Le soda fait son grand retour

Les consommateurs se détournent du café Starbucks plus cher, des repas Big Mac de McDonald’s, des chips Doritos, Monstre boissons énergisantes et Heineken bière. Mais ils ne peuvent pas s’empêcher de boire du Coca et du Dr Pepper.

Coca-Cola et Dr Pepper ont déclaré la semaine dernière, lors d’appels aux résultats trimestriels, qu’ils avaient vendu davantage de caisses de soda au dernier trimestre. Au cours du troisième trimestre de cette année, les volumes totaux de boissons gazeuses ont augmenté de 1,3 % par rapport à l’année dernière, selon les données d’Evercore ISI.

C’est un retour en force pour les sodas, en déclin depuis deux décennies en raison des effets sanitaires des boissons sucrées. Boire fréquemment des boissons sucrées comme les sodas est associé à un gamme de problèmes de santé chroniquesy compris la prise de poids, l’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques, selon les Centers for Disease Control.

« C’est tellement différent d’il y a cinq ou dix ans », a déclaré Robert Ottenstein, analyste chez Evercore ISI. « Il y a eu un énorme changement d’attitude. Ces produits étaient depuis longtemps en baisse de 4% par an.»

L’Organisation mondiale de la santé a également déclaré l’année dernière pour la première fois que l’aspartame, un édulcorant artificiel populaire présent dans les sodas light, devrait être classé comme « potentiellement cancérigène pour l’homme ».

Mais Les consommateurs semblent actuellement prêts à ignorer les problèmes de santé. Ils considèrent le Coca-Cola sucré et le Dr Pepper, ou les nouveaux sodas sans sucre comme le Coke Zero, comme une friandise plus abordable que d’autres choix comme une boisson énergisante, un thé aromatisé, un sac de chips ou une barre chocolatée.

Le prix moyen de 16 onces de chips en septembre était de 6,46 dollars, tandis qu’une boisson gazeuse de 2 litres coûtait 2,00 dollars, selon le Bureau of Labor Statistics.

Le nouveau marketing et le regain d’intérêt des jeunes consommateurs stimulent également les marques de soda.

La croissance de Soda intervient alors que les consommateurs surveillent de près leurs achats et négligent tout ce qu’ils ne perçoivent pas comme une bonne affaire. Les entreprises ont augmenté leurs prix jusqu’à 40 % depuis le début de la pandémie en 2020, et les consommateurs abandonnent les marques dont ils estiment que les prix sont devenus incontrôlables. Ils mangent également moins au restaurant, se rendent plus rapidement au magasin – plutôt que de charger leurs chariots de courses d’épicerie coûteuses – et achètent des marques de distributeur moins chères dans les magasins.

« La catégorie des boissons gazeuses dépasse nos attentes », a déclaré Timothy Cofer, PDG de la société mère de Dr Pepper, Keurig Dr Pepper, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. Les bas prix des boissons gazeuses les positionnent de manière à attirer les « consommateurs en quête de valeur », a-t-il déclaré.

Il s’agit d’un renversement d’années de déclin des ventes de sodas.

En 2015, Consommation par habitant aux États-Unis des boissons gazeuses sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1986. Coca-Cola et Pepsi ont acheté des eaux aromatisées, des boissons énergisantes et d’autres gammes de boissons pour alimenter la croissance, offrant aux consommateurs plus de choix de boissons que jamais.

Mais les ventes de sodas ont augmenté pendant la pandémie, alors que les consommateurs faisaient leurs courses dans les épiceries et revenaient à leurs anciens favoris avec les restaurants fermés. Plus récemment, les ventes de boissons gazeuses ont été stimulées par les consommateurs à revenus faibles et moyens à la recherche de gâteries bon marché, selon les entreprises et les analystes.

Dans certains cas, les consommateurs peuvent passer de boissons énergisantes plus chères à une canette de soda moins chère pour satisfaire leur besoin de caféine. « Les consommateurs à revenus moyens et faibles qui consomment fréquemment des boissons énergisantes se tournent vers les boissons gazeuses », a déclaré Duane Stanford, rédacteur en chef de Beverage Digest, une publication spécialisée.

Coke Zero et Dr Pepper Crémeux à la Noix de Coco



Le retour des sodas a également été soutenu par la croissance rapide des sodas sans sucre comme le Coke Zero Sugar. Le volume de Coke Zero a augmenté de 11 % au dernier trimestre, a indiqué la société. Les volumes de Coca-Cola ordinaire sont restés stables, tandis que ceux de Diet Coke ont augmenté.

Les sodas sans sucre constituent le domaine de croissance le plus important de l’industrie, a déclaré Stanford. Le Coca-Cola a lancé la tendance en 2005 , et a relooké Coke Zero en 2021 pour lui donner le goût et l’apparence d’un Coca ordinaire.

Bien que les entreprises commercialisent les sodas sans sucre ou diététiques comme de meilleures alternatives aux versions entièrement sucrées, ils ne doivent pas être considérés comme plus sains car ils contiennent des édulcorants artificiels. Il a été démontré que les édulcorants artificiels ont des effets nocifs sur l’intestin et, de manière contre-productive, peuvent augmenter la prise de poids, a déclaré Laura Schmidt, professeur de politique de santé à la faculté de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, qui étudie l’impact du sucre et de l’industrie des sodas. .

« Passer d’un ingrédient nocif à un autre ingrédient nocif n’est pas une solution », a-t-elle déclaré.

Le nouveau marketing aide également les marques de soda. La version à durée limitée « Creamy Coconut » de Dr Pepper a stimulé les ventes, et sa nouvelle saveur Canada Dry « Fruit Splash » était son « lancement le plus important depuis des années », a déclaré le PDG Cofer. L’entreprise a également repensé les canettes 7Up pour la première fois depuis une décennie.

L’année dernière, Dr Pepper a dépassé Pepsi en tant que deuxième plus grande marque de soda en Amérique derrière Coke. Le Dr Pepper a investi massivement dans le marketing lors des matchs de football universitaire et a mis au point de nouvelles saveurs comme les fraises et la crème pour attirer les buveurs de soda.

Alors que les consommateurs boivent davantage de Coca-Cola, Coke Zero, Dr Pepper et Canada Dry, les ventes de sodas Pepsi sont en difficulté.

PepsiCo s’est concentré sur le marketing et l’investissement dans les marques de snacks aux États-Unis au détriment des marques de sodas sucrés, selon les analystes. L’alimentation a augmenté jusqu’à représenter 59 % des ventes de PepsiCo.

Contrairement à Coca-Cola et Keurig Dr Pepper, Pepsi possède une énorme activité alimentaire – son portefeuille tentaculaire comprend Quaker, Frito-Lay et plus encore. En ce qui concerne les boissons, il semble se concentrer sur l’investissement dans ses gammes sans sucre de Gatorade et d’autres marques plutôt que dans Pepsi ordinaire, selon les analystes.

« Dirty soda », une tendance populaire de TikTok qui combine des sodas avec du sirop et de la crème, a également suscité l’intérêt pour les marques de sodas parmi les jeunes consommateurs intéressés à créer leurs propres préparations de sodas.

Le « soda sale » est devenu populaire dans la culture mormone, où la foi interdit de consommer du café et de l’alcool. Mais grâce aux influenceurs mormons sur TikTok et l’émission Netflix »La vie secrète des épouses mormonesles boissons sucrées deviennent de plus en plus courantes. Dr Pepper a lancé sa boisson « Creamy Coconut » au cours de l’été pour capitaliser sur la tendance des sodas sales.

TikTok s’est également récemment rempli de « Dirty Diet Coke », de « Crispy Diet Coke » et de « DietCokeBreak ». vidéos de recettes où les gens laissent des canettes de Coca Light au réfrigérateur pendant des semaines, puis les versent dans un verre, parfois avec de la poudre d’agrumes, pour obtenir le plus de pétillant.

La chanteuse Dua Lipa a donné à Coke son dernier succès viral ce mois-ci lorsqu’elle a publié une vidéo la partageant Recette de Coca lightqui combine du Coca Light, du jus de cornichon et de la sauce jalapeño. Il a été vu 10 millions de fois sur TikTok et a suscité des réactions de célébrités comme Gordon Ramsay, qui a craché la boisson et averti que la recette « ruinerait vos cordes vocales ».

« Je ne veux pas dire que j’ai commencé la pause Diet Coke, mais je pense que je l’ai en quelque sorte fait », Kristen Hollingshaus, une influenceuse des médias sociaux connue sous le nom de «Fille de Coca Light» a déclaré à CNN.

En 2021, elle a commencé à publier des vidéos d’elle sur TikTok faisant une pause pendant la journée pour boire du Coca Light. Mais ce n’était pas n’importe quelle canette de Coca Light. Elle l’a « rendu spécial » en versant le Coca Light dans un verre, en ajoutant de la glace et de la poudre de True Lime. Ses publications ont gagné du terrain en ligne, certaines accumulant plus de deux millions de vueset elle a commencé un partenariat rémunéré avec Diet Coke au cours de l’été.

«C’était une pleine conscience pour moi», a-t-elle déclaré à propos de ses pauses Diet Coke. « Cela me prenait cinq minutes de ma journée pour profiter de quelque chose. »

Elle boit généralement un Coca Light par jour et ne se soucie pas de l’impact sur sa santé.

« Je pense qu’il existe des vices bien pires qu’un Coca light », a-t-elle déclaré.

Ramishah Maruf de CNN a contribué à cet article.