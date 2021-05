Le sol est de lave? Mars peut encore être volcaniquement actif, rendant la planète rouge chaude et «  habitable  »

Mars peut encore être volcaniquement actif, avec des signes d’éruption au cours des 50 000 dernières années environ, ce qui soulève la possibilité que la planète rouge soit habitable récemment. Cela a été suggéré dans une nouvelle étude menée par des chercheurs du laboratoire lunaire et planétaire de l’Université de l’Arizona et du Planetary Science Institute. Les chercheurs ont présenté les résultats de leur étude dans un article intitulé «Preuve d’un volcanisme explosif géologiquement récent à Elysium Planitia, Mars», publié dans la revue Icare.

David Horvath, l’auteur principal de l’étude et un scientifique planétaire au Planetary Science Institute de Tucson, Arizona aux États-Unis, a déclaré Space.Com qu’il s’agit de «la plus récente éruption volcanique documentée sur Mars».

Les chercheurs ont utilisé des données de satellites en orbite autour de Mars. Ils ont analysé les plaines équatoriales relativement dépourvues de caractéristiques d’une région connue sous le nom d’Elysium Planitia. Ils ont également découvert un gisement volcanique sombre et lisse jusqu’alors inconnu d’environ 13 kilomètres de large, qui présente des caractéristiques de ressemblance avec les éruptions volcaniques plus anciennes survenant sur la lune et sur Mercure. Selon les scientifiques, le gisement volcanique nouvellement découvert pourrait être le plus récent jamais vu sur Mars. Le gisement volcanique nouvellement découvert est situé à environ 1600 km de l’atterrisseur InSight de la NASA, qui a enquêté sur l’activité tectonique sur Mars depuis 2018.

L’éruption s’est produite à seulement 10 km du plus jeune grand cratère d’impact sur Mars – un cratère de météore de 10 km de large nommé Zunil.

Selon les résultats de l’étude, il est possible que la chaleur de la récente activité volcanique sur Mars ait rendu la planète rouge plus habitable. La glace aurait pu être fondue par le magma s’élevant du sous-sol profond ainsi le processus aurait pu fournir des conditions favorables à la vie microbienne assez récemment.

« Cela ne confirme pas nécessairement la vie passée sur Mars, mais implique un environnement propice à l’habitabilité », a déclaré Horvath.

