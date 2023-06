Le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm pourrait apparaître très tôt

Qualcomm a déjà fixé une date pour annoncer ce que nous supposons être le Snapdragon 8 Gen 3 et c’est plus tôt que d’habitude. Marquez ces calendriers car les deux dernières puces de Qualcomm ont été excellentes.

Avec le changement de nom de la puce de niveau supérieur Snapdragon en série « 8 Gen », Qualcomm a pris un départ un peu difficile. Le Snapdragon 8 Gen 1 d’origine n’a pas impressionné dans le département des performances, obligeant Qualcomm à passer de la fonderie de Samsung à TSMC à mi-cycle afin de sortir le Snapdragon 8+ Gen 1. Cette puce, ainsi que le Snapdragon 8 Gen de cette année 2, ont été des sauveurs uniquement en termes d’efficacité énergétique.

Le meilleur exemple que je puisse donner de la différence est celui du Galaxy S22 de l’année dernière (avec un Snapdragon 8 Gen 1) au Galaxy S23 de cette année (avec un Snapdragon 8 Gen 2). Dans notre examen, nous avons noté la durée de vie de la batterie attendue du S22 et nous ne pouvions pas recommander à quiconque de l’acheter, tandis que le Galaxy S23 est en quelque sorte devenu mon téléphone de choix, grâce à sa petite taille et à sa durée de vie de la batterie ridiculement bonne. C’est la nuit et le jour et nous ne pouvons pas nous empêcher de supposer que c’est le passage à TSMC qui alimente l’amélioration.

Ainsi, une date fixée pour le Snapdragon 8 Gen 3 n’est importante que parce qu’elle devrait signifier une arrivée plus tôt de la meilleure nouvelle puce de Qualcomm. En supposant qu’ils n’aient pas changé les choses, je suppose que ce sera une autre bête économe en énergie qui alimentera bientôt le prochain Galaxy de Samsung, ainsi que OnePlus et toute autre personne non nommée Google.

Le Snapdragon Summit accueillera une fois de plus la grande révélation de Qualcomm. Les dates de ce cafouillage hawaïen annuel sont du 24 octobre au 26 octobre.

Pour référence, les derniers événements du Snapdragon Summit ont eu lieu en décembre ou novembre.

// Qualcomm