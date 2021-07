Le softball canadien remporte une manifestation et perd une chance de remporter l’or à Tokyo

L’équipe de softball du Canada a perdu une décision de 1-0 en manches supplémentaires contre le Japon dimanche, et le match a suscité une certaine controverse. Cette défaite signifie également que les Canadiens ont perdu tout espoir de remporter l’or aux Jeux olympiques de Tokyo. L’équipe des États-Unis et du Japon est maintenant prête à concourir pour la première place au retour du softball aux Jeux.

Le match déjà prolongé a duré plus longtemps que prévu lorsque l’entraîneur canadien Mark Smith a retiré son équipe du terrain en cinquième manche, protestant contre la décision apparente de l’arbitre de ne pas laisser Équipe Canada changer de lanceur. Le jeu a été interrompu pendant que Smith a déposé une protestation officielle auprès de la Confédération mondiale de baseball et de softball.

Smith a obtenu le résultat qu’il voulait. Lorsque le jeu a repris, Danielle Lawrie a pris le relais dans le cercle en relève de Jenna Caira, que Smith avait initialement tenté de remplacer avant sa protestation.

Caira n’était arrivée qu’au cours de la quatrième manche – prenant le relais de la partante Sara Groenewegen – mais elle a quand même réussi à retirer quatre des cinq frappeuses qu’elle a affrontées avant que Lawrie ne le remplace.

Lawrie, le lanceur au cœur de la manifestation, a été deux fois olympien et a remporté un championnat de la NCAA avec les Huskies de Washington aux Women’s College World Series 2009. Après le retard, elle a lancé deux retraits au sol sur trois lancers pour garder le match sans but.

Alors que Smith a réussi à remplacer les lanceurs, c’est finalement le Japon qui a eu le dernier mot, remportant la victoire d’un point pour décrocher sa place dans le match pour la médaille d’or. Les Canadiens doivent plutôt se contenter d’une place dans le match pour la médaille de bronze contre l’Australie ou le Mexique. Le Canada disputera son dernier match du tournoi à la ronde des Jeux olympiques contre l’Italie lundi.

Les États-Unis affronteront le Japon pour l’or après avoir battu l’Australie, 2-1. Ce match n’a pas été sans enthousiasme, les Américains venant de l’arrière pour une victoire sur les Australiens.

L’équipe des États-Unis avait renoncé à sa première manche aux Jeux olympiques et était sur le point de perdre son premier match avant qu’Amanda Chidester ne s’attaque au marbre avec deux coureuses en position de but en fin de huitième manche et a enfilé un coup sûr au milieu pour conduire dans les deux courses.

Les États-Unis et le Japon joueront lundi dans le dernier match du tournoi à la ronde avant le match pour la médaille d’or, prévu à 7 h HE mardi.

