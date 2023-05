Le solde migratoire britannique atteint un niveau record

La migration nette vers le Royaume-Uni est presque le double de ce qu’elle était en 2015, l’année précédant le référendum sur le Brexit

La migration nette vers le Royaume-Uni a atteint un niveau record de 606 000 en 2022, selon les estimations officielles de l’Office for National Statistics (ONS). Il s’agit d’une augmentation de 20% par rapport au précédent record de 504 000 l’année précédente, les chiffres gonflés venant peu de temps après l’engagement du Premier ministre Rishi Sunak de réduire le nombre de migrations légales après sa prise de fonction en octobre.

Selon les statistiques publiées jeudi par l’ONS, l’afflux de migrants légaux est en partie motivé par le régime de visas du gouvernement britannique pour les réfugiés ukrainiens, ainsi que par les personnes migrant vers la Grande-Bretagne pour des raisons d’emploi ou d’éducation. La migration nette est définie en calculant le nombre de personnes qui arrivent dans un pays moins celles qui en sortent.

« Les principaux moteurs de l’augmentation étaient les personnes venant au Royaume-Uni de pays non membres de l’UE pour travailler, étudier et à des fins humanitaires, y compris celles arrivant d’Ukraine et de Hong Kong », Jay Lindop, directeur du Centre pour les migrations internationales à l’Office des statistiques nationales, a déclaré jeudi à Reuters.

L’organisme gouvernemental britannique a ajouté que 2022 était une « année unique » pour la migration en raison de « évenements mondiaux » y compris l’opération militaire russe en Ukraine.

En savoir plus Le Royaume-Uni révèle les plans des migrants

La migration légale est un sujet central dans l’écosystème politique britannique depuis plusieurs années. Il s’agissait d’un problème majeur lors du référendum britannique sur le Brexit en 2016, au cours duquel une majorité a voté pour quitter l’Union européenne et prendre le contrôle des frontières britanniques, comme l’ont dit de nombreux électeurs à l’époque. La migration nette vers le Royaume-Uni en 2015 était de 329 000, soit un peu plus de la moitié du décompte de 2022.

Le nombre total d’immigrants de longue durée au Royaume-Uni a été estimé à 1,2 million l’année dernière, a indiqué l’ONS. 925 000 d’entre eux sont des ressortissants de pays tiers. L’émigration hors du Royaume-Uni était d’environ 557 000.

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré l’année dernière qu’elle espérait que les chiffres de l’immigration pourraient être réduits à « des dizaines de milliers, » tandis que Rishi Sunak avait signalé qu’il s’en tiendrait à l’engagement de l’ancien Premier ministre Boris Johnson de réduire le nombre à environ 245 000. Cependant, s’exprimant sur le sujet cette semaine, Sunak n’a pas donné d’objectif précis avant les élections générales britanniques prévues l’année prochaine, dans lesquelles la migration vers le Royaume-Uni devrait être un sujet clé.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur publiés jeudi montrent également un arriéré record de dossiers de demandeurs d’asile au Royaume-Uni, avec 172 758 en attente de jugement à la fin du mois de mars de cette année, soit une augmentation de 57% par rapport à l’année précédente.