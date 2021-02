Le nouveau jeu télévisé de GORDON Ramsay, Bank Balance, a été critiqué pour avoir «arnaqué» ses amis.

Le nouveau spectacle du chef a commencé cette semaine et permet à des paires de concurrents de gagner 100000 £.

Les équipes doivent répondre aux questions afin d’empiler des lingots d’or de différentes tailles sur une planche d’équilibrage.

Plus ils ajoutent de barres, plus ils rapportent d’argent à la maison, mais si ça bascule, ils repartent sans rien.

Mais pour compliquer encore les choses, Bank Balance comprend également 12 «zones» et 12 «piles» de barres plus des barres «zéro» qui n’ajoutent pas d’argent au pot de prix et des barres de «pénalité» pour les mauvaises réponses.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi des choses appelées crédits «à nouveau».

Tous les différents éléments ont laissé certains téléspectateurs le comparer à un jeu télévisé fictif sur la sitcom à succès Friends appelé Bamboozled.

Dans le douzième épisode de la saison huit, Joey (Matt LeBlanc) auditionne pour le nouveau jeu télévisé et les cordes à Chandler (Matthew Perry) et Ross (David Schwimmer) pour être de faux candidats afin qu’il puisse s’entraîner.

Cependant, les règles étranges s’embarrassent littéralement avec les cartes Wicked Wango, la roue du chaos et l’échelle du hasard, époustouflant les esprits de Chandler et Ross.

S’agissant de Twitter, les téléspectateurs de Bank Balance n’ont pas pu s’empêcher de comparer les deux émissions, même si l’une est fictive.

L’un d’eux a écrit: « Le solde bancaire est-il basé sur le jeu des amis et les règles ont pris environ 5 minutes à expliquer? »

Un autre a ajouté: « Jamais un jeu n’a été plus compliqué depuis que Joey Tribbiani a introduit Bamboozled #BankBalance. »

Un troisième a tweeté: « Gordon expliquant comment fonctionne le jeu #GordonRamsaysBankBalance m’a fait penser à Joey et Bamboozled dans @FriendsTV. Beaucoup trop déroutant 😳 #BankBalance. »

Un autre spectateur a accepté, écrivant: « Cette nouvelle émission Bank Balance sur la BBC est bizarre et semble avoir des allusions à Bamboozled de Friends #youvebeenbamboozled. »

Le solde bancaire se poursuit ce soir à 21 heures sur BBC One.