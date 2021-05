Le SNL déchire le Dr Fauci et le CDC en raison de la confusion entourant les nouvelles règles relatives aux masques à travers le pays

SAMEDI Night Live a fait fi de la confusion qui a suivi les nouvelles directives fédérales concernant les Américains entièrement vaccinés.

Cela intervient alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé cette semaine que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques à l’extérieur dans la foule et dans la plupart des endroits à l’intérieur.

3 NINTCHDBPICT000653699696 Crédits: Getty

3 Le vrai Dr Fauci qui a semé la confusion en insistant sur le fait que les enfants devraient porter des masquesx Crédit: AP

3 Le CDC a annoncé que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques à l’extérieur dans la foule Crédits: Getty Images – Getty

La membre de la distribution Kate McKinnon, qui a repris son interprétation du Dr Anthony Fauci, a déclaré au début de l’émission: « C’est votre garçon Fauci, le saint patron de Purell. »

Purell est une marque américaine de désinfectant pour les mains qui s’est répandue pendant la pandémie.

Répondant à la confusion, elle a déclaré: «Pour clarifier les choses, j’ai trouvé quelques médecins du CDC qui minaient dans le théâtre pour démontrer le comportement correct du masque.»

Aidy Bryant et Beck Bennett ont ensuite agi à l’intérieur d’un bar.

Lorsque Bryant a demandé si Bennett avait été piqué, il a répondu qu’il ne l’était pas, mais cela devrait être supposé car il était dans un pub à 11 heures du matin.

Bryant a répondu: « Vous avez raison, je mérite Covid. »

Alex Moffat et Cecily Strong sont apparus dans une autre scène sur deux personnes lors d’un grand rassemblement.

Strong a dit à Moffat qu’il n’était pas nécessaire de porter un masque parce qu’ils étaient « à l’extérieur du bâtiment du Capitole ».

La paire s’enfuit alors, avec Moffat enfilant un chapeau MAGA.

McKinnon’s Fauci a noté: « C’était un exemple très spécifique mais précis en termes de masques. »

Keegan-Michael Key était l’hôte de cette semaine, tandis qu’Olivia Rodrigo s’est produite en tant qu’invitée musicale.

D’autres sketches tentant de clarifier les directives comprenaient un couple qui s’est rendu compte qu’ils n’aimaient pas la partie inférieure de leurs visages une fois qu’ils ont enlevé leurs masques et une femme qui pensait qu’elle n’avait pas besoin de porter un masque dans un magasin parce qu’elle est gay. .

À la fin de l’esquisse, plusieurs membres de la distribution ont dansé ensemble pendant la « vision sans masque du CDC pour l’avenir », d’accord « quand nous nous réunissons en tant que société, nous pouvons tout résoudre » – sauf apparemment le conflit israélo-palestinien.

En conclusion, le Fauci de McKinnon a exhorté tout le monde à se faire piquer pour « profiter de la vie sans masque. Sauf pour [the ‘Saturday Night Live’] public. Vous devez les garder. »

L’épisode a été animé par le comédien Keegan-Michael Key avec l’invité musicale Olivia Rodrigo.