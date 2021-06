Le soleil est sorti, masques: la Grèce supprime la règle de couverture obligatoire du visage à l’extérieur à temps pour l’été, alors que le risque de Covid diminue

À partir de jeudi, la Grèce ne considérera plus le port du masque à l’extérieur comme obligatoire.

La décision a été prise mercredi soir, en partant du principe que les cas de Covid en Grèce ont baissé. « Le nombre de personnes intubées et de décès diminue chaque jour. La situation actuelle est encourageante », a déclaré Vana Papaevaggelou, membre du comité scientifique grec. Les autorités grecques ont confirmé qu’à l’heure actuelle, le port du masque à l’intérieur est toujours obligatoire.

À la lumière des récentes améliorations, d’autres mesures seront également assouplies à partir de lundi. Les employés vaccinés n’auront plus à s’auto-tester chaque semaine pour le Covid, et des groupes plus importants (jusqu’à dix) peuvent désormais se rencontrer dans des restaurants ou des cafés. Les autorités grecques prévoient également de lever le couvre-feu actuellement en place de 1h30 à 5h du matin à partir du 28 juin.

Les masques faciaux ont été rendus obligatoires dans les espaces clos et publics en octobre 2020.

La décision de la Grèce fait suite à des mesures similaires prises par d’autres pays européens pour abandonner le port de masques à l’extérieur, comme la France le 17 juin. L’Espagne a confirmé qu’elle supprimerait les masques à partir du 26 juin et l’Italie emboîterait le pas le 28 juin.

Depuis le début de la pandémie, la Grèce a enregistré 418 943 cas et 12 541 décès, selon les données de l’OMS. Les cas ont considérablement diminué en Grèce, la moyenne actuelle des cas sur sept jours s’élevant à environ 388 au 23 juin.

Au 13 juin, 7 616 421 doses de vaccins Covid ont été administrées, avec environ 42,6 % ayant reçu au moins une dose et 30,3 % de la population étant entièrement vaccinée.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!