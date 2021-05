Le soi-disant discours taper de la Réserve fédérale pourrait garder les marchés à la pointe tout au long de l’été

Les responsables de la Fed ont promis de nombreux avertissements avant qu’une réduction réelle ne se produise, de sorte que la présence d’un tel discours à la réunion d’avril a probablement envoyé le premier signal qu’une réduction des achats est sur la table, avec plus d’informations à venir dans les mois à venir.

Aux oreilles du marché, le passage a suscité des discussions sur le «tapering», un mot qui rend généralement les investisseurs nerveux car cela signifie que la Fed commencera à réduire les quelque 120 milliards de dollars d’achats d’obligations qu’elle effectue chaque mois. Ce programme, également appelé assouplissement quantitatif, a été le pivot des marchés, qui ont constamment augmenté et diminué avec la taille du bilan de la banque centrale pendant plus d’une décennie.

La partie critique du résumé de la réunion publié mercredi a noté que « un certain nombre de participants ont suggéré que si l’économie continuait de progresser rapidement vers les objectifs du Comité, il pourrait être approprié à un moment donné des prochaines réunions de commencer à discuter d’un plan d’ajustement du rythme. d’achats d’actifs. «

Ce processus a déjà commencé: le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré jeudi que les discussions de tapering devraient commencer «plus tôt que tard», et le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a utilisé vendredi la même expression pour décrire sa position.

C’est pourquoi il est essentiel pour Powell et la Fed de bien faire la communication, et pourquoi ils devraient bientôt préparer une modeste réduction des achats.

«Le Taper Tantrum de 2013 s’est produit avant que quoi que ce soit ne« se produise », a déclaré Nick Colas, co-fondateur de DataTrek Research, dans une note plus tôt cette semaine.

Le S&P 500 a cédé 5% avant de faire demi-tour et a en fait terminé l’année avec ce qui reste le meilleur gain du 21e siècle. Les mouvements d’actions et d’obligations se sont produits avant que la Fed ne réduise réellement le taux de ses achats, à un rythme de seulement 10 milliards de dollars par mois.

Ces mouvements ont fourni un certain réconfort qu’une répétition du «taper tantrum» de 2013 n’est peut-être pas dans les cartes.

Les prix des produits de base, en baisse pendant la majeure partie de 2021, ont été pour la plupart inférieurs, tandis que les rendements des emprunts publics se sont également atténués. La vente boursière a été brève mercredi et les actions ont augmenté jeudi et vendredi.

Cette année, Powell examinera ce qui devrait être des pressions accélérées sur les prix qui dépassent le mandat de 2% de la Fed et qui ont provoqué une certaine pression du marché pour resserrer au moins un peu la politique pour éviter les problèmes à venir.

Banquiers centraux jusqu’à présent se sont tenus à un scénario qui dit que la récente hausse de l’inflation durera quelques mois, puis s’estompera, et le succès de la façon dont ils parviennent à dénouer l’assouplissement massif mis en place depuis mars 2020 dépend de manière vitale de l’histoire économique qui se déroule en ce sens. mode.

« Je pense que la Fed fera les choses correctement, car ils sont en accord avec notre point de vue selon lequel le risque à la hausse de l’inflation est transitoire », a déclaré Alejandra Grindal, économiste internationale en chef chez Ned Davis Research.

Grindal prévoit que la Fed annoncera ses intentions de réduction entre Jackson Hole et la réunion de novembre du Federal Open Market Committee, un calendrier un peu plus tardif que ce que les autres observateurs de la banque centrale prévoient mais largement en ligne avec le mouvement de cette année.

« Ensuite, nous prévoyons que la réduction devrait commencer en 2022. Il faudra environ un an à la Fed pour passer par le processus de réduction. Ensuite, nous nous attendons à voir au plus tôt une augmentation des taux en 2023, mais cela pourrait être aussi tard que 2024, » elle a dit.

Les économistes et la plupart des stratèges de Wall Street acceptent le discours de la Fed selon lequel les pressions inflationnistes qui ont fait grimper l’indice des prix à la consommation de 4,2% en avril s’atténueront probablement une fois que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les effets de base à partir de 2020 se dissiperont.

Cependant, la question demeure de savoir si la banque centrale peut organiser un atterrissage en douceur suite à une relance qui a vu les taux d’emprunt de référence ramenés à près de zéro et une expansion de près de 4 billions de dollars du bilan de la Fed.

La dernière fois que la Fed a tenté de réduire ses actifs et d’augmenter ses taux, les résultats n’étaient pas bons. Les déclarations de Powell selon lesquelles le retrait du bilan était sur «pilote automatique» et que la Fed était encore loin d’arrêter ce qui avait été en 2017 et 2018 une série de hausses de taux d’un quart de point ont suscité une révolte sur les marchés lorsque la croissance économique a ralenti.

Cela élève encore plus les enjeux pour les efforts de communication de cet été.

« Ils n’ont pas fait les choses parfaites dans le passé », a déclaré Grindal. « Le fait est que la Fed apprend du passé. »