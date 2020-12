Le fabricant de puces américain Qualcomm a annoncé le successeur de son SoC Snapdragon 675 de milieu de gamme, le Snapdragon 678, qui offrira des mises à niveau de performances globales, des connexions haute vitesse pour une capture vidéo et photo sophistiquée et des expériences de divertissement immersives. Le chipset Snapdragon 678 est très similaire au Snapdragon 675 lancé il y a deux ans. Il est livré avec la même architecture de processeur Kyro 460 avec un GPU Qualcomm Adreno 612. Tout en annonçant le nouveau chipset Snapdragon 678, Qualcomm a déclaré que le nouveau processeur apportait des capacités mobiles avancées pour le divertissement quotidien à des vitesses fulgurantes.

Alors que le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 678 est livré avec la même architecture de processeur et le même processeur graphique, le processeur maximise à une vitesse d’horloge de 2,2 GHz. Qualcomm a également peaufiné le GPU Adreno 612 pour augmenter les performances, mais il n’a pas précisé si des modifications ont été apportées au nombre de cœurs ou à la fréquence de chaque cœur. Tout comme le Snapdragon 675, le Snapdragon 678 est également fabriqué sur un processus de 11 nm. Selon Qualcomm, les utilisateurs verront les gains de performances les plus significatifs en photographie et vidéographie. Le chipset utilise un ISP Specta 250L et le moteur AI de 3e génération de Qualcomm, ce qui permettra aux fabricants de smartphones d’ajouter la prise en charge de fonctionnalités telles que le mode portrait, la capture en basse lumière, la vidéo 4K illimitée et davantage de capacités de caméra. Le FAI utilisé sur le chipset Qualcomm Snapdragon 678 prend en charge la capture d’image à partir de deux caméras avec une résolution allant jusqu’à 16 mégapixels avec zéro décalage d’obturation, ou à partir d’une seule caméra jusqu’à 25 mégapixels avec zéro décalage d’obturation.

Le Snapdragon 678 n’est pas un processeur compatible 5G et est livré avec le modem Snapdragon X12 4G LTE de Qualcomm qui peut atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 600 Mbps et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps.