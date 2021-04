Les Écossais se verront offrir jusqu’à 50000 £ par le SNP pour rester ou déménager dans les îles, dans le cadre des plans de Nicola Sturgeon pour lutter contre le déclin de la population rurale en Écosse.

Son parti s’inquiète du dépeuplement en cours dans les Shetland, les Orcades et les Hébrides, et souhaite donner aux jeunes et aux familles une incitation financière à vivre et à travailler dans des communautés éloignées.

Le plan «Island Bonds» – qui doit être dévoilé jeudi lors du lancement du manifeste du SNP – vise à aider les gens à acheter des maisons et à créer des entreprises sur les îles écossaises.

Le programme sera accessible aux personnes vivant actuellement sur les îles et à celles qui souhaitent s’y installer, selon le Presse et journal, qui a d’abord rendu compte de la promesse électorale de Holyrood.

«Tout ce que nous pouvons faire pour inverser la tendance au dépeuplement en Écosse et encourager davantage de personnes à vivre et à travailler dans les communautés insulaires doit être encouragé – en particulier face à un Brexit tory dommageable», a déclaré Alasdair Allan, candidat du SNP dans les îles occidentales.

Les conseillers du gouvernement écossais ont récemment suggéré qu’un «visa écossais» spécial pourrait aider à lutter contre le déclin de la population au nord de la frontière.

Les experts ont déclaré qu’un visa post-Brexit pour l’Écosse pourrait encourager les migrants à s’installer dans les régions rurales du pays aux prises avec le dépeuplement.

En février, le groupe a recommandé au gouvernement britannique d’envisager d’assouplir les conditions de son visa de travailleur qualifié post-Brexit afin que les employeurs en Écosse puissent avoir leur propre liste de «pénurie d’emplois».

Mais un porte-parole du gouvernement britannique a répondu au rapport en disant que Downing Street ne voulait pas «créer une frontière migratoire économique entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni».

Nicola Sturgeon en campagne à Glasgow (PENNSYLVANIE)

Mme Sturgeon donnera plus de détails sur le système d’obligations plus tard jeudi. Elle a également promis une augmentation des dépenses «transformationnelle» pour le NHS écossais si son parti remporte le vote de Holyrood le mois prochain.

Le manifeste du SNP pour les élections du 6 mai contiendra une promesse d’augmenter les dépenses de première ligne du NHS d’au moins 20% – une décision qui verrait les dépenses de première ligne augmenter de plus de 2,5 milliards de livres sterling d’ici la fin du prochain mandat de Holyrood.

«Les investissements dans le NHS ont déjà atteint des niveaux records. Mais la pandémie a exercé des pressions exceptionnelles sur notre NHS – et cela nécessite une réponse exceptionnelle », devrait dire le premier ministre.