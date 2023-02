Le soldat ne fait plus face à une accusation de meurtre dans la poursuite mortelle de Thruway

KINGSTON, NY (AP) – Un juge a abandonné une accusation de meurtre contre un soldat de l’État dans la mort d’une fillette de 11 ans lors d’une poursuite à grande vitesse sur le New York State Thruway.

Christopher Baldner fait toujours face à une accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et à d’autres chefs d’accusation découlant de la poursuite sur l’autoroute du 22 décembre 2020 au nord de New York qui a entraîné la mort de Monica Goods.

Baldner a pulvérisé du poivre sur le véhicule lors d’un arrêt pour excès de vitesse et le père de Monica, Tristin Goods, est parti. Baldner a poursuivi et enfoncé son véhicule de police dans le SUV à deux reprises. Le SUV s’est retourné plusieurs fois et s’est immobilisé à l’envers, selon les procureurs.

Monica a été éjectée du véhicule et est décédée.

Le juge du comté d’Ulster, Bryan Rounds, a statué jeudi que les preuves n’étaient pas en mesure de prouver que Baldner avait agi avec “une indifférence dépravée envers la vie humaine” lorsqu’il a percuté le véhicule.

Les preuves “ne soutiennent que la conclusion que cet accusé a ignoré les protocoles de l’agence et a exercé un jugement extrêmement médiocre dans une tentative insensée d’accomplir son travail”, a écrit Rounds, selon le Times-Herald Record.

Le bureau du procureur général a déclaré qu’il examinait la décision.

Baldner est actuellement suspendu sans solde.

The Associated Press