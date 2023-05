Le Soccer Champions Tour envahit l’Amérique cet été

L’épisode d’aujourd’hui du podcast World Soccer Talk, intitulé Soccer Champions Tour envahit l’Amérique cet été, est présenté par Sling.

Le sujet du jour est la compétition de football qui vient d’être annoncée aux États-Unis cet été et qui s’intitule Soccer Champions Tour avec Arsenal, Barcelone, Manchester United, le Real Madrid, Milan et la Juventus. Nous partageons les détails de l’endroit où les jeux sont joués, qui sera l’un des billets les plus chauds cet été, comment cette compétition estivale peut être différente des autres dans le passé, ainsi que les réseaux de diffusion qui pourraient être intéressés à diffuser les jeux dans les États Unis.

On discute également de la façon dont il s’aligne sur la coupe des ligues de la compétition conjointe MLS et Liga MX, et s’il y a assez de place pour deux méga compétitions de football cet été.

Nous discutons également de la visite de JJ Watt au Burnley FC et de la question de savoir si lui et sa femme pourront faire aussi bien que le Wrexham AFC aux États-Unis.

Pendant ce temps, US Soccer a fait une grande annonce cette semaine, nous discutons donc de la nouvelle sur le fait de faire un grand pas en avant vers la nomination d’un nouvel entraîneur-chef américain. Enfin, nous discutons du Season Pass MLS dans la section Listener Mailbag.

Nous rejoindre aujourd’hui sur le podcast est l’un des meilleurs écrivains de football aux États-Unis, Bob Williams, qui a écrit pour de nombreuses publications dont The Sun, Daily Telegraph, Sport Business et plus encore.

Tournée des champions de football en Amérique

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l’émission.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail à [email protected], via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.

Calendrier de la tournée des champions de football 2023 :

samedi 22 juillet — FC Barcelone contre Juventus — Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie — Trouvez des billets

dimanche 23 juillet — Real Madrid contre AC Milan — The Rose Bowl Stadium, Pasadena, Californie — Achetez des billets

mercredi 26 juillet — Arsenal contre le FC Barcelone — SoFi Stadium, Inglewood, Californie — Trouvez des billets

mercredi 26 juillet — Real Madrid contre Manchester United — NRG Stadium, Houston, TX — Trouvez des billets

jeudi 27 juillet — Juventus vs AC Milan — Dignity Health Sports Park, Carson, Californie — Achetez des billets

samedi 29 juillet — FC Barcelone contre Real Madrid — AT&T Stadium, Arlington, TX — Trouvez des billets

mardi 1er août — AC Milan vs FC Barcelone — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV — Trouvez des billets

mercredi 2 août — Juventus vs Real Madrid — Camping World Stadium, Orlando, FL — Trouvez des billets