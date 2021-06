Le soleil monte de 17h à 65h – mais vous aurez plus que jamais

LE prix de votre Sun a augmenté de 5p à 65p, mais vous obtiendrez encore plus de The Sun que jamais auparavant.

Nous avons la meilleure couverture Euros 2020 dirigée par Jose Mourinho avec son analyse d’expert.

Sun Holidays à partir de 9,50 £ est de retour en juillet et Sun Superdays offre des billets pour des sorties en famille à travers le Royaume-Uni.

De plus, nous avons toujours tous vos chroniqueurs et voix préférés pour vous divertir.

AFP

Les lecteurs de Sun peuvent s’attendre à la meilleure couverture de l’Euro 2020, dirigée par Jose Mourinho[/caption]





En tant que People’s Paper, nous ferons campagne pour tous les problèmes qui vous intéressent, en continuant à aider à vacciner la nation et à faire rebondir la Grande-Bretagne.

La hausse des coûts nous a obligés à prendre la décision difficile d’augmenter le prix de votre Sun.

Cependant, nous sommes toujours 25p moins cher que The Mirror et 15p moins cher que The Daily Mail.