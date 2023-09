Le soin du visage de vampire de Kim Kardashian, le traitement au sperme de saumon de Jennifer Aniston : les conseils beauté des célébrités

Bonne Journée Internationale de la Beauté !

De nouvelles tendances et de nouveaux traitements apparaissent constamment, et des stars comme Kim Kardashian et Jennifer Aniston n’ont jamais hésité à essayer quelque chose de nouveau en matière de beauté et de bien-être.

Voici les soins de beauté les plus fous que les célébrités ont admis avoir essayés.

JENNIFER ANISTON ADMET AVOIR ESSAYÉ UNE TENDANCE BIZARRE EN SOINS DE LA PEAU IMPLIQUANT LE SPERME DE POISSON

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston est prête à tout essayer au moins une fois, y compris un soin du visage au sperme de saumon.

Elle a déclaré au WSJ Magazine qu’une esthéticienne l’avait un jour convaincue d’en obtenir une, même si lorsque cela lui a été suggéré pour la première fois, Aniston a déclaré qu’elle était confuse.

« Tout d’abord, j’ai dit : ‘Es-tu sérieux ? Comment obtient-on du sperme de saumon ?' », a-t-elle demandé.

Les soins du visage au sperme de saumon sont un traitement populaire en Corée et, selon la société coréenne de chirurgie esthétique et d’esthétique Jivaka Beauty, l’ADN contenu dans le sperme est censé aider à améliorer la peau en resserrant les pores, en éclaircissant la peau et en réduisant les cicatrices d’acné.

Même si Aniston a accepté d’essayer ce traitement unique, elle a admis qu’elle n’était pas sûre que cela l’aidait beaucoup. Cependant, une chose en laquelle elle a pleinement confiance, ce sont ses injections hebdomadaires de peptides, déclarant au média : « Je pense que c’est l’avenir. »

Eva mendes

En novembre 2020, Eva Mendes avait fait sensation en postant une photo d’elle en plein traitement mono-fil, avec plusieurs aiguilles insérées dans le cou, que le spa Beauty Villa Vergara, republié sur son Instagram.

Le mono-threading est une procédure non chirurgicale au cours de laquelle des fils monofilaments résorbables sont insérés sous la peau dans le but de réduire les rides, les ridules et les irrégularités de la peau en stimulant le collagène de la zone. Un traitement peut durer une à deux heures et les effets durent 12 à 18 mois.

Mendes a assuré aux fans inquiets dans la section commentaires qu’elle n’avait ressenti aucune douleur pendant la procédure, affirmant que « cela semble plus invasif qu’il ne l’est ».

« Honnêtement, je ne savais pas qu’il y en avait autant. Puis, quand elle m’a dit combien, je ne l’ai pas crue, alors je lui ai demandé de prendre une photo », a écrit l’actrice. « Cette photo n’était pas prévue. Je n’aime pas la douleur physique ! Je n’aime pas les aiguilles ! C’était une photo importante pour moi ! »

Kim Kardashian

Kim Kardashian a amené ses fans à se demander ce qui n’allait pas lorsqu’elle a publié des photos d’elle avec du sang partout sur son visage.

Il s’avère qu’elle venait de recevoir un soin du visage de vampire.

Le traitement consiste à prélever votre sang puis à l’introduire dans une machine afin d’en extraire le plasma riche en plaquettes, qui est ensuite soit réinjecté dans la peau, soit appliqué localement. Le traitement peut être utilisé pour lisser les ridules, améliorer le teint et la texture de la peau et favoriser la croissance des cheveux.

En 2018, Kardashian est revenue sur son expérience, expliquant qu’elle avait découvert qu’elle était enceinte lorsqu’elle s’était inscrite au traitement, ce qui signifiait qu’elle n’avait pas pu utiliser de crème anesthésiante ou d’analgésiques pendant la procédure.

« Il y a quelques années, j’ai entendu parler d’un ‘soin du visage de vampire’ et j’étais tellement intriguée », a écrit Kardashian sur son site Internet en 2018. « C’était vraiment dur et douloureux pour moi. Honnêtement, c’était la chose la plus douloureuse qui soit ! C’est le seul traitement que je ne ferai plus jamais. »

Cate Blanchett

L’actrice Cate Blanchett a reçu des réactions négatives lorsqu’elle a déclaré à Vogue Australie en mars 2018 qu’elle avait essayé un « soin du visage au pénis », autrement connu sous le nom de soin du visage au facteur de croissance épidermique. Le site a ensuite supprimé la citation de l’article suite à la polémique.

« Sablonneux [Bullock] et j’ai vu cette facialiste à New York, Georgia Louise, et elle fait ce que nous appelons le « facial du pénis » et c’est quelque chose – je ne sais pas ce que c’est, ou si c’est juste parce que ça sent un peu le sperme – il y a il y a une certaine enzyme dedans, donc Sandy l’appelle « le visage du pénis » », a-t-elle déclaré au média.

La réaction négative vient du fait que le sérum utilisé lors du soin du visage est composé en partie de cellules souches extraites du prépuce de nouveau-nés garçons après la circoncision. Le soin du visage est devenu populaire car il donne une peau jeune et éclatante.

Demi Moore

Demi Moore a été ouverte à propos du moment où elle a essayé la « thérapie par les sangsues ».

Lors d’une apparition en 2008 dans « The Late Show with David Letterman », elle a expliqué qu’elle avait « toujours été quelqu’un à la recherche de choses de pointe pour optimiser sa santé et sa guérison ».

Après que l’animateur perplexe David Letterman ait remis en question à plusieurs reprises l’utilisation des sangsues, Moore lui a assuré qu’elle n’avait pas affaire à des « sangsues des marais », mais plutôt à des « sangsues médicales hautement qualifiées », qu’elle a qualifiées de « sangsues de haut niveau ».

« Cela détoxifie votre sang », a-t-elle déclaré à Letterman. « Et ils ont une petite enzyme qui, lorsqu’ils vous mordent, est libérée dans votre sang, et généralement vous saignez beaucoup. Et votre santé est optimisée. Cela a détoxifié le sang, et je me sens détoxifié. » tout de suite. »

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow a bâti un empire sur les conseils de bien-être et de beauté et s’est déclarée « ouverte à tout ».

Lors d’une interview accordée au New York Times en avril 2016, Paltrow a expliqué qu’elle avait déjà essayé l’apithérapie, un traitement de beauté impliquant des abeilles.

« J’ai été piquée par des abeilles », a-t-elle déclaré. « C’est un traitement vieux de plusieurs milliers d’années appelé apithérapie. Les gens l’utilisent pour se débarrasser de l’inflammation et des cicatrices. C’est en fait assez incroyable si vous faites des recherches. Mais, mec, c’est douloureux. »

Il existe des rapports contradictoires sur l’efficacité du traitement, WebMD citant qu’il n’aide pas beaucoup, et l’American Apitherapy Society citant qu’il peut guérir la sclérose en plaques, le zona, la goutte et d’autres maladies.

Simon Cowell

Lors d’une interview avec The Mirror en octobre 2015, Simon Cowell a déclaré qu’il était « un idiot de lire quelque chose et de croire que cela fonctionnera », ce qui l’a amené à essayer des traitements étranges.

« J’ai aussi eu un soin du visage au placenta de mouton une fois, ce qui était assez courant », a-t-il déclaré au média.

