Le soldat américain Travis King arrive au Texas après son expulsion par la Corée du Nord

Le soldat américain Travis King est de retour sur le sol américain après avoir été expulsé par la Corée du Nord, des mois après avoir traversé la frontière en courant vers cet État reclus et déclenché un incident international.

Le soldat de l’armée américaine a atterri à San Antonio, au Texas, tôt jeudi matin, a déclaré un responsable de la défense.

King devait être emmené au centre médical militaire Brooke à San Antonio dans la nuit, selon deux responsables de la défense.

Pendant son séjour là-bas, il devrait suivre des activités de soutien post-isolement, connues sous le nom de PISA, conçues pour aider les prisonniers de guerre, les otages et les Américains détenus injustement, à se réacclimater à leur vie aux États-Unis et à répondre à tout traumatisme ou post-traumatique. stresser.

Lors d’un briefing téléphonique mercredi, de hauts responsables de l’administration ont déclaré que King semblait être en bonne santé et de bonne humeur – et qu’il était « très heureux » de rentrer chez lui et de se rapprocher de sa famille.

Ce qui attend King après le processus d’acclimatation n’était pas immédiatement clair.

Un porte-parole de l’armée américaine a déclaré mercredi que le statut de King serait abordé « plus tard ».

« L’armée américaine se concentre actuellement sur le bien-être et la vie privée des soldats », a déclaré le porte-parole de l’armée américaine, Bryce Dubee.

King, 23 ans, a traversé la frontière nord-coréenne depuis la Corée du Sud le 18 juillet lors d’une visite publique de la zone démilitarisée.

Un communiqué rapporté mercredi par l’agence de presse officielle KCNA a déclaré que le soldat américain s’était « illégalement introduit » sur le territoire nord-coréen parce qu’il était désillusionné par le traitement inhumain et la discrimination raciale » dans l’armée et par « les inégalités existant au sein de la société américaine ». »

Les États-Unis n’ont pas encore répondu officiellement à ces affirmations. La Corée du Nord est restée silencieuse sur le statut de King pendant des semaines avant de confirmer sa détention en août.

Avant de traverser la frontière, King avait été libéré d’une prison sud-coréenne et était escorté par l’armée jusqu’à l’aéroport international d’Incheon, près de Séoul. Il risquait de nouvelles mesures disciplinaires aux États-Unis.

Les détails précis de l’expulsion de King de Corée du Nord restent flous.

Le soldat a été transféré hors de Corée du Nord via la frontière chinoise, où des responsables américains l’ont reçu, ont déclaré de hauts responsables de l’administration lors d’une conférence téléphonique mercredi. La Suède s’est rendue en Corée du Nord pour faciliter le transfert, ont-ils déclaré, soulignant la « complexité opérationnelle » impliquée dans le retour de King.

Les responsables ont déclaré que les États-Unis étaient « reconnaissants » envers la Suède et la Chine pour leur rôle, mais ont noté que la Chine avait joué un « rôle constructif » dans le transfert et n’avait pas joué un rôle de médiateur. Les États-Unis ont travaillé principalement avec la Suède en tant que « puissance protectrice », ont-ils déclaré.

Ils ont déclaré qu’aucune concession n’avait été faite à la Corée du Nord dans le cadre du transfert, « point final ».

Jonathan Franks, porte-parole de la mère de King, Claudine Gates, a déclaré à Andrea Mitchell de NBC News son soulagement d’avoir entendu son fils avant son retour aux États-Unis.

Franks a déclaré que Gates ne savait pas pourquoi son fils avait été licencié, mais qu’il semblait être « de bonne humeur ».

«C’était un appel juste pour dire : ‘Hé, comment vas-tu ? Je t’aime; Je me soucie de vous.’ Ce n’est probablement pas le moment de demander tout un tas de détails ou de poser beaucoup de questions », a-t-il déclaré.

Sa détention en Corée du Nord intervient à un moment de tensions accrues entre cet État communiste isolé et son voisin du sud, ainsi qu’avec les États-Unis.

Pyongyang a alimenté de nouvelles inquiétudes après avoir intensifié ses menaces nucléaires et procédé à des essais d’armes, tandis qu’un sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine a fait craindre que ce pays d’Asie de l’Est puisse aider Moscou dans la guerre en Ukraine.

Lors de la conférence téléphonique de mercredi, de hauts responsables de l’administration ont déclaré que les États-Unis restaient « très ouverts à la possibilité d’une diplomatie » avec la Corée du Nord.

Ils ont déclaré que cet incident démontrait que « garder les lignes de communication ouvertes, même lorsque les liens sont tendus, est une chose vraiment importante à faire et peut donner des résultats ».

« Nous restons une fois de plus prêts à entreprendre toute autre diplomatie qui pourrait être possible. Mais pour aujourd’hui, nous nous concentrons uniquement sur le retour sain et sauf du soldat King aux États-Unis. »

Une session de deux jours de l’Assemblée populaire suprême de Corée du Nord a amendé la constitution pour inclure la politique de Kim visant à étendre le programme d’armes nucléaires du pays, a annoncé jeudi KCNA.

Kim s’est adressé au parlement du pays et a appelé à une augmentation exponentielle de la production d’armes nucléaires et à ce que son pays joue un rôle plus important dans une coalition de nations affrontant les États-Unis dans une « nouvelle guerre froide », a déclaré KCNA.