observatoire spatial de l’ESA, conçu pour l’astrométrie (mesure des positions, des distances et des mouvements des étoiles avec une précision sans précédent). Il a été lancé en 2013 et devrait être opérationnel jusqu’en 2025.

