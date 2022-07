Le softball de la DeKalb County Church League termine la saison régulière – Shaw Local

La saison régulière 2022 s’est terminée alors que la ligue de softball de l’église du comté de DeKalb a disputé quatre matchs plus un match d’exhibition plus tôt cette semaine.

Christ Community a rapidement pris les devants et a vaincu Bethany Road Bible, 12-1. Adrian Perez a été le vainqueur pour Community tandis que Kurt Oland a subi la défaite. Jeff Maveus a fait un circuit pour Christ Community et John Holloway a conduit dans la seule course pour Bethany Road.

Sycamore Methodist a commencé sa soirée double avec une victoire sur First Baptist, invaincu auparavant. John Reed a remporté la victoire et Keith Miller a pris la défaite. Aaron Vowels a réussi deux coups sûrs pour mener les méthodistes.

Crossview a également eu un programme double mais a perdu son premier match contre St. Paul, 9-7. Bob Gualandi a remporté sa sixième victoire et Bob Love a été aux prises avec la défaite. Crossview et Sycamore Methodist se sont ensuite rencontrés pour le dernier verre, les méthodistes l’emportant 7-5. John Reed a remporté sa deuxième victoire de la soirée et Bob Love a été le perdant de la malchance. Russ Sanderson et Jake Winters ont chacun réussi deux coups sûrs pour les méthodistes.

Newman Center et Bright Field ont terminé leur saison régulière, avec Newman en tête et LeoRoman remportant la victoire. Les séries éliminatoires débuteront à 18h30 vendredi au Sycamore Park. Les huit équipes seront en action.