Le soleil est dehors, les petits pains sont sortis : un début cool pour 2023 avec le Polar Bear Dip annuel de Kelowna

Les températures ont oscillé un peu au-dessus de zéro pour la première baignade de la nouvelle année.

Le Polar Bear Dip 2023 à Kelowna a vu une grande foule se rassembler pour regarder un grand nombre d’individus courageux prendre un bain froid pour une bonne cause.

Le plongeon était à 14 heures avec des vendeurs de nourriture et de la musique ouverte avant et après.

Organisé par la Community Recreational Initiatives Society, l’événement a permis d’amasser plus de 18 000 $.

L’argent peut toujours être donné en ligne sur trellis.org/2023-polar-bear-dip.

Tous les fonds amassés permettront aux personnes handicapées d’avoir accès à des loisirs de plein air.

