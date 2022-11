Le soldat américain Tommie T. Hanks, tué pendant la guerre de Corée, est enfin retrouvé

Cpl. Hanks était originaire de Fort Worth, au Texas, et a été porté disparu au combat le 26 novembre 1950, après que son unité ait été attaquée par l’ennemi alors qu’elle tentait de se retirer de l’est de la rivière Ch’ongch’on près d’Anju en Corée du Nord. , selon un communiqué de la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) cette semaine.

Il a été tué sur le champ de bataille à seulement 27 ans alors qu’il combattait pendant la guerre de Corée en 1950. Aujourd’hui, 72 ans plus tard, le caporal de l’armée américaine. Tommie T. Hanks a finalement été identifié et pris en compte.

“Après la bataille, sa dépouille n’a pas pu être récupérée”, a déclaré la DPAA, et Hanks a été déclaré “irrécupérable” le 16 janvier 1956.

Cependant, à la suite d’une rencontre historique entre l’ancien président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en juin 2018, Pyongyang a remis 55 cartons aux autorités américaines qui “soient censés contenir les restes de militaires américains tués pendant la guerre de Corée”.

Les restes ont été emmenés à la base commune Pearl Harbor-Hickam à Hawaï, où des experts du laboratoire DPAA ont travaillé pour identifier les individus. Les scientifiques « ont utilisé des analyses anthropologiques et isotopiques » ainsi que des preuves ADN pour identifier Hanks.

Son corps a finalement été retrouvé en août 2022, a déclaré la DPAA, et elle n’a trouvé “aucune preuve qu’il ait jamais été prisonnier de guerre”.

Cpl. On pense que Hanks a rejoint l’armée américaine depuis la Géorgie et a servi dans la compagnie E, 2e bataillon, 24e régiment d’infanterie, 25e division d’infanterie, a-t-il ajouté.

Son nom a déjà été enregistré au National Memorial Cemetery of the Pacific à Honolulu, avec d’autres qui sont toujours portés disparus de la guerre de Corée. Maintenant, la DPAA a déclaré qu’une “rosette sera placée à côté de son nom pour indiquer qu’il a été pris en compte”.

La guerre de Corée a eu lieu de 1950 à 1953 et a vu la Corée du Nord soutenue par les Soviétiques envahir la Corée du Sud nouvellement formée, un pays créé après la Seconde Guerre mondiale avec le soutien des États-Unis et des Nations Unies.

Il en résulta un bilan civil de plus de 3 millions de Coréens. Le nombre de morts parmi les combattants a également été dévastateur pour les deux Corées et la Chine, qui ont perdu au moins 180 000 soldats, et les États-Unis, qui ont subi environ 33 000 morts.