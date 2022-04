Le snobisme sur les talents de débat d’Angela Rayner n’est pas seulement ignoble, c’est tout simplement faux

UNc’est ignoble comme le sexisme dans Le Courrier le dimancheL’attaque désormais notoire d’Angela Rayner était, ce qui a attiré un peu moins l’attention, c’est le classisme non moins laid qui imprègne également la pièce.

La députée conservatrice toujours anonyme citée par le journal a suggéré que Rayner devait recourir à des tactiques telles que montrer ses jambes au Premier ministre parce qu’elle n’avait pas sa “formation au débat d’Oxford Union”. Ce n’est pas seulement sarcastique, c’est tout simplement faux.

Aux occasions où Rayner a remplacé Sir Keir Starmer dans les PMQ, affrontant Johnson ou le vice-premier ministre nominal, Dominic Raab, elle a été exceptionnelle. Elle a peut-être raté l’expérience surestimée du débat syndical sur la société, mais elle a tout le cerveau et la passion dont elle a besoin pour terrasser le Premier ministre voyou dans un combat ouvert. Elle n’a pas peur de lui, bien qu’il semble toujours être légèrement en désaccord sur la façon de traiter une femme qui ne peut pas être fréquentée.

En vérité, ses journées à Oxford Union lui ont été d’une utilité limitée, car il n’est généralement pas très doué pour tenir tête à Starmer. Lors de leur dernière confrontation majeure sur Partygate, Starmer a réalisé sa meilleure performance à ce jour. Tout ce que Johnson a à rejeter est une phrase curieuse sur le fait que Starmer est un “Corbynista dans un costume coûteux”, comme si une bonne couture était aujourd’hui offensante pour les conservateurs (bien que Johnson s’arrange pour avoir l’air froissé même dans les meilleurs fils de Savile Row). Le fait est que Johnson n’était bon que lorsqu’il affrontait Corbyn, qui combinait des politiques faibles et une mauvaise prestation d’une manière que peu de gens pouvaient rivaliser. Johnson manque probablement l’ancien Trot.

Les apparitions médiatiques de Rayner montrent également une tendance admirable à ne prendre aucune bêtise des journalistes. Elle est rare pour quelqu’un de gauche d’être prêt à passer à l’offensive et de ne pas s’excuser de ne pas être conservateur. Elle rappelle, à cet égard, Ken Livingstone et Tony Blair – des gens qui se disputeraient. Elle a également une ligne dans le conservatisme de la classe ouvrière, petit «c» sur le crime, le comportement antisocial et la terreur. Ce n’est pas un gaucher d’Islington. Elle est combative et vive d’esprit, et c’est ce qui déconcerte Johnson.

En fait, Rayner est allée dans une meilleure école de fin d’études pour les politiciens en herbe que même l’Oxford Union – elle était déléguée syndicale Unison. En tant que représentante syndicale, elle a appris à traiter avec des types autorisés, à faire et à gagner un argument, et surtout, à penser sur ses pieds et à lancer occasionnellement des barbes pointues – comme lorsqu’elle a taquiné Johnson sur le fait que l’ambition n’était pas une mauvaise chose. , et comment elle aimait son travail plutôt que celui de Starmer (il y avait des rumeurs de friction au sommet de la fête). Rayner est meilleure que la plupart des bancs avant dans le débat et a prospéré dans son nouveau rôle. Après que Starmer a reçu un diagnostic de Covid l’année dernière, elle a pris les PMQ avec un préavis d’environ une heure – et l’a pris d’assaut.

Il y a beaucoup de clichés à raconter sur l’histoire personnelle de Rayner, et ses expériences en tant que mère célibataire et le reste ont sans aucun doute façonné ses idées et sa personnalité. Il n’est pas immédiatement évident de savoir comment une éducation dans une école publique et un diplôme d’Oxbridge auraient fait d’elle une meilleure politicienne. Il semble juste que certaines personnes en politique et dans les médias ne veulent pas accepter que quelqu’un comme Rayner soit là où il est. C’était le même snobisme qui méprisait Alan Johnson et John Prescott.

Le genre de classisme désinvolte infligé à Rayner peut être plus ou moins pernicieux que le sexisme – ou le racisme d’ailleurs – mais il défigure aussi sûrement la vie publique. Peut-être que lorsque Rayner a qualifié les conservateurs de “racaille”, c’était à ces critiques qu’elle avait à l’esprit.