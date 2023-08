Le Soccer Champions Tour attire des foules record à travers les États-Unis

L’année 2023 a vu une autre tournure du match amical de football d’été américain, avec le lancement du Soccer Champions Tour. L’événement a réuni six clubs jouant sur huit sites dans six marchés à travers le pays. Certains clubs massifs ont participé, mais les fans sont-ils venus ? Voici un aperçu de la fréquentation du Soccer Champions Tour.

Sortir les gros canons

Contrairement à la Premier League Summer Series, qui s’est déroulée simultanément et ne comportait qu’une seule «grande» équipe, le Soccer Champions Tour a tout mis en œuvre en mettant en vedette six grands noms des meilleures ligues européennes.

Le FC Barcelone et le Real Madrid de LaLiga, Manchester United et Arsenal de Premier League, ainsi que l’AC Milan et la Juventus de Serie A étaient les participants. En effet, c’est une gamme stellaire.

Des matchs étaient prévus dans la région de Los Angeles, Santa Clara (près de San Jose), Las Vegas, Arlington (Dallas), Houston et Orlando. Chaque match, à l’exception d’un organisé au Dignity Health Sports Park de LA Galaxy, s’est déroulé dans une salle d’une capacité de plus de 60 000 personnes – et ils avaient besoin de sièges.

Malheureusement, la maladie a fait le tour du camp du Barça et le premier match contre la Juventus au Levis Stadium des 49ers de San Francisco a été annulé. Mais les sept autres matchs se sont déroulés comme prévu et ont été joués devant des foules pour la plupart énormes.

Participation à la tournée des champions de football 2023

Date Jeu Lieu Présence 22/07/23 Barcelone vs Juventus Stade Lévis ANNULÉ 23/07/23 Real Madrid contre Milan AC Rose bowl 70 814 26/07/23 Arsenal contre Barcelone Stade Sofi 70 223 26/07/23 Real Madrid contre Manchester United Stade NRG 67 801 27/07/23 Juventus vs Milan AC Dignity Health Sports Park 18 746 29/07/23 Barcelone contre le Real Madrid Stade AT&T 82 026 01/08/23 AC Milan contre Barcelone Stade Allegiant 38 986 02/08/23 Juventus vs Real Madrid Stade mondial du camping 63 503

La moyenne totale pour la liste des jeux s’est terminée à 58 871. Cela précède la Premier League Summer Series, qui a attiré 44 147 par match.

De tous les matchs, vraiment, on pourrait dire que seul le derby italien entre la Juventus et l’AC Milan à Carson a déçu. Il n’a rempli qu’environ 70% de la salle MLS de 27 000 places. Milan contre Barcelone à Las Vegas était également légèrement en retrait, avec seulement 38 986 points. Mais ce n’est que mauvais par rapport au reste des jeux.

Sans surprise, l’affrontement El Clásico entre le Real Madrid et Barcelone au stade colossal de Dallas Cowboy les a tous dépassés, attirant un peu plus de 82 000 fans. C’était l’El Clasico le plus fréquenté aux États-Unis et une foule de football record au stade AT&T. Trois des matchs ont été vendus à guichets fermés, remplissant de grands stades à Dallas, LA et Orlando.

Si vous n’étiez pas déjà convaincu, le Soccer Champions Tour 2023 ne laisse aucun doute sur le fait que l’appétit pour le football de haut niveau aux États-Unis est immense.

Photo: Imago