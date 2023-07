LE SNP pourrait être sur le point de «s’effondrer complètement», car les experts ont averti qu’une défaite aux élections partielles au profit des travaillistes pourrait alimenter un nouvel exode de députés.

Jusqu’à présent, sept Nats ont confirmé qu’ils démissionneraient aux élections générales de l’année prochaine, y compris leur chef adjoint de Westminster, Mhairi Black, et l’ancien chef du parti, Ian Blackford.

Cela vient après que l’ex-Premier ministre Nicola Sturgeon a été arrêté par des flics

Mhairi Black – photographié avec Humza Yousaf – est l’un des sept Nats qui démissionneront aux élections générales de l’année prochaine

Le professeur James Mitchell, de l’École des sciences sociales et politiques de l’Université d’Édimbourg, a déclaré : « C’est comme regarder des pièces tomber d’un bâtiment autrefois puissant alors que les responsables semblent impuissants à faire quoi que ce soit.

« Et, le plus inquiétant pour la direction du SNP, un effondrement presque complet ne peut plus être exclu. »

Cela survient alors que les sondages prédisent de lourdes pertes pour le parti de Humza Yousaf – alors que certains pourraient abandonner le navire plutôt que de faire face à la défaite.

Des analystes ont déclaré dimanche au Scottish Sun que le SNP était entré dans la « zone de danger » avec une « réputation de compétence en déclin ».

Cette semaine, le député de Falkirk, John McNally, est devenu le septième Nat de Westminster à dire qu’il ne se représenterait plus.

Et le député vétéran Angus MacNeil a également révélé qu’il ne reprendrait pas le whip du parti après une interdiction d’une semaine – et a dénoncé l’absence de stratégie d’indépendance des chefs du SNP.

Vendredi, il est apparu que les patrons du parti avaient suspendu son adhésion.

L’exode apparent a conduit à des questions sur le déclin des Nats – qui ont remporté 56 des 59 Scottish House of

Sièges à la Chambre des communes en 2015.

Le professeur Mitchell a déclaré: «Le SNP est maintenant entré dans la zone de danger dans laquelle se trouvent les partis après avoir été au pouvoir pendant une longue période et avec une réputation de compétence en déclin.

« Ses propres députés le savent et, même si certains ont peut-être décidé de prendre leur retraite en raison de leur âge, ils savent tous que l’indépendance n’est pas en vue et qu’ils passeront simplement par les motions de rester un député même s’ils devaient être re -élu.

« Ces décisions de retraite nourrissent le sentiment de déclin.

« Les députés SNP peuvent lire les sondages aussi bien que n’importe qui et seront plus conscients que la plupart des problèmes internes du parti.

« À moins que quelque chose d’imprévu et de dramatique ne se produise, la prochaine élection pourrait être un cas de 2015 à l’envers – et sans la base de soutien traditionnelle sur laquelle le SNP s’appuyait. »

Des sondages récents ont prévu de lourdes pertes pour les Nats lors du vote de l’année prochaine.

On prévoit qu’ils pourraient perdre jusqu’à 23 sièges, une enquête suggérant que les travaillistes pourraient dépasser le SNP en tant que plus grand parti écossais à Westminster pour la première fois depuis 2015.

Le sondeur Mark Diffley, du Diffley Partnership, a déclaré: «Le sondage est mauvais pour le SNP, mais le fait est qu’ils sont toujours en avance et cela pourrait être pire.

« Ce n’est pas exactement un slogan pour une élection à venir, mais je pense que ça pourrait l’être.

« Certains députés examineront les sondages et la taille de leurs propres majorités individuelles dans leurs sièges, et penseront, comme beaucoup de conservateurs le font en Angleterre, qu’il est peut-être temps de passer à autre chose avant que l’inévitable ne se produise. »

Mais il ne pense pas que ce soit la cause de M. Blackford et de Mme Black, qui ont donné des raisons détaillées de leur

décision de démissionner.

M. Diffley a ajouté: «Je suppose que pour certains d’entre eux, ils regardent les sondages et pensent que le parti travailliste pourrait obtenir dix ou 15 sièges supplémentaires, et la direction du voyage suggère que cela pourrait empirer pour le SNP. Ça n’a pas l’air bon.

Le premier véritable test de l’électorat avant l’année prochaine sera l’élection partielle attendue à Rutherglen et Hamilton West à l’automne.

Une pétition de rappel est actuellement en cours dans la circonscription après la suspension de 30 jours de l’ancienne députée SNP Margaret Ferrier à Westminster pour avoir enfreint les restrictions de Covid en voyageant dans les transports en commun malgré un test positif pour le virus en 2020.

M. Diffley a déclaré qu’il pensait qu’une élection partielle à Rutherglen et Hamilton West serait « vraiment importante », non seulement pour le SNP mais aussi pour le parti travailliste.

Il a déclaré: « Si les travaillistes ne gagnent pas cela, ils ont vraiment des problèmes – ou du moins ils ne font pas les progrès que tout le monde soupçonne. »

Mais il a ajouté: « Si le parti travailliste l’emporte avec une grande marge, cela pourrait-il alors inciter d’autres députés du SNP à réfléchir à nouveau pour l’année prochaine également? »

Malgré l’état actuel des choses, M. Diffley a déclaré: « Je pense toujours que si le SNP se débrouille, il subira certainement des pertes l’année prochaine, mais ce ne sera pas l’anéantissement absolu que certaines personnes suggèrent. »

Plus tôt cette année, le SNP a été plongé dans une crise lorsque l’ancien directeur général Peter Murrell a été arrêté et que la maison qu’il partage avec sa femme, l’ex-Premier ministre Nicola Sturgeon, a été perquisitionnée par des flics.

Un camping-car de luxe a également été saisi par la police à l’extérieur du domicile de la mère de M. Murrell.

L’ancien trésorier du parti, Colin Beattie, a également été arrêté, tout comme Mme Sturgeon. Tous trois ont été libérés sans inculpation.

Cela fait partie d’une enquête de longue date de la police écossaise sur les finances du SNP après des plaintes sur la façon dont l’argent collecté dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds en ligne pour l’indépendance a été dépensé. Le chef adjoint du SNP, Keith Brown, a déclaré: «L’analyse de haut niveau est toujours intéressante mais – et nous l’avons déjà vu en 2011 – elle ignore la réalité de la façon dont le gouvernement du SNP sous la direction d’un nouveau premier ministre fournit ce qui compte pour les gens sur le terrain.

«Alors que les ménages continuent d’être martelés par la crise du coût de la vie provoquée par Westminster, avec près de la moitié des adultes qui ont du mal à payer leur hypothèque ou leur loyer, le SNP prend des mesures là où il le peut pour soutenir les gens ordinaires. Dans les circonstances financières difficiles du Brexit Grande-Bretagne, l’Écosse a réussi à négocier un bon accord salarial dans notre service de santé.

« Et nous restons la seule partie du Royaume-Uni à avoir évité une grève en

le NHS.

« Cela demande un travail acharné et un engagement qui, tant au gouvernement qu’aux élections générales de l’année prochaine, le SNP continuera à fournir et à faire passer les besoins du peuple écossais en premier. »

