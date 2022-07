Le soda artisanal des anciens de St. Charles East est maintenant disponible dans les brasseries et les restaurants locaux – Shaw Local

Frank Schiffner et son ami Josh Carnell s’intéressent depuis longtemps aux sodas uniques depuis qu’ils étaient étudiants à la St. Charles East High School.

De l’histoire des anciennes entreprises de sodas aux saveurs originales et aux bouteilles artistiques, le duo s’est rendu dans divers marchés de producteurs et épiceries de toute la région à la recherche du soda parfait.

Mais alors qu’ils cherchaient, Schiffner, 27 ans, et Carnell, 29 ans, n’ont pas trouvé exactement ce qu’ils voulaient. Ainsi a commencé le démarrage de leur entreprise, Sunset Soda, en 2014 alors que les deux expérimentaient des saveurs à la maison. Un an plus tard, ils ont commencé à brasser leurs premiers lots de soda.

Le co-fondateur Josh Carnell embouteille de la root beer d’horchata chez Sunset Soda à Genève. Sunset Soda a commencé la production de soda artisanal en petits lots en mars dernier. (Sandy Bressner – [email protected])

«Nous avons vu le boom de la bière artisanale et son essor. Soda a été laissé de côté et a pris du retard », a déclaré Schiffner. « Nous voulions faire des saveurs originales, quelque chose de nouveau et d’intéressant. Le soda a les mêmes saveurs dans une bouteille générique avec une étiquette en papier ou dans une canette pour un appel de masse.

Après quelques années à développer leurs sodas et à créer un business plan, les entrepreneurs en herbe ont trouvé un espace à Genève l’été dernier. Ils ont commencé la production de leur première saveur, Short Shorts, une bière de racine d’horchata, en mars.

L’horchata est une boisson sucrée et crémeuse populaire dans les pays d’Amérique latine, qui est mélangée à une root beer traditionnelle pour créer un goût unique, a déclaré Schiffner.

“Short Shorts était si difficile à réussir. Il a fallu de 2015 à il y a quelques semaines pour arriver à un point où je pense que c’est parfait », a-t-il déclaré. « Je peux vraiment dire que c’est l’une des meilleures root beers du pays, et je les ai presque toutes essayées. Nous essayons de faire des sodas étoilés Michelin. C’est du moins ce que je travaille à faire.

La dernière saveur de Sunset Soda, Poolside, est un soda aux agrumes à base de pamplemousse, d’orange et d’hibiscus, et fait un excellent mélangeur à cocktail, mais peut également être apprécié seul, a déclaré Schiffner.

Les sodas sont tous fabriqués en petites quantités sur le site de Genève. Les sodas ne contiennent ni alcool, ni caféine, ni conservateurs, et le sucre est entièrement naturel, a déclaré Schiffner.

Schiffner et Carnell épluchent et coupent tous les fruits à la main avant de les infuser dans leur bouilloire puis d’ajouter de la carbonatation.

Carnell a déclaré que le processus de brassage prend environ huit heures, le processus de carbonatation prend environ un jour ou deux, puis un autre jour pour embouteiller et étiqueter le soda. Le processus donne environ 56 cas.

“[Frank and I] ont travaillé à différents [beer] brasseries, nous étions donc dans cet état d’esprit de découverte et d’exploration des ingrédients bruts jusqu’au produit fini », a déclaré Schiffner. “Le soda est plus simple que la bière. Avec notre soda, il ne s’agit que de transformer des ingrédients bruts – des fruits et des épices. Notre délai d’exécution est de quelques jours, par rapport à la bière où cela prend des semaines. Nous avons un processus plus rapide, mais nous essayons de tirer parti de cette expérience et de ces connaissances en matière de brassage. Nous voulons faire un [non-alcoholic] produit comparable à la bière artisanale.

Les sodas ne sont pas disponibles dans les épiceries, mais peuvent être trouvés dans plusieurs établissements de la région, notamment Penrose Brewing, Geneva Winery, Geneva Ale House, Art History Brewing, Craft Urban, Alter Brewing et plus encore. Les clients peuvent également commander directement auprès de l’entreprise pour une livraison à domicile.

Carnell espère que ses sodas pourront offrir une option non alcoolisée de haute qualité dans les brasseries pour les mineurs ou les non-buveurs.

“Je veux être l’entreprise locale de sodas artisanaux et avoir la meilleure offre de boissons”, a-t-il déclaré. “Pour moi, après avoir travaillé dans une brasserie, l’expérience d’aller dans une brasserie devrait être amusante et devrait être pour tout le monde, y compris les moins de 21 ans. Nous voulons offrir une meilleure expérience.”

Alors que Sunset Soda n’est disponible que localement, les deux amis espèrent éventuellement s’étendre au-delà des TriCities.

“Nous voulons affronter Coca et Pepsi”, a déclaré Schiffner. “L’objectif est de fournir d’abord un bon soda à la région de Chicago, puis plus tard à la nation. Mais nous continuons à nous développer dans les bars et restaurants locaux. C’est une de mes passions qui, je pense, ne s’en ira jamais. C’est un amour. C’est très gratifiant de voir les visages des gens quand ils l’essayent et l’apprécient.

Pour plus d’informations sur Sunset Soda, visitez sunsetsodaco.com.