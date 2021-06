Le sol en mosaïque dans les ménages de la «classe moyenne» rend Desi Twitter nostalgique de «Ghar»

Si vous avez eu votre enfance en Inde ou même passé un quart de votre enfance dans un foyer desi, le sol en mosaïque vous rendra à coup sûr nostalgique. Le style de sol classique, qui est un assortiment de petits cailloux, carreaux, pierres, verre, etc. dans des motifs pour décorer une surface, était l’un des designs de sol les plus préférés dans les ménages indiens des premiers jours. Au cours de l’année, bien que les ménages aient opté pour des revêtements de sol plus modernes en carreaux et en marbre, les sols en mosaïque restent cependant pour beaucoup les saveurs nostalgiques.

Suite à une tendance récente de Twitter, les internautes ont une nouvelle vague de leurs jours d’enfance, après que les utilisateurs ont partagé des clichés de sols en mosaïque de leurs anciennes maisons et se sont souvenus de l’époque et des souvenirs qui y sont associés.

Les sols en mosaïque indienne sont probablement devenus à la mode dans les années 50. Si merveilleux et si adapté à notre environnement. Cool, facile à entretenir et la poussière et les taches sont également absorbées. Des options moins chères et plus rapides les ont remplacées au cours des deux dernières décennies. pic.twitter.com/1ac3M04acf— (@U_pasana) 13 juin 2021

Je juge les gens qui rejettent ces sols en mosaïque. — Adnan (@ahlam) 13 juin 2021

Pas seulement en Inde. Je l’ai aussi trouvé dans un supermarché suédois, probablement construit vers les années 70. J’ai vu un sol en mosaïque après longtemps, alors j’ai cliqué dessus pic.twitter.com/elXyvbCdST– Vinod Tripathi (@spectoons) 14 juin 2021

Nous avons récemment restauré une maison de style Art déco à Haridwar et avons réussi à sauver la plupart des carreaux de terrazzo vieux de 50 ans. ajouté une nouvelle mosaïque ainsi. Malheureusement, il devient de plus en plus difficile d’obtenir des mistris expérimentés et ce qui a été fait à bon marché plus tôt coûte bien plus de Rs. 180-200 par pied carré. pic.twitter.com/eQMSXn5KVm– Varun Bajaj (@varunbajaj21) 14 juin 2021

On dit que l’origine du sol en mosaïque remonte au VIIIe av. « Ils étaient faits de galets. Le fabricant grec a développé cette technique davantage au 5ème avant JC. Les cailloux sont homogènes et varient dans la gamme de couleurs entre le noir et le blanc uniquement. Les fabricants ramassaient les cailloux et les utilisaient pour les sols et les trottoirs », selon Histoire de la mosaïque.

