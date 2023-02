Le SNP gagnerait plus de sièges que les conservateurs au parlement, selon un sondage

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les conservateurs prendraient du retard sur le SNP et seulement le troisième plus grand parti au parlement, si de nouveaux sondages étaient reproduits lors d’élections générales.

La dernière modélisation d’une enquête sur les intentions de vote place les conservateurs à seulement 45 sièges – en chute libre par rapport aux 365 sièges remportés en 2019 – tandis que le SNP en aurait 50.

Les sondeurs Find Out Now et Electoral Calculus ont également constaté que le Parti travailliste triompherait avec 509 sièges à Westminster, donnant à Sir Keir Starmer une majorité de plus de 180.

Les résultats désastreux pour le parti de Rishi Sunak laisseraient le nouveau chef du SNP Westminster, Stephen Flynn, à la tête de l’opposition à un gouvernement travailliste.

L’enquête auprès de 28 000 personnes et la modélisation de régression et de post-stratification multi-niveaux (MRP), réalisées pour le Le télégraphe du joura constaté que les libéraux démocrates ne feraient que passer leur nombre de députés de 11 à 23.

Chris Holbrook, directeur général de Find Out Now, a déclaré que c’était “une lecture choquante pour les conservateurs” et a déclaré que M. Sunak devait éradiquer la sottise. “Réparer les perceptions de la corruption peut être leur meilleur espoir.”

Selon les conclusions, une quinzaine de ministres perdraient leur siège, dont M. Sunak, la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman et le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly.

Boris Johnson et Liz Truss – ayant tous deux été expulsés du n ° 10 par leur propre parti l’année dernière – seraient également rejetés par les électeurs de leur circonscription sur la base du scrutin.

Martin Baxter, directeur général d’Electoral Calculus, a déclaré qu’il y avait peu de signes d’amélioration dans la fortune des sondages conservateurs depuis le début de l’année, les travaillistes ayant toujours plus de 20 points d’avance dans la plupart des sondages.

«Ils ont perdu du soutien dans tout le pays, en particulier dans les régions conservatrices traditionnellement fortes», a-t-il déclaré. “Cette élection pourrait être presque anéantie et pire que celle de 1997, les conservateurs n’étant même pas le principal parti d’opposition.”

Le stratège n ° 10, Isaac Levido, a exposé la situation lors d’une “journée” du cabinet la semaine dernière, affirmant que l’enthousiasme pour les travaillistes est faible et que les conservateurs ont encore “un chemin étroit” vers la victoire aux prochaines élections s’ils prouvent leur compétence.

Appelant à la patience sur une éventuelle reprise des sondages, le pair conservateur Lord Hayward a déclaré que toute reprise se ferait par «petites étapes plutôt que par grands sauts».

Le nouveau président conservateur Greg Hands a semblé faire allusion à la date des prochaines élections générales du Royaume-Uni dans un message aux partisans du parti cette semaine.

Dans un e-mail aux partisans conservateurs, M. Hands a déclaré que “les 18 prochains mois nous verront gagner ou perdre les prochaines élections générales” – un indice que M. Sunak pourrait se rendre dans le pays en septembre 2024.