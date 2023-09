Le soleil se couche sur un siècle de prohibition à Cardston, en Alberta.

Lorsqu’Olu Ifede a commencé à travailler dans une pharmacie de Cardston il y a six ans, il n’aurait jamais pensé voir de l’alcool servi dans cette ville du sud de l’Alberta.

« Il y a beaucoup de lois strictes ici », a-t-il déclaré. « Donc, je n’ai vraiment pas vu ça venir. »

Après plus d’un siècle comme l’une des dernières villes sèches de l’Alberta, Les quelque 3 500 habitants de Cardston n’ont plus besoin de sortir pour acheter une boisson alcoolisée.

Mardi, le conseil municipal de Cardston a voté 5 contre 2 en faveur de l’autorisation des restaurants avec service à table et des installations de loisirs comme le terrain de golf local à demander un permis d’alcool.

UN plébiscite non contraignant en mai a préparé le terrain pour la décision de mardi. Lorsqu’on leur a demandé s’ils autoriseraient des ventes limitées d’alcool dans la ville, le oui l’a emporté par une victoire serrée de 494 contre 431.

Ifede dit que c’est un changement bienvenu.

« Chacun devrait avoir la possibilité de prendre ce qu’il veut », a-t-il déclaré. « Certaines personnes veulent avoir [a] quelques verres ici et là.

Le pharmacien Olu Ifede se dit agréablement surpris que de l’alcool soit servi à Cardston. Bien que la décision puisse être controversée, Ifede dit qu’il est convaincu que la communauté ne sera pas divisée à ce sujet. (Osé Ireté/CBC)

Mais tout le monde n’est pas d’accord avec la décision.

L’Église des Saints des Derniers Jours influence les lois sur l’alcool

La relation de Cardston avec l’alcool est liée à sa longue histoire avec l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

La ville se trouve à 235 kilomètres au sud de Calgary et à 25 kilomètres au nord de la frontière canado-américaine.

Elle a été colonisée par des membres de l’Église LDS, également connus sous le nom de mormons, venus de l’Utah à la fin des années 1800.

C’est la maison du premier temple LDS jamais construit au Canada et selon le recensement de 2021, près de 62 % de sa population est mormone.

Dans la foi LDS, il est interdit aux membres de boire de l’alcool. La ville a maintenu la prohibition longtemps après que le reste de la province y ait mis fin en 1923.

Les gens pouvaient boire de l’alcool en ville, mais ils ne pouvaient tout simplement pas l’acheter.

Le nouveau règlement autorise l’octroi de licences de classe A et B pour les restaurants axés sur l’alimentation et les grandes installations récréatives comme le terrain de golf local.

Aucune vente hors site n’est autorisée – pas de bars ou de magasins d’alcool et pas d’achat de boissons ailleurs ni de livraison.

Pourtant, certains, comme Bob Taylor, craignent que ce soit le début d’une pente glissante. Pour lui, s’opposer au règlement est une question de principe.

« Je n’aime tout simplement pas ça », a-t-il déclaré.

« Les gens peuvent faire ce qu’ils veulent, mais je suis LDS et je ne le fais tout simplement pas. »

Des entreprises comme The Cobblestone Manor pourraient être les premières à servir légalement de l’alcool à Cardston depuis plus d’un siècle si elles réussissent à demander un permis d’alcool. (Osé Ireté/CBC)

Analyse de rentabilisation pour l’alcool

Pour les propriétaires d’entreprise comme Tanner Leavitt, servir de l’alcool est une question de survie.

« Nous nous en sortons de justesse, donc encore une fois, des revenus supplémentaires, quelle qu’en soit la source, seraient très bénéfiques », a-t-il déclaré.

Leavitt est propriétaire de Guero Taco, un restaurant mexicain situé dans la rue principale historique de Cardston. Il dit que ne pas être en mesure de servir de l’alcool signifie qu’il perd des clients potentiels.

La ville se trouve à une demi-heure de route du parc national des Lacs-Waterton et voit passer son lot de touristes.

« Ils demandent où ils peuvent prendre un verre et souvent je pense qu’ils sont déçus ou qu’ils vont ailleurs », a déclaré Leavitt.

Bob Taylor craint que le changement n’ouvre la porte à l’autorisation d’autres établissements d’alcool comme les bars ou les magasins d’alcool. (Osé Ireté/CBC)

D’autres entreprises locales ont été de fervents partisans du changement pour les mêmes raisons.

Lors d’une audience publique avant le vote du conseil municipal mardi, des représentants de la Chambre de commerce et du club de golf Lee Creek Valley se sont prononcés en faveur de la modification du règlement.

Même si seule une poignée de personnes remplissent les critères pour demander un permis d’alcool, un représentant de la Chambre de commerce a déclaré que cela avait un effet d’entraînement sur d’autres entreprises.

Le Cardston Inn, par exemple, perd des clients potentiels au profit de Lethbridge et de Pincher Creek, en Alberta, lorsque les gens découvrent qu’ils ne peuvent pas acheter d’alcool en ville.

Un long chemin à parcourir avant d’en craquer un froid

Il faudra un certain temps avant que les verres à vin ne tintent dans un restaurant de Cardston.

Le changement de règlement signifie que les entreprises peuvent demander un permis d’alcool. Mais ils doivent encore se mettre à la hauteur des réglementations de l’Alberta sur les alcools de jeu et le cannabis.

Des inspections doivent être effectuées, les plans d’étage soumis et le personnel trié.

« Nous avons encore un peu de chemin à parcourir avant de pouvoir demander une licence de vente », a déclaré Leavitt.

Cardston est répertoriée comme une municipalité sans locaux agréés, ce qui signifie que l’alcool n’y a jamais été vendu. Cela signifie qu’AGLC enverra la première demande au conseil municipal pour approbation.

Compte tenu de la décision de mardi, tous les signes indiquent une approbation. Lorsque cela se produit, l’agence n’a plus besoin de demander l’approbation du conseil. Il peut accorder des licences à condition que les candidats remplissent les conditions requises.

Ridge Ingram pense que servir de l’alcool sera un grand changement pour ce qu’il dit être une communauté mormone protégée comme Cardston. (Osé Ireté/CBC)

Certains habitants inquiets

Jusque-là, Cardston est encore l’une des dernières villes sèches de l’Alberta, mais elle n’apparaît plus pour longtemps.

« Je pense que c’est une grande différence, honnêtement », a déclaré Ridge Ingram, qui a grandi dans la ville.

Ingram pense qu’il pourrait y avoir plus de touristes et plus de trafic. Il s’inquiète également des conséquences de la consommation d’alcool sur la sécurité routière.

« C’est essentiellement une ville en liberté et c’est plus sûr s’il n’y a pas d’alcool dedans, car alors vous pouvez moins vous inquiéter », a déclaré Ingram.

Lors de l’audience publique, les résidents opposés au règlement ont exprimé des préoccupations similaires concernant la sécurité et ont mis en garde contre les problèmes de santé et les problèmes moraux associés à la consommation d’alcool.

Pour d’autres, cependant, servir de l’alcool signifie perdre ce qui a fait de Cardston, Cardston.