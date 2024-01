Le soldat de la patrouille de l’État du Minnesota, Ryan Londregan, accusé de la fusillade mortelle de Ricky Cobb II

MINNEAPOLIS — Le soldat de la patrouille de l’État du Minnesota, Ryan Londregan, a été inculpé pour la fusillade mortelle de Ricky Cobb II lors d’un contrôle routier au cours de l’été, a annoncé le bureau du procureur du comté de Hennepin.

Londregan est accusé de meurtre involontaire au deuxième degré, de voies de fait au premier degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré – tous des crimes. La procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, a annoncé la décision de porter plainte lors d’une conférence de presse mercredi matin.

“Nos pensées vont aujourd’hui à la famille de Ricky Cobb, qui pleure une perte inimaginable”, a déclaré Moriarty. “Je sais qu’ils sont dévastés et qu’ils continueront à ressentir cette perte pour le reste de leur vie.”

Selon le bureau du procureur, le recours à la force meurtrière par Londregan n’était pas nécessaire pour empêcher une mort « raisonnablement probable » ou des blessures graves à l’officier ou à une autre personne.

RUPTURE : Ryan Londregan, soldat de l’État du Minnesota, est accusé de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de voies de fait au premier degré et de meurtre au deuxième degré dans la mort par balle de Ricky Cobb II. Londregan a tiré sur Cobb lors d’un contrôle routier sur la I-94 en juillet. @wcco pic.twitter.com/k80gWRhaTw –Adam Duxter (@AdamDuxter) 24 janvier 2024

Détails de la plainte pénale

Cobb, 33 ans, a été arrêté aux premières heures du 31 juillet sur l’Interstate 94, près de Lowry Avenue, pour ne pas avoir allumé ses feux arrière, selon le ministère de la Sécurité publique.

Selon les accusations, Londregan est arrivé sur les lieux à 2 h 11, soit environ 20 minutes après l’arrêt initial de Cobb. Il y avait deux policiers de la patrouille d’État sur les lieux, l’un des policiers parlant avec Cobb depuis la porte côté passager et l’autre assis dans son véhicule de patrouille.

Londregan a été informé par les soldats que Cobb était recherché pour violation d’une ordonnance de protection dans le comté de Ramsey, mais aucun mandat d’arrêt n’était en suspens dans cette affaire. Peu de temps après, l’un des soldats a reçu la confirmation du comté qu’il souhaitait que Cobb soit arrêté et emprisonné, selon la plainte.

Les trois policiers se sont alors approchés du véhicule. Un soldat était aux côtés du conducteur avec un autre soldat derrière lui. Londregan se tenait à côté de la porte passager.

Le policier placé à côté de la porte conducteur a dit à Cobb qu’il devait sortir du véhicule parce qu’ils avaient « des choses à dire ». [having to do with] Comté de Ramsey”, indiquent les accusations. Les soldats n’ont donné à Cobb aucune raison de vouloir qu’il sorte du véhicule, mis à part le fait qu’ils “lui expliqueraient tout” quand il le ferait.

Vue des images de la caméra corporelle de Londres. Département de la sécurité publique du Minnesota



Environ une minute plus tard, le policier présent à la porte côté conducteur a déclaré à Cobb qu ‘”il s’agissait désormais d’une arrestation légale”. À ce moment-là, Londregan a commencé à ouvrir la porte côté passager. Alors que Londregan ouvrait la portière, Cobb a mis le véhicule en marche et a relâché son pied du frein. Le véhicule a commencé à avancer lentement.

Le policier situé du côté du conducteur a également tenté d’ouvrir la portière et d’attraper la ceinture de sécurité de Cobb. À ce moment-là, Cobb a appuyé sur le frein et le véhicule s’est arrêté d’avancer. C’est à ce moment-là que Londregan a sorti son arme à feu et l’a pointée sur Cobb, selon la plainte.

EN RAPPORT: Vidéo diffusée lors de la fusillade mortelle d’un soldat contre Ricky Cobb II à Minneapolis

Londregan aurait crié « sortez de la voiture maintenant » alors que Cobb retirait de nouveau son pied du frein et que le véhicule avançait à nouveau. Selon la plainte pénale, Londregan a tiré avec son arme de poing “en quelques dixièmes de seconde” après avoir crié à Cobb de sortir du véhicule. Il a tiré deux fois sur le torse de Cobb, le touchant à deux reprises.

Après que Cobb ait été abattu, le véhicule a continué à accélérer. Le policier du côté du conducteur et Londregan ont continué à avancer au rythme du véhicule sur six à dix pieds jusqu’à ce qu’ils perdent tous deux pied et tombent au sol. Le véhicule a continué sur la I-94.

Après une brève poursuite sur la I-94, la vidéo montre qu’ils se sont arrêtés sur la voie de gauche de l’autoroute. Les trois entourent la voiture et finissent par sortir Cobb pour prodiguer les premiers soins. Cobb, cependant, est décédé sur les lieux.

La famille demande justice et dépose une plainte auprès du conseil d’administration du POST

Les membres de la famille disent que toutes les vidéos disponibles montrent qu’à aucun moment Cobb n’a été vu tenant une arme à feu. Les enquêteurs ont indiqué qu’on en avait retrouvé un à l’arrière du véhicule après la fusillade, mais on ne sait pas clairement à qui il appartenait.

Le bureau du procureur a reçu le dossier du Bureau of Criminal Apprehension du Minnesota en septembre. À l’époque, Moriarty avait déclaré que la BCA l’avait informée qu’il y avait des employés de la patrouille d’État qui avaient « jusqu’à présent refusé de coopérer » à l’enquête de la BCA.

Moriarty a également déclaré qu’après avoir reçu le dossier, son bureau avait identifié un expert en recours à la force pour mener un examen indépendant.

Ricky CobbII Famille Cobb



Début janvier, la famille de Cobb a déposé une plainte auprès de la Commission des normes et de la formation des agents de la paix (POST), arguant que le recours à la force meurtrière par Londregan n’était pas conforme aux lois de l’État. Nyra Fields-Miller, la mère de Cobb, a déclaré que Cobb ne représentait pas une menace de danger pour les soldats.

Elle a également affirmé qu’aucun soldat n’avait tenté de désamorcer la situation lorsque Londregan avait sorti son arme. Cela, a-t-elle dit, viole une loi de l’État qui exige qu’un agent de la paix intervienne lorsqu’il voit un autre agent utiliser illégalement une force meurtrière.

Après la fusillade, les membres de la famille a demandé que les soldats soient chargés et licenciés. Les soldats ont été placés en congé administratif standard après la fusillade.

Le bureau du procureur du comté ne demande pas de libération sous caution. Les procureurs demanderont au tribunal d’exiger de Londregan qu’il remette son passeport et ses armes à feu, ainsi que de respecter les conditions du tribunal.

S’il est reconnu coupable, Londregan risque jusqu’à 40 ans de prison pour meurtre.

Déclaration de la patrouille de l’État du Minnesota

Le colonel de la patrouille d’État Matt Langer a publié une déclaration peu de temps après l’annonce de la décision d’inculpation. Lisez-le ci-dessous.

Chaque fois qu’un incident de recours à la force se termine par une perte de vie, c’est tragique. La mort de Ricky Cobb II n’est pas différente. C’est une triste situation pour toutes les personnes impliquées. Nous reconnaissons la profonde perte ressentie par la famille et les amis de M. Cobb. Nous reconnaissons également la gravité de cette situation pour la patrouille d’État et nos soldats chargés de prendre des décisions difficiles en une fraction de seconde. Conformément au contrat de travail des soldats, le policier Ryan Londregan restera en congé payé jusqu’à la fin d’une enquête menée par la Division des affaires internes du ministère de la Sécurité publique. Cette enquête a commencé et éclairera les décisions d’emploi. La Patrouille d’État mène également un examen des incidents critiques qui examinera et éclairera notre formation et nos politiques. L’annonce aujourd’hui des accusations criminelles par le bureau du procureur du comté de Hennepin marque la prochaine étape du processus judiciaire lié à cette affaire. Nous respectons ce processus et ne pouvons pas faire de commentaires supplémentaires en raison des procédures pénales en cours.

