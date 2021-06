Le snob de la bouteille de Coca-Cola de Cristiano Ronaldo « leur a coûté 4 milliards de dollars en effondrement du marché boursier » quelques heures après le drame de la conférence de presse de la mégastar

Le camouflet de la star de la Juventus est venu avant qu’il ne batte plusieurs records mercredi lors de la victoire 3-0 du Portugal, champion en titre, contre la Hongrie à Budapest.

Le premier but d’un doublé tardif a permis au joueur de 36 ans de dépasser le total de neuf buts de Michel Platini en Championnat d’Europe en améliorant son total à 11 et de devenir le premier joueur à apparaître et à marquer lors des cinq éditions du tournoi.

Pourtant, avant le coup d’envoi, ses exploits lors de la conférence de presse ont eu un impact mondial bien plus important.

Cristiano Ronaldo était en colère parce qu’ils ont mis du Coca Cola devant lui lors de la conférence de presse du Portugal, au lieu de l’eau ! 😂Il les a déplacés et a dit « Bois de l’eau » 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq – FutbolBible (@FutbolBible) 14 juin 2021

Assis derrière une paire de bouteilles de coca aux côtés du manager de son équipe, Fernando Santos, Ronaldo a grimacé devant les objets avant de les retirer du plan de la caméra.

Il a ensuite pris une bouteille d’eau, en prononçant son nom portugais « eau », et murmura « Coca Cola » pour lui-même dégoûté, l’action coûtant très cher au géant des boissons basé à Atlanta.

L’un des principaux sponsors du tournoi, qui se déroule dans diverses villes d’Europe, le cours des actions de Coca-Cola a chuté à 55,22 $ contre 56,10 $ immédiatement après le déménagement de Ronaldo, soit une baisse de 1,6%.

D’abord Ronaldo avec le Coca-Cola…Maintenant, Paul Pogba n’était pas content du Heineken devant lui lors de sa conférence de presse 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP – Objectif (@goal) 16 juin 2021

Au total, sa valeur marchande a chuté de 242 milliards de dollars à 238 milliards de dollars, soit une baisse de 4 milliards de dollars.

« Les joueurs se voient offrir de l’eau, aux côtés de Coca-Cola et Coca-Cola Zero Sugar, à leur arrivée lors de nos conférences de presse », a fait remarquer un porte-parole du développement de l’Euro 2020, notant que tout le monde « a droit à ses préférences en matière de boissons ».

Jusqu’à présent, Coca-Cola n’a pas encore répondu aux nombreuses demandes de commentaires.

« Excusez-moi monsieur, qui êtes-vous ? J’ai besoin de voir votre pass… » https://t.co/tkgdgVgaaV – Gabriele Marcotti (@Marcotti) 16 juin 2021

Mais avec le fervent musulman Paul Pogba retirant une bouteille de bière sans alcool après la victoire 1-0 de la France sur l’Allemagne, on dit que les grandes entreprises pourraient désormais repenser leurs stratégies de parrainage de grands tournois de football.

Ailleurs, un membre de la sécurité de la Puskas Arena de Budapest a chatouillé les fans en ligne après la diffusion d’images de lui en train de coller un Ronaldo masqué et de demander à voir son laissez-passer.

« Excusez-moi, monsieur, qui êtes-vous ? » certains ont plaisanté en disant qu’il disait, tandis qu’un téléspectateur a commenté : « Et c’était la dernière fois que l’homme travaillait pour l’UEFA. »