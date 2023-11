Le softball des Hokies accueille sept personnes dans la classe de signatures de 2024

NOIRBOURG – Softball de Virginia Tech et entraîneur-chef Pete D’Amour a annoncé les ajouts de Reagan Troy, Nora Abromavage, Jayden Jones, Jordan Lynch, Charlotte Moore, Mattie Jane Abernathy et Bree Carrico à la classe de signature 2024.

“Nous souhaitons la bienvenue à ces sept dames et à leurs familles à Virginia Tech”, a déclaré D’Amour à propos de la classe. “Il y a beaucoup d’athlétisme dans cette classe et, plus important encore, ces sept dames correspondent à ce que nous recherchions d’un point de vue compétitif et culturel. Elles viennent à Blacksburg avec une soif de gagner et de concourir. Elles adorent Virginia Tech. “Je voudrais remercier l’entraîneur Lewis pour tout son travail acharné pendant le processus de recrutement. Nous sommes impatients d’ajouter les sept joueurs et leurs familles à notre famille Hokie.”

Reagan Troie

Ashburn, Virginie / Broad Run High School / Lanceur

Enregistrant 173 retraits au bâton en 129,1 manches au Broad Run High School, Reagan Troy rejoint les Hokies classés 31e dans la promotion 2024. Troy a été titulaire pendant quatre ans à la Broad Run High School, où elle a été nommée capitaine pendant trois ans. En 2023, Troy a remporté les honneurs de la première équipe All-Dulles District et les honneurs de la deuxième équipe All-Region en tant que lanceur junior. Au cours de sa première année à Broad Run, Troy a été nommée recrue de l’année et a remporté le titre au bâton. Troy joue avec Rock Gold NOVA depuis 10u et a gravi les échelons pour jouer avec l’équipe 18u. En jouant pour le Rock Gold 16u, l’équipe a terminé dans le Top 10 des USA Golds.

Nora Abromavage

Fairfax Station, Virginie / École secondaire Lake Braddock / Outfield

En aidant Lake Braddock à se qualifier pour les quarts de finale de l’État de Virginie, Nora Abromavage signe avec les Hokies en tant que gagnante de la lettre pour quatre ans. Au cours de la saison 2023, Abromavage a remporté le prix de la première équipe de tous les districts et de toutes les régions. Elle a également été nommée dans l’équipe All-Met du Washington Post en tant que récipiendaire d’une mention honorable. Elle a aidé son équipe à remporter le titre de district en saison régulière, le titre de tournoi de district et le championnat régional. En 2022, elle a remporté la première équipe de tous les districts et de toutes les régions. Au cours de la saison 2021, elle a été nommée dans la première équipe de tous les districts. Elle est actuellement classée 37e dans l’Extra Innings Elite 100. Elle figure également sur la liste de surveillance anticipée de l’Alliance pour la promotion 2024. Abromavage est également deux fois USSSA Select 30 All-American.

Jayden Jones

Gaylord, MI / Gaylord High School / Utilitaire

Jayden Jones rejoint Hokie Nation classée sixième par Extra Innings dans la classe Extra Elite 100 2024. Jones est championne d’État 2023 et deux fois MVP pour Gaylord car elle a un impact dans le cercle et au marbre. En 2023, en 10 départs, elle possédait une MPM de 0,29 avec 66 retraits au bâton. Au cours de son année junior, elle a gagné la première équipe All-State, All-Conference, All-District et All-Region en tant que joueuse utilitaire. Au cours de sa première et de sa deuxième année combinées, elle a affiché une moyenne au bâton de 0,530, 105 points produits, 29 doubles, 17 triples et 24 circuits.

Jordan Lynch

Rising Sun, MD / Lycée Rising Sun / Utilitaire

Lynch est classé dixième de la promotion 2024 par Extra Innings. Elle détenait une moyenne au bâton de 0,650 et a mené son équipe, Rising Sun High School, à un championnat d’État. 2022 a été une grande année pour Lynch puisqu’elle a mené Rising Sun à un trophée de vice-champion d’État et a été nommée Joueuse de l’année Cecil Whig All-County. Elle a affiché une moyenne au bâton de .600 et 22 points produits. Lynch a joué pour Lady Dukes au cours des six dernières années et en 2022, elle a été nommée PGF All-American.

Charlotte Moore

Ashburn, Virginie / Riverside High School / Champ extérieur/Première base

Gagnante de la lettre pendant trois ans à Riverside High, Moore a aidé son équipe à se qualifier pour les demi-finales de classe 4 en atteignant une moyenne de 0,446. Elle a égalé le record de la VHSL avec 17 circuits. Elle est également la reine du VHSL RBI puisqu’elle a établi le record de 61 RBI. En 2023, elle a accumulé les honneurs de la première équipe All-State, de la première équipe All-Region, de la première équipe All-Potomac District et de la deuxième équipe All-Met. En 2022, en tant que voltigeur, Moore a reçu la première équipe de tous les districts et la première équipe de toutes les régions.

Mattie Jane Abernathy

Jackson, Tennessee / Trinity Christian Academy / Joueur de champ intérieur

Abernathy a remporté trois lettres universitaires à la Trinity Christian Academy. Elle a également remporté le prix Miss Softball et le prix du mérite étudiant-athlète.

Bree Carrico

Appomattox, Virginie / Lycée du comté d’Appomattox / Pichet

Lanceuse droite, Carrico est classée 48e par Extra Innings Softball pour la promotion 2024. Au cours de sa saison junior, elle a aidé Appomattox à remporter un championnat d’État de classe 2. Elle a lancé deux matchs combinés sans coup sûr, deux matchs complets et quatre blanchissages. Les frappeurs adverses avaient une moyenne au bâton de 0,122 contre elle.