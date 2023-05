Le softball sandwich et le baseball perdent en finale régionale – Shaw Local

SOFTBALL

Johnsburg 3, Sandwich 2

Allison Olson de Sandwich a frappé un coup de circuit en solo avec deux retraits en fin de septième pour forcer des manches supplémentaires, mais l’hôte Skyhawks a prévalu en huit manches lors de la finale régionale de classe 2A de Johnsburg. Brooke Klosowicz a frappé deux des trois circuits en solo de Johnsburg. Aubrey Cyr a éparpillé sept coups sûrs et en a retiré six sur des prises en tenant la distance pour Sandwich (14-13).

Sycomore 6, Yorkville 5

Sycamore a marqué quatre points en fin de sixième pour dépasser les Foxes (30-2) et mettre fin à la séquence de 22 victoires consécutives de Yorkville. Jensen Krantz est allé 3 en 4 avec un triple et Kayla Kersting et Ally Stancel sont chacun allés 2 en 3 au marbre pour Yorkville.

BASE-BALL

Wheaton Academy 11, Sandwich 0 (5 manches)

Will Clegg, le lanceur gagnant Eric DeCosta et Andy Roman ont marqué les Warriors lors de la finale régionale de classe 2A de la Wheaton Academy. Chance Lange et Hunter Pavia ont réussi les seuls coups sûrs pour Sandwich (11-18).

Yorkville 5, Lincoln-Way East 2

Kam Yearsley est allé 2 en 3 avec trois points produits et le lanceur gagnant Nate Harris a retiré huit frappeurs en cinq manches, accordant deux points sur quatre coups sûrs, pour les Foxes (15-16).