Le soccer masculin NIU se dirige vers le MVC en tant que MAC pour cesser de parrainer le soccer masculin – Shaw Local

La Mid-American Conference a annoncé vendredi après-midi que la saison 2022 de football masculin sera la dernière sponsorisée par la conférence, NIU annonçant qu’elle rejoindra la Missouri Valley Conference la saison prochaine.

NIU est l’un des quatre membres à temps plein du MAC à avoir une équipe de football masculine, ayant remporté le titre de conférence la saison dernière. Actuellement composé de quatre membres à part entière parrainant le sport plus un membre affilié, le MAC suspendra le parrainage du football masculin après la clôture du championnat de football masculin de la division I de la NCAA 2022.

“Lorsqu’il est devenu nécessaire pour le football masculin de trouver une nouvelle conférence, je pense que nous avons trouvé un excellent ajustement géographique et compétitif dans la vallée du Missouri”, a déclaré le directeur sportif Sean Frazier. “Nous attendons avec impatience un brillant avenir pour notre équipe de football masculine à The Valley.”

NIU, Bowling Green et Western Michigan rejoignent les membres actuels de la ligue Belmont, Bradley, Drake, Evansville, UIC, Missouri State et un autre membre affilié SIU Edwardsville en tant que programmes MVC qui parrainent le football masculin. Le modèle de programmation de la saison régulière et le format du tournoi pour 2023 seront annoncés à une date ultérieure.

“L’ajout de ces trois institutions améliorera non seulement l’expérience des étudiants-athlètes pour tous les participants, mais il établira le MVC comme l’une des meilleures conférences du pays pour le football masculin et renforcera son empreinte dans le Midwest”, a déclaré le commissaire du MVC. Jeff Jackson.

Le MVC a remporté plusieurs candidatures au championnat de football de la NCAA dans le football masculin à 17 reprises, dont un record de la ligue à trois places à quatre reprises. Six programmes MVC ont atteint la College Cup et cinq programmes de conférence différents ont atteint les quarts de finale.

“Je suis très heureux que notre équipe se joigne à la vallée du Missouri”, a déclaré l’entraîneur-chef de NIU, Ryan Swan. “C’est une très bonne conférence, une que je connais très bien pour avoir vécu à Springfield, Mo., donc j’ai vu Missouri State jouer à plusieurs reprises. Ayant également des goûts de l’UIC, c’est un excellent choix géographique pour nous et un niveau exceptionnel. La vallée du Missouri prend de l’ampleur chaque année et nous sommes impatients de contribuer à l’amélioration de la conférence. Nous sommes très excités à ce sujet et avons hâte de commencer l’automne prochain.

Le n ° 12 Akron accueillera le dernier championnat de football masculin du MAC samedi lorsqu’ils affronteront l’ouest du Michigan.

« La Mid-American Conference a une tradition de soccer masculin enviable et fière », a déclaré le commissaire, le Dr Jon Steinbrecher. « L’adhésion a eu un succès exceptionnel et a été une conférence pérenne du Top 10, plaçant régulièrement plusieurs équipes dans le tournoi NCAA avec des équipes faisant des courses profondes et remportant des championnats nationaux. Cependant, les défis de maintenir un nombre suffisant de membres, étant donné le petit nombre de membres à part entière parrainant le sport, nous ont finalement rattrapés. Si à l’avenir les membres de la Conférence comprennent plus d’institutions parrainant le football masculin, cette décision sera réexaminée.