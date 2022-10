Le softball UBC Okanagan Heat vise des titres nationaux consécutifs – Kelowna Capital News

L’équipe de softball UBCO cherche à défendre son titre national ce week-end en Ontario.

Après avoir remporté le titre national lors de l’organisation de l’événement à Kelowna l’année dernière, le Heat a connu une autre excellente saison 2022, terminant avec une fiche de 16-7-5 en saison régulière. Ils ont bien commencé la saison avec une fiche de 8-1.

Après avoir ouvert les séries éliminatoires de la Western Collegiate Softball Association avec une défaite le week-end dernier, UBCO a remporté quatre matchs consécutifs pour se qualifier pour la finale contre les Dinos de l’Université de Calgary. Le match pour la médaille d’or a été à la hauteur du battage médiatique avec sa proximité, mais UBCO est tombé aux mains des Dinos 7-6, remportant la médaille d’argent.

Malgré la défaite, les deux meilleures équipes des séries éliminatoires se rendent aux championnats nationaux, donc UBCO et Calgary participeront aux championnats nationaux 2022 de l’Association canadienne de softball collégial (CCSA) ce week-end de l’Action de grâces.

Les Heat cherchent à remporter des championnats nationaux consécutifs.

Dans le tournoi à la ronde, le Heat devrait affronter l’Université de Toronto, le Durham College et le St. Clair College au cours du vendredi (7 octobre) et du samedi (8 octobre). Le vendredi, ils jouent à 7 h et 11 h, heure du Pacifique et le samedi à 8 h 30.

