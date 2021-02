Le SNP a été averti par le secrétaire à la Justice de ne pas «piétiner l’indépendance» du Crown Office de l’Écosse avant l’apparition d’Alex Salmond à Holyrood.

Robert Buckland a critiqué le « crachat public » en Écosse vendredi matin, affirmant que les gens seraient « consternés » que cela se produise au milieu de la pandémie.

Le gouvernement du SNP s’est révélé comme un « établissement politique qui est de plus en plus déconnecté de la réalité de la vie quotidienne », a-t-il dit, affirmant que la saga était « une distraction et pire, franchement » de ce qui devrait se passer.

L ‘«ancienne» indépendance du Crown Office de l’Écosse devrait être maintenue, a-t-il dit, alors qu’il appelait les gens à «prendre du recul».

« Aucun gouvernement, aussi fort soit-il, ne devrait penser qu’il a le droit de piétiner l’indépendance de ces normes », a-t-il ajouté.

Alex Salmond doit comparaître devant l’enquête Holyrood sur l’enquête illégale du gouvernement écossais sur les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui.

L’ancien premier ministre écossais devrait témoigner sur l’enquête bâclée et répondre à des questions sur ses allégations selon lesquelles Nicola Sturgeon a induit le Parlement en erreur et enfreint le code ministériel.

L’enquête du gouvernement sur ces allégations s’est avérée « entachée de partialité apparente » après qu’il est apparu que l’enquêteur avait eu des contacts préalables avec deux des femmes qui avaient porté plainte.

M. Salmond, qui a ensuite été acquitté de 13 chefs d’accusation d’agression sexuelle dans un procès pénal, a reçu 512 250 £ de frais de justice après avoir contesté avec succès la légalité de l’enquête gouvernementale.

Une enquête parlementaire – la Commission sur le traitement par le gouvernement écossais des plaintes de harcèlement – a été créée pour examiner les actions du gouvernement.

Le secrétaire britannique à la Justice, M. Buckland, a déclaré que l’enquête était une « distraction ».

Il a dit Nouvelles du ciel: «Les priorités du peuple écossais sont de lutter contre le virus et d’essayer de vivre avec, et de revenir à la normale avec le reste du Royaume-Uni.

« Je pense qu’ils seront au mieux perplexes et au pire consternés par cette intrigue constante venant dans le contexte d’une mission obsessionnelle du SNP de convoquer un autre référendum sur l’indépendance ou la séparation.

« J’ai peur que cela montre un établissement politique à Edimbourg qui est de plus en plus déconnecté de la réalité de la vie quotidienne. »

M. Salmond s’est retiré d’une session de preuve prévue mercredi après que le Parlement écossais ait expurgé tardivement ses preuves écrites la veille de sa comparution, mais a proposé d’y assister vendredi à la place.

Dans ses observations écrites, M. Salmond a cité des personnes qui, selon lui, étaient impliquées dans une tentative « malveillante et concertée » de le voir exclu de la vie publique et a décrit le Crown Office – l’organe responsable de la poursuite des crimes en Écosse – comme « tout simplement inadéquat. « .

Après que la preuve ait été publiée et dans le domaine public, le bureau de la Couronne a écrit au Parlement et a prétendument soulevé des préoccupations au sujet d’un outrage au tribunal possible.

Le Corporate Body (SPCB) du Parlement écossais a accepté de supprimer la soumission et de la remplacer par une version expurgée avec cinq sections – un total de 474 mots – censurées.

L’avocat de M. Salmond, David McKie, a par la suite demandé à voir toute justification légale pour que le parlement supprime des pans de sa soumission et a averti qu’il pourrait y avoir un «risque matériel» s’il paraissait témoigner oralement comme prévu.

M. Mckie a écrit: «La soumission de notre client a été soigneusement examinée par nous et par les avocats avant d’être présentée.

« Il n’y a aucune base légale pour les expurgations dont nous avons connaissance et dont vous proposez maintenant d’avoir fait cet exercice extrêmement prudent. »

Mme Sturgeon a insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas la moindre preuve » qu’il y avait un complot contre M. Salmond et elle a nié avoir menti au Parlement.

Le premier ministre actuel doit comparaître devant le comité pour témoigner mercredi prochain.

Plus tôt cette semaine, une majorité des députés de la commission ont voté en faveur de la possibilité de contacter la Haute Cour « de toute urgence » pour obtenir des conseils spécifiques sur la manière dont l’ordonnance d’anonymat de Lady Dorrian issue du procès pénal de M. Salmond s’applique à la publication de ses preuves écrites à l’enquête.

Ils ont également voté pour rappeler le Lord Advocate James Wolffe pour qu’il fasse face à plus de questions, et ils ont accepté d’ordonner au Crown Office de divulguer d’autres documents au comité.

Une porte-parole du Parlement écossais a déclaré: « Il y a eu un accord unanime au sein de la commission sur le fait qu’il souhaite entendre Alex Salmond.

«Ses témoignages ont toujours été une partie importante des travaux de la commission et, à ce titre, la commission a convenu qu’elle inviterait M. Salmond à témoigner en personne vendredi.

« Le premier ministre déposera ensuite son témoignage en tant que dernier témoin de l’enquête mercredi.

« La commission reste déterminée à mener à bien sa tâche fixée par le Parlement et a décidé aujourd’hui de nouvelles actions afin de les aider à mener à bien ce travail. »