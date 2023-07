Le soldat américain Travis King est entré en Corée du Nord : ce que nous savons

Un soldat américain est désormais probablement détenu en Corée du Nord après avoir effectué un passage non autorisé dans le pays, selon le ministère de la Défense. Cette évolution pourrait contraindre les États-Unis à de rares pourparlers avec la Corée du Nord et risque de compliquer une relation déjà tendue entre les deux pays.

« Ce que nous savons, c’est qu’un de nos militaires, qui était en tournée, a volontairement et sans autorisation franchi la ligne de démarcation militaire. Nous pensons qu’il est détenu par la RPDC », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin lors d’un point de presse mardi.

Selon le Pentagone, la personne qui a traversé la frontière nord-coréenne est le soldat de seconde classe Travis King, un soldat de 23 ans qui sert dans l’armée depuis janvier 2021 et qui a récemment fait l’objet de sanctions disciplinaires en Corée du Sud. La situation a alimenté les inquiétudes quant au fait que la Corée du Nord pourrait utiliser la détention de King comme levier, les experts en sécurité nationale notant qu’il est certainement susceptible d’être utilisé à des fins de propagande.

Austin a déclaré que son objectif principal pour le moment était le bien-être de King et que le DOD « surveillait et enquêtait de près sur la situation ». Le Commandement des Nations Unies, qui supervise la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, a également déclaré qu’il « travaillait avec nos homologues de l’Armée populaire (nord)-coréenne pour résoudre cet incident ».

Qui est le soldat américain en Corée du Nord ?

King aurait été impliqué dans des altercations à Séoul qui l’ont conduit à être détenu par la police locale en octobre 2022. Lors de son arrestation, il aurait endommagé une voiture de police et aurait finalement été condamné à payer une amende après avoir plaidé coupable aux accusations portées contre lui.

Plus tard, King a passé près de 50 jours dans un centre de détention sud-coréen après avoir été accusé d’agression. Il devait retourner à Fort Bliss, au Texas, où il aurait pu faire face à des sanctions plus disciplinaires, mais a quitté l’aéroport après avoir passé la sécurité. À ce moment-là, King a rejoint une visite civile de la zone de sécurité conjointe, qui comprend un ensemble de bâtiments contenus dans la zone démilitarisée de 150 milles entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Au cours de cette tournée, il aurait quitté le groupe et traversé la frontière en courant.

« Je pensais que c’était une mauvaise blague au début, mais quand il n’est pas revenu, j’ai réalisé que ce n’était pas une blague, puis tout le monde a réagi et les choses sont devenues folles », a déclaré un membre de la tournée à CBS News.

La mère de King, Claudine Gates, a exprimé son choc face à la situation et a déclaré à ABC : « Je ne vois pas Travis faire quelque chose comme ça. »

Que se passe-t-il maintenant ? Et quel impact Travis King pourrait-il avoir sur la politique étrangère américaine ?

Austin, dans son briefing de mardi, a déclaré qu’il était « avant tout préoccupé par le bien-être de notre troupe et nous resterons donc concentrés sur cela ». Il a également déclaré que les États-Unis avaient sensibilisé les responsables militaires nord-coréens à ce sujet. Selon Reuters, le commandement de l’ONU s’est entretenu sur une hotline avec des soldats nord-coréens à propos de King. On ne sait pas encore à quoi ressemblent les prochaines étapes dans d’éventuelles négociations. Et jusqu’à présent, la Corée du Nord n’a pas commenté publiquement l’incident.

Cet incident survient alors que les tensions entre les deux pays sont vives alors que les États-Unis ont déployé un sous-marin nucléaire en Corée du Sud et que la Corée du Nord a testé des missiles balistiques ces dernières semaines, y compris mercredi.

Des experts ont déclaré à Reuters que la Corée du Nord pourrait tenter d’utiliser le retour de King comme levier pour obtenir des concessions, mais qu’il est plus probable qu’elle utilise la détention de King comme une propagande qui tente de dépeindre les États-Unis sous un jour faible.

« King est interrogé par des responsables nord-coréens pour déterminer s’il est un espion ou un autre type de menace », a déclaré Katharine Moon, professeure émérite de sciences politiques à Wellesley, à Vox. « Pyongyang utilisera probablement cette affaire comme un moyen de faire pression sur les États-Unis et leurs alliés pour qu’ils se plient aux sanctions et réduisent ce que la RPDC considère comme des menaces militaires contre le régime – plus récemment, l’amarrage d’un sous-marin américain à capacité nucléaire en Corée du Sud. »

Historiquement, les soldats américains – qu’ils soient prisonniers ou transfuges – ont reçu un traitement unique en Corée du Nord, écrit Josh Smith de Reuters : « Lorsqu’un soldat américain fait défaut, la Corée du Nord doit créer une équipe de sécurité et de surveillance pour eux, et organiser un interprète, un véhicule privé, un chauffeur et un logement, [former North Korean diplomat Tae Yong-ho] a dit. » À partir de là, le gouvernement essaie généralement de capitaliser sur le prisonnier pour la propagande, y compris dans des documents comme des films.

Les Américains sont-ils déjà allés volontairement en Corée du Nord ?

King est le premier Américain à être placé en garde à vue en Corée du Nord dans cinq ans.

Plus récemment, Bruce Byron Lowrance a été détenu par la Corée du Nord en 2018 après avoir traversé le pays depuis la Chine. Il a été détenu pendant un mois et relâché. Auparavant, Otto Warmbier avait été arrêté en 2016 lors d’une visite avec un groupe de touristes et accusé d’avoir prétendument tenté de prendre une affiche de propagande.

Warmbier a été condamné à 15 ans d’emprisonnement, mais est retourné aux États-Unis 17 mois plus tard après avoir subi une grave blessure neurologique pendant son séjour en Corée du Nord. Les autorités américaines ont déclaré qu’il avait été battu pendant son séjour en Corée du Nord et Warmbier est décédé peu de temps après son retour.

Selon l’historien Erik Scott, il y a eu une poignée de soldats américains qui ont fait défection en Corée du Nord dans le passé. Le dernier cas était Joseph White en 1982, au cours duquel il a dénoncé les États-Unis et loué les dirigeants nord-coréens. White serait mort dans un accident de natation en 1985.