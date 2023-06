Une école d’éducation basée sur la terre à Ugpi’Ganjig (Première Nation d’Eel River Bar) au Nouveau-Brunswick réintroduit les enfants au savoir traditionnel des Mi’kmaw.

Assis le long de la plage de Charlo, à environ 250 kilomètres au nord de Moncton, jeudi, les enfants ont suivi des cours sur plamu (saumon), palourdes et sécurité aquatique dans le cadre du programme M’sit No’kmaq Forest & Nature School.

« Notre éducation est culturellement ancrée », a déclaré la coordonnatrice du programme, Jasmine LaBillois, d’Ugpi’Ganjig.

« [It] permet simplement à nos enfants de ressentir cette connexion à la terre. »

L’école forestière a été fondée en octobre dernier et amène environ 60 enfants au pavillon d’apprentissage communautaire pour une leçon chaque mois. Les enfants sont actuellement répartis en deux groupes – de la maternelle à la 2e année et de la 3e à la 5e année – mais il est prévu d’élargir et d’offrir des cours aux élèves plus âgés à l’automne.

Le programme est basé sur le calendrier Mi’kmaw et il y a du plaisir mélangé avec des leçons culturelles et historiques. LaBillois a déclaré que les leçons tournent autour de l’introduction des enfants aux façons de savoir des Mi’kmaw, comme la façon dont les marées et les vents les aident sur l’eau.

Le pavillon d’apprentissage est situé dans le jardin du patrimoine communautaire. Sa structure a coûté environ 15 000 $ à construire. Les élèves sont encouragés à explorer les bois et à être créatifs. (Oscar Baker III/CBC)

Elle a dit que ses élèves apprennent le jardinage, la construction d’abris et de feux, le sirop d’érable, la langue Mi’kmaw et qu’ils ont été initiés aux cérémonies par les aînés.

Elle a dit qu’une grande partie des connaissances liées à la terre n’a pas été transmise après que les Mi’kmaq et d’autres membres des Premières Nations ont été interdits d’accès à la terre en raison du système de réserves et que la Loi sur les Indiens a interdit de nombreuses pratiques culturelles de 1876 à 1951.

Maintenant, elle espère laisser un héritage dans sa communauté en revitalisant et en cultivant cette relation à la terre grâce à son travail à l’école de la nature.

« Je pense qu’il est important de partager avec les enfants que c’est un mode de vie et que c’est tout aussi précieux et aussi important que ce que fait un médecin », a-t-elle déclaré.

Sur l’eau

Dans le cadre de leur dernière leçon de l’année, les enfants ont appris que le système fluvial était la route traditionnelle des Mi’kmaq et qu’il est important de respecter l’eau et d’être prudent à proximité.

Gunter Simonson écoute les instructions concernant la sécurité aquatique. (Oscar Baker III/CBC)

Les élèves ont passé la première partie de la matinée à se purifier et à jouer dans les bois et les sentiers du pavillon d’apprentissage du parc du patrimoine communautaire. Plus tard, ils ont pris l’eau de la baie.

Kason LaBillois était ravi de pouvoir éclabousser et jouer avec ses amis tout en apprenant la sécurité des gilets de sauvetage. Nala LaBillois a déclaré qu’elle avait appris la purification et la sécurité en kayak.

« J’apprends toutes ces nouvelles choses », a déclaré Nala, 8 ans.

« Je viens d’apprendre à faire [kayaking] tout seul. »

Nala LaBillois raconte avoir appris à faire du kayak toute seule à l’école forêt et nature. (Oscar Baker III/CBC)

« J’adore ça parce que nous faisons beaucoup de choses amusantes et beaucoup d’activités », a déclaré Gunter Simonson, 8 ans.

Les filles de Jenna LaBillois, Nala et Addison, sont inscrites et elle a dit qu’elle avait été impressionnée par ce qu’elles avaient appris.

« Mes filles, elles rentrent à la maison avec différents médicaments; elles rentrent à la maison avec de la viande d’orignal », a-t-elle déclaré.

« Ils apprennent à écorcher le poisson – ils n’aiment pas ça, remarquez, mais ils apprennent à le faire et ce sont des choses que je n’ai jamais apprises. »

Temps à l’extérieur bénéfique

Chad Denny, un enseignant culturel originaire de la Première nation Eskasoni sur l’île du Cap-Breton, vit à Ugpi’Ganjig depuis neuf ans. L’année dernière, il a montré aux enfants comment abattre un orignal, dépecer des lapins, comment offrir du tabac.

Parmi ses enseignements, il y a aussi une leçon plus simple : jouer dehors.

« Le soleil est un médicament », a déclaré Denny au camp jeudi.

Chad Denny, professeur de culture à l’école, a appris aux enfants à abattre des orignaux, à dépecer des lapins et à faire du feu. (Oscar Baker III/CBC)

Les enseignements du camp offrent de nombreux avantages aux jeunes, a-t-il déclaré. La motricité fine est développée grâce à des activités pratiques et ils passent du temps à l’extérieur plutôt que dans une salle de classe.

Il a dit que lorsqu’ils ont abattu l’orignal, ils ont pu renvoyer les enfants à la maison avec 20 livres de viande pour leurs familles.

La fille de Misty LaBillois, Marley, s’est inscrite au programme cette année. Elle a dit qu’elle était heureuse que sa fille ait une idée de qui elle est, culturellement.

Un groupe d’enfants joue dans l’eau, tandis que d’autres partent en kayak. (Oscar Baker III/CBC)

Misty LaBillois a déclaré qu’à la fin de la première année de l’école, elle espère que les élèves plus âgés de sa communauté pourront assister à quelque chose de similaire.

« Nos pré-adolescents et nos adolescents ont du mal avec leur identité et leur identité en tant que Mi’kmaq », a-t-elle déclaré.

« Ce serait bénéfique pour les enfants de cet âge d’avoir cette opportunité, car cela peut leur apporter un sentiment d’appartenance. »