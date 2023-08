Le soccer féminin a fait un petit pas vers l’équité cette Coupe du monde. Mais des pas de géant restent

Que vaut un footballeur de classe mondiale ?

Si vous êtes une femme, environ le quart d’un homme, selon l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA. Et c’est encore plus égal que le sport ne l’a jamais été.

Alors que la Coupe du monde féminine de cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande se termine dimanche, les observateurs affirment que les petits pas vers l’équité cette fois devront prendre de l’ampleur si la FIFA veut atteindre son objectif déclaré d’égalité de rémunération d’ici 2026-27.

Laura Jane Robinson, journaliste sportive et auteure canadienne, qualifie l’écart de rémunération d' »épouvantable ».

« Je pense qu’en général, les gens croient sur cette planète que les femmes doivent être traitées équitablement, et j’espère que ces chiffres vont changer très rapidement », a-t-elle déclaré à CBC News.

9 M$ pour les hommes canadiens, environ 1,5 M$ pour les femmes

Un rapide coup d’œil aux chiffres : un fonds de 152 millions de dollars américains a été établi par la FIFA pour la Coupe du monde féminine à 32 équipes de cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande, un gros coup de pouce du tournoi à 24 équipes de 2019, qui disposait d’un fonds de 40 millions de dollars. .

Le syndicat mondial des joueurs FIFPRO a également fait pression pour – et a obtenu – une garantie qu’une partie des fonds ira directement aux joueurs.

Ce sont de grands changements, mais cela ne représente toujours qu’une petite fraction de la cagnotte de la Coupe du monde masculine de l’an dernier au Qatar : 440 millions de dollars.

Adriana Leon du Canada lance le ballon lors du match de soccer du groupe B de la Coupe du monde féminine entre le Canada et l’Irlande à Perth, en Australie, à la fin du mois dernier. Les femmes au tournoi ont gagné beaucoup plus que par le passé, mais toujours seulement une fraction de ce que les hommes gagnent à leur Coupe du monde. (Gary Day/Associated Press)

Pour comparer uniquement les équipes canadiennes, les deux ont été éliminées tôt de leurs Coupes du monde respectives, mais l’équipe masculine a reçu 9 millions de dollars comparativement à 1,56 million de dollars pour les femmes.

« L’équipe masculine classée dernière à la Coupe du monde masculine gagne toujours plus que l’équipe gagnante à la Coupe du monde féminine », a déclaré Robinson.

Vendredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a suggéré que les demandes d’égalité des prix étaient un « slogan » qui « ne résoudrait rien ».

« Certaines voix se sont élevées, où cela coûte trop cher, nous ne faisons pas assez de revenus, nous devrons subventionner », a déclaré Infantino lors de la Convention du football féminin de la FIFA.

Plus tôt cette année, Infantino a déclaré que l’objectif ultime était l’équité entre les matchs masculins et féminins d’ici la Coupe du monde masculine 2026 et l’édition féminine 2027.

La FIFA blâme le parrainage et diffuse de l’argent

La FIFA a imputé l’écart de rémunération aux faibles offres des sponsors et des diffuseurs pour diffuser la Coupe du monde féminine.

Infantino a attaqué les diffuseurs sur Instagram en mai, affirmant qu’ils n’avaient offert qu’entre 1 et 10 millions de dollars américains pour les droits de la Coupe du monde féminine, contre entre 100 et 200 millions de dollars américains pour les hommes.

Il l’a qualifié de « gifle à toutes les grandes joueuses de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et à toutes les femmes du monde ».

Mais il a fait face à une réaction internationale pour ce commentaire, y compris de la part d’anciens membres du conseil de la FIFA. C’est parce que de 1995 jusqu’à cette année, la FIFA a offert la Coupe du monde féminine comme un cadeau : celui qui remporterait les droits de diffusion masculins obtiendrait également les droits féminins.

Ce n’est qu’après que plus d’un milliard de téléspectateurs ont regardé la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France que la FIFA a commencé à accepter des offres distinctes des diffuseurs pour diffuser ce tournoi.

Robinson dit que cela montre à quel point la FIFA a accordé peu de valeur au football féminin.

« Je ne pense pas que la FIFA et les organisations sportives nationales du monde entier aient fait la promotion du soccer féminin comme il se doit, et cela inclut le Canada », a-t-elle déclaré à CBC News depuis Owen Sound, en Ontario.

Elle a ajouté plus tard qu' »il n’y a aucune raison au monde pour laquelle nous devons utiliser les revenus des droits de diffusion pour déterminer la valeur des athlètes féminines. C’est une construction sociale que la FIFA a décidé d’utiliser. La FIFA a beaucoup d’argent. Le sport a beaucoup d’argent. Les athlètes féminines n’y ont pratiquement pas accès. »

Le football féminin « grandit beaucoup plus vite »

Avec la hausse de salaire de ce tournoi, chaque joueur peut gagner un bonus de 30 000 $. C’est le double du salaire annuel moyen mondial d’une joueuse de football, qui est d’environ 14 000 dollars.

Jacob Morris, coordonnateur des médias numériques et des communications pour AthlètesCAN, l’association des athlètes de l’équipe nationale du Canada, dit que c’est de l’argent qui « change la vie » de certaines femmes, mais ce n’est toujours pas suffisant, surtout si l’on considère que les hommes gagnent environ 300 000 $ par joueur. pour les qualifications.

« Il y a beaucoup plus d’argent investi dans le football masculin et le football féminin progresse beaucoup plus rapidement », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup plus de potentiel de croissance là-bas, et ce serait formidable de voir ces joueurs incroyables obtenir leur dû. »

Vanessa Gilles, sur la photo, et ses coéquipières canadiennes n’ont pas survécu à la phase de groupes de la Coupe du monde féminine à Melbourne, en Australie. Canada Soccer recevra 1,56 million de dollars américains de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale. (Robert Cianflone/Getty Images)

La lutte pour l’égalité de traitement dans le football féminin se joue également au niveau national.

La Fédération américaine de football a conclu des accords marquants pour payer ses équipes masculines et féminines de manière égale l’année dernière, faisant de cet organe directeur national le premier du sport à promettre aux deux sexes une contrepartie financière. L’accord américain est unique en ce sens qu’il regroupe les gains des hommes et des femmes de la Coupe du monde et les répartit également entre les deux équipes nationales.

Parmi les autres pays qui luttent pour l’égalité de rémunération, citons le Costa Rica, l’Irlande, l’Angleterre, l’Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, bien que dans de nombreux cas, les hommes gagneront plus parce que les prix de la FIFA leur reviennent de manière disproportionnée.

« Ce n’est pas fini »

L’équipe canadienne de soccer féminin a conclu un accord de compensation provisoire avec Canada Soccer le mois dernier après le début de la Coupe du monde.

L’équipe a déclaré que l’accord prévoirait un paiement pour 2023, y compris l’attribution de prix en argent de la Coupe du monde féminine, mais que « ce n’est pas fini ».

REGARDER | L’équipe féminine de football conclut un accord sur les salaires provisoires : L’équipe féminine de football conclut un accord de salaire provisoire mais dit que le combat n’est pas terminé L’équipe canadienne de soccer féminin a conclu un accord provisoire avec Canada Soccer pour une compensation, y compris tout prix en argent de la Coupe du monde féminine. Mais ils disent qu’ils ne sont pas satisfaits des choix qu’ils ont dû faire et qu’ils continueront à se battre pour un accord global après la Coupe du monde.

Les Canadiennes ont déclaré que l’accord assurait un salaire égal à l’équipe masculine « dans les limites de la situation financière de Canada Soccer ».

Les problèmes financiers sont le résultat de l’accord de diffusion controversé de Canada Soccer avec Canadian Soccer Business (CSB).

Selon les termes de l’accord, CSB verse à Canada Soccer un montant fixe chaque année et conserve le reste, ce qui aide à financer la Première ligue canadienne.