Le soleil peut endommager vos yeux. Voici comment le prévenir cet été

Vous avez sans doute entendu parler de l’importance de la crème solaire, mais saviez-vous que prendre soin de vos yeux par temps chaud est tout aussi important que de protéger votre peau ?

Selon le Organisation Mondiale de la Santéil y a 15 millions de personnes dans le monde qui sont aveugles à cause de la cataracte, et jusqu’à 10% de ces personnes, la cause de leur état peut avoir été l’exposition aux rayons ultraviolets.

Heureusement, il existe des moyens simples d’empêcher le soleil d’endommager vos yeux. Continuez à lire pour savoir comment protéger vos yeux contre les éléments cet été. Pour plus de conseils sur les soins oculaires, consultez les meilleurs endroits pour acheter des lunettes et des lentilles de contact en ligne.

Protégez vos yeux du soleil par temps chaud

Qu’il s’agisse de porter des lunettes de soleil ou de suivre une alimentation équilibrée, il existe de nombreuses façons de protéger vos yeux de la chaleur. Voici quelques conseils scientifiques pour les soins oculaires d’été.

Porter des lunettes de soleil

L’une des façons les plus simples et les plus élégantes de prendre soin de vos yeux consiste à porter des lunettes de soleil pendant la journée. Lorsque vos yeux ne sont pas protégés du soleil, ils sont exposés à plusieurs types de rayons UV, ce qui peut augmenter votre risque de certaines maladiesy compris la photokératite et la cataracte.

Westend61/Getty Images

Pensez aux verres polarisants

Les verres polarisés sont conçu avec un produit chimique spécial qui filtre plus de lumière que les autres lunettes de soleil. Ils réduisent également l’éblouissement des surfaces réfléchissantes, comme l’eau et la neige, ils sont donc une bonne option si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur.

Choisissez la bonne couleur de lentille

Bien qu’il puisse sembler que des verres plus foncés offrent une meilleure protection contre les rayons UV, c’est le contraire qui est vrai. Verres extrêmement foncés forcez vos pupilles à s’ouvrir plus largement, permettant plus de lumière du soleil dans vos yeux. Au lieu de verres foncés, optez pour des verres gris ou fumés pour obtenir le maximum de protection solaire.

Gardez vos yeux hydratés

Pendant l’été, vos yeux peuvent se dessécher rapidementen particulier si vous vivez dans un climat sec, si vous vous asseyez régulièrement dans des espaces climatisés ou si vous passez beaucoup de temps dans des piscines. Yeux déshydratés peut avoir des conséquences inconfortables, provoquant des brûlures, des irritations et une sensibilité à la lumière, qui peuvent s’aggraver si vous portez des lentilles de contact.

Évitez l’alcool

Buvant de l’alcool peut également assécher vos yeux, donc réduire votre consommation d’alcool peut aider à garder vos yeux plus lubrifiés et à éviter la déshydratation.

Utilisez des gouttes pour les yeux si vos yeux sont secs

Si vous avez un cas modéré de sécheresse oculaire, vous pouvez trouver un certain soulagement avec des gouttes ophtalmiques en vente libre. Mais si l’irritation persiste, parlez à votre médecin de la possibilité d’obtenir des gouttes sur ordonnance.

Ayez une alimentation bien équilibrée

Suivre un régime alimentaire nutritif peut également avoir des avantages pour la santé de vos yeux. Plus précisément, vous voudrez viser un plan de repas bien équilibré qui comprend une variété d’aliments riches en antioxydants qui favorisent la santé des yeux.

Par exemple, la vitamine C peut aider réduire votre risque de développer des cataractes. Les bonnes sources de cette vitamine comprennent les poivrons crus, les oranges et les carottes. De la même manière, vitamine E protège vos yeux des radicaux libres, qui peuvent endommager et décomposer les tissus de vos yeux. Vous pouvez trouver de la vitamine E dans les graines, les noix et les patates douces. Enfin, la vitamine A aussi soutient le bon fonctionnement des yeux et se trouve dans des aliments comme les légumes-feuilles et les légumes orange.

En revanche, il y a aussi aliments qui ne sont pas bons pour la santé de vos yeux. Les boissons sucrées et les aliments frits, par exemple, peuvent augmenter votre risque de diabète et, plus tard, de rétinopathie diabétique.

Limiter le temps d’écran

Regarder l’écran d’un ordinateur portable ou d’un téléphone trop longtemps peut irriter vos yeux et entraîner une affection appelée fatigue oculaire. Les symptômes courants de la fatigue oculaire comprennent les maux de tête, la sensibilité à la lumière, les yeux qui piquent et la vision floue.

Malheureusement, selon votre travail, éviter le temps d’écran peut ne pas être réaliste. Cependant, il existe certaines tactiques de soins oculaires que vous pouvez utiliser pour limiter l’effet des écrans numériques sur vos yeux. Notamment, l’American Optometric Association recommande de suivre la règle 20-20-20 pendant que vous utilisez des écrans électroniques. Cela signifie prendre une pause de 20 secondes depuis tous les écrans au moins une fois toutes les 20 minutes pour regarder un objet qui se trouve à 20 pieds de distance.

D’autres stratégies pour protéger vos yeux des écrans numériques incluent la réduction de la luminosité de vos appareils, le passage en mode sombre et le port de lunettes anti-lumière bleue.

José Luis Pelaez Inc/Getty Images

Évitez de regarder directement le soleil

Regarder le soleil trop longtemps n’est pas seulement inconfortable, cela peut causer des dommages graves et parfois permanents à vos yeux. Lorsque les rayons UV du soleil pénètrent dans vos yeux, ils peuvent former des radicaux libres et endommager vos rétines, provoquant potentiellement une maladie connue sous le nom de rétinopathie solaire ou photique.

Les symptômes plus légers de la rétinopathie solaire peuvent aller des yeux larmoyants à l’inconfort oculaire en passant par les maux de tête. Si votre cas est plus grave, vous pouvez rencontrer vision floue ou taches aveugles. Pour certaines personnes, ces effets sont irréversibles. Si vous avez remarqué que votre vision s’est détériorée après avoir vu une éclipse ou après avoir regardé le soleil, prenez rendez-vous avec votre médecin dès que possible.

Protégez vos yeux à l’extérieur ou en faisant du sport

Outre le port de lunettes de soleil, il existe d’autres moyens efficaces de protéger vos yeux lorsque vous passez du temps à l’extérieur.

Par exemple, si vous jardinez ou faites de la randonnée, vous pouvez porter un chapeau à larges bords ou une visière pour garder vos yeux couverts. Si vous vous dirigez vers la plage ou la piscine, prenez une paire de lunettes pour protéger vos yeux de l’eau, du sel et du chlore et éloignez les yeux du nageur. De même, si vous faites du sport, assurez-vous de mettre des lunettes de protection pour réduire le risque de blessure aux yeux.

Peu importe ce que vous faites, vous devez également porter un écran solaire sur votre visage pour éviter les brûlures sur vos paupières ou la peau sensible autour de vos yeux.

Obtenez un sommeil de qualité

Si vous vous êtes déjà réveillé d’un mauvaise nuit de sommeil avec les yeux secs et qui démangent, vous avez constaté à quel point un manque de sommeil de qualité peut avoir un impact sur votre santé oculaire, et la science le confirme. Dans une étudeles chercheurs ont trouvé une corrélation entre un sommeil de mauvaise qualité et la sécheresse oculaire, notant qu’une qualité de sommeil inférieure à la moyenne peut aggraver les effets du SSO.

En savoir plus: Mauvais sommeil? Essayez ces astuces faciles

Quand tu es fatigué, tu es aussi plus susceptible de se frotter les yeuxce qui pourrait conduire à des lésions oculaires ou une infection. Séparément, le fait de ne pas dormir suffisamment a été lié à d’autres problèmes de santé irritants mais non graves, notamment myokymie (contraction des yeux), les yeux injectés de sang et poches et poches sous les yeux.