Le Soccer Champions Tour affronte la Coupe de la Ligue

Le Soccer Champions Tour de cet été concourra directement pour les téléspectateurs et la popularité avec la Coupe des ligues remaniée. Les deux compétitions se chevauchent dans les dates de lancement, créant une bataille pour savoir qui peut attirer le public.

Dans un coin se trouve la royauté du sport. Barcelone, le Real Madrid, la Juventus et Milan ont chacun trois matchs aux États-Unis. Arsenal et Manchester United sont également présents. Tous combinés, ce seront les billets de football les plus chauds en Amérique cet été.

Cet ensemble de huit matchs va contre un tournoi entier impliquant des équipes de MLS et de Liga MX. Contrairement au Soccer Champions Tour, la Leagues Cup est une compétition aux conséquences légitimes. Les places en Ligue des champions de la CONCACAF en sont une. Pourtant, c’est l’une des meilleures occasions de comparer directement la scène des clubs mexicains à celle des États-Unis.

Le seul défi est que ces jeux se déroulent en même temps. Les premiers matchs de la Coupe des ligues auront lieu le 21 juillet. Cependant, afin d’étaler une partie de l’action pour potentiellement attirer plus de téléspectateurs, il y a une poignée de matchs de phase de groupes chaque jour au lieu de les faire tous en même temps. De plus, il y a trois équipes dans chaque groupe de Coupe de la Ligue, ce qui rend la programmation un peu plus complexe.

Chevauchement des heures de coup d’envoi du Soccer Champions Tour et de la Leagues Cup

Par exemple, regardez les premiers matchs du Soccer Champions Tour :

Le samedi 22 juillet, le FC Barcelone affronte la Juventus lors d’un match revanche de la finale de la Ligue des champions 2015. Le même soir, il y a cinq matchs de Coupe des Ligues. La Nouvelle-Angleterre affronte les New York Red Bulls, Montréal accueille les Pumas, Philadelphie accueille Tijuana, Seattle se rend à Salt Lake et Portland affronte San Jose.

Ce sont des jeux intéressants, bien sûr. Compte tenu de la nouveauté d’un tournoi comme la Coupe des Ligues, il sera intéressant de voir comment ces matchs se dérouleront. Comme on le voit dans l’US Open Cup, ou même dans des compétitions plus grandioses comme la FA Cup ou la Ligue des champions, ce n’est pas toujours l’équipe qui réussit bien dans la ligue qui prend le pas dans la coupe.

Bien qu’il s’agisse de jeux intéressants compte tenu des circonstances, les occasionnel fan de football peut voir Barcelone jouer à la Juventus et être plus intéressé par ce match. Avec les saisons de la NFL, de la NBA et de la LNH dans leur intersaison, il est plus probable qu’un fan de sport ordinaire organise ce match le soir.

Une partie de cela vient certainement de l’exposition. Chaque match de la compétition de la Coupe des ligues est disponible sur le Season Pass MLS. Il y aura également des jeux sélectionnés à la télévision, car Univision diffusera des jeux sélectionnés tout au long de la compétition, et certains jeux seront sur UniMás. Cependant, la majorité des jeux sont disponibles exclusivement via le Season Pass MLS.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Les matchs du Soccer Champions Tour, en revanche, n’ont pas encore de détails sur la couverture télévisée. Des experts tels que le journaliste de football Bob Williams (sur le podcast World Soccer Talk de cette semaine) prédisent que la couverture télévisée pourrait se retrouver sur ESPN, CBS ou les deux. C’est là que se trouvent respectivement la Liga et la Serie A, qui constituent les quatre principales équipes de la compétition. ESPN et CBS sont beaucoup plus accessibles que le Season Pass MLS.

La proximité des jeux est également une menace potentielle

Une autre chose à considérer est le fait que, pour de nombreux Américains, c’est une chance rare de voir ces meilleures équipes. Las Vegas, Orlando, Dallas, Los Angeles et la région de la baie de San Francisco ne sont pas nouveaux pour accueillir ces meilleures équipes. Chacune de ces villes a accueilli des matchs du Soccer Champions Tour l’année dernière. Quoi qu’il en soit, les fans voyageront de tout le pays pour voir ces jeux importants.

En regardant les horaires, un jour préoccupant pour la Coupe des Ligues pourrait être le samedi 29 juillet. C’est le jour d’El Clasico au stade AT&T à Arlington, TX. Ce même jour, il y a des matchs à Austin et à Atlanta, qui sont tous deux assez proches de Dallas. Les fans du Texas ou du grand sud devraient décider s’ils veulent voir l’Austin FC jouer contre Juarez ou el Clásico aux États-Unis.

et l’émotion liée aux jeux pourrait jouer un rôle majeur dans la qualité de ce nouveau format et de l’expérience entre la Major League Soccer et la Liga MX.

Calendrier de la tournée des champions de football 2023 :

samedi 22 juillet — FC Barcelone contre Juventus — Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie — Trouvez des billets

dimanche 23 juillet — Real Madrid contre AC Milan — The Rose Bowl Stadium, Pasadena, Californie — Achetez des billets

mercredi 26 juillet — Arsenal contre le FC Barcelone — SoFi Stadium, Inglewood, Californie — Trouvez des billets

mercredi 26 juillet — Real Madrid contre Manchester United — NRG Stadium, Houston, TX — Trouvez des billets

jeudi 27 juillet — Juventus vs AC Milan — Dignity Health Sports Park, Carson, Californie — Achetez des billets

samedi 29 juillet — FC Barcelone contre Real Madrid — AT&T Stadium, Arlington, TX — Trouvez des billets

mardi 1er août — AC Milan vs FC Barcelone — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV — Trouvez des billets

mercredi 2 août — Juventus vs Real Madrid — Camping World Stadium, Orlando, FL — Trouvez des billets

Photo: Imago/Marca