Le solde bancaire d’une femme américaine montre une dette de 50 0,00 millions de dollars après une soirée au bar

Une folle nuit de fête vous coûte naturellement pas mal d’argent, mais une femme américaine a récemment eu le choc de sa vie lorsqu’elle a décidé de consulter son compte après avoir fait des folies dans un bar la veille, pour découvrir qu’elle était de 50 milliards de dollars. endetté! Maddie McGivern, qui serait originaire de Californie, a vu un solde négatif de 49 999 999 697,98 $ sur son téléphone portable. Maddie, qui est une cliente de la Chase Bank, a cependant affiché un solde disponible de 76,28 $ ou un peu plus de 5 600 Rs et l’application bancaire a également montré qu’elle avait dépensé un montant très raisonnable de 681 $ cette semaine-là.

Une vidéo mise en ligne mettant en vedette Maddie faisait le tour d’Internet où elle a déclaré: « J’aimerais pouvoir dire que j’ai acheté la ville de Los Angeles. Ce n’est pas le cas ici. Je ne sais pas vraiment ce qui m’a poussé à vérifier mon compte bancaire vers 2 heures du matin. Mais je l’ai fait. Et puis j’ai vu 49 milliards de moins. J’ai appelé ma banque, et ça s’est passé un peu comme ça. »

Elle a poursuivi en racontant sa conversation avec la banque en tant que telle. « Bonjour, c’est Chase Bank, comment puis-je vous aider ? »

Bonjour, j’ai une dette de moins de 50 milliards de dollars, et je ne sais pas trop pourquoi. Ai-je 50 milliards de dollars ? Non, j’ai 76 $. «

La femme à l’autre bout du fil a ensuite dit à Maddie qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel auparavant.

Maddie a également expliqué comment l’application montrait que son compte disposerait de 50 milliards de dollars en 2099, ce qui, selon elle, « serait malade », mais elle « ne sait pas non plus si elle serait en vie à ce moment-là ».

Maddie n’était pas la seule à avoir été touchée par les messages choquants sur son application bancaire. Plusieurs clients semblaient également avoir été touchés par le problème, car ils ont tous expliqué comment ils avaient tous été touchés par une gaffe bancaire similaire.

La banque a confirmé le problème et a déclaré plus tard qu’elle avait travaillé à sa résolution et que tous les comptes de problème ont maintenant retrouvé leur solde réel.

Une déclaration de la banque au US Sun a déclaré: «Nous avons eu un problème technique au cours du week-end affectant un nombre limité de comptes. Le problème a été résolu et ces comptes affichent désormais des soldes exacts. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici