Nicola Sturgeon s’oppose fermement au Brexit – JOHN THYS / AFP

Le SNP refusera de voter pour tout accord commercial sur le Brexit malgré l’avertissement du parti qu’un résultat sans accord serait «catastrophique» pour l’Écosse, a confirmé un haut ministre.

Mike Russell a déclaré que s’il préférerait que le Royaume-Uni obtienne un accord avec Bruxelles, les députés nationalistes refuseraient de voter pour un accord aux Communes en toutes circonstances.

Les députés de l’opposition ont déclaré que la position de M. Russell «révèle les vraies couleurs destructrices du SNP» et a montré que le parti était «désespéré» que les pourparlers serrés échouent en raison de la conviction que cela renforcerait les arguments en faveur de l’indépendance.

Selon le SNP, un non-accord s’avérerait «catastrophique et aurait des impacts graves et disproportionnés sur l’Écosse – sur l’approvisionnement alimentaire, les médicaments, les transports et les questions rurales».

Cependant, M. Russell a déclaré à la BBC qu’il était «inconcevable» que les 47 députés du SNP votent en faveur d’un accord aux Communes, même s’il pensait qu’il serait «préférable d’avoir une sorte d’arrangement que pas d’arrangement. «

Il a ajouté: «Nous ne soutiendrons pas un accord parce que nous ne pensons pas que le Brexit soit la bonne chose à faire.

«L’Écosse n’a pas voté pour le Brexit, ce serait extraordinaire si nous votions pour céder tous les droits que nous avons et toutes les choses dont nous jouissons depuis près de 50 ans. Ce serait inconcevable.

«Nous n’allons rien hocher de la tête, et je ne pense pas que quiconque s’attend à ce que nous le fassions.

Le parti travailliste discute actuellement de l’opportunité de soutenir un accord aux Communes, tandis que M. Johnson pourrait également faire face à une révolte de la part de ses propres députés d’arrière-ban, selon les termes de tout accord, le cas échéant.

Répondant aux commentaires de M. Russell, Dean Lockhart, porte-parole constitutionnel des conservateurs écossais, a déclaré: «Mike Russell révèle une fois de plus les vraies couleurs destructrices du SNP en refusant de soutenir tout accord sur le Brexit, aussi positif soit-il pour le peuple écossais.

« Les nationalistes veulent désespérément que ces pourparlers échouent car ils pensent que cela alimenterait leur quête idéologique et très dommageable de démanteler le Royaume-Uni. »