Le Snapdragon 8 Gen 2 utilisé par Samsung aura également un GPU overclocké

Certains smartphones à venir avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 sont déjà passés par Geekbench – les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, par exemple. Lorsqu’ils l’ont fait, la référence a signalé les fréquences suivantes pour les trois clusters : cœur principal à 3,36 GHz, cœurs de performance à 2,80 GHz et cœurs d’efficacité à 2,02 GHz.

Ce ne sont pas seulement les produits phares de Samsung, mais de nombreux téléphones à venir seront équipés du chipset 8 Gen 2. Et nous avons également vu des références de certains d’entre eux, par exemple le vivo X90 Pro et iQOO 11. Mais regardez attentivement – la fréquence du noyau Prime sur ceux-ci est répertoriée comme 3,19 GHz. C’est aussi la valeur annoncée par Qualcomm, 3,1872 GHz était le chiffre exact donné. Alors, comment se fait-il que les Samsung fonctionnent à des horloges plus élevées ?















Les premiers résultats de Geekbench sur les téléphones Snapdragon 8 Gen 2

Il y a quelques jours Univers de glace a déclaré que la version européenne utilisera une “version haute fréquence exclusive” du Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, les références que nous avons vues jusqu’à présent provenaient des modèles américains, il s’agit donc probablement d’une chose mondiale plutôt que d’une Europe- seule chose.

Maintenant, le leakster ajoute plus de détails – le cœur du processeur Prime sera en effet cadencé à 3,36 GHz au lieu de 3,2 GHz. Mais le GPU fonctionnera également plus rapidement – 719 MHz, contre 680 MHz.

Qualcomm a parfois publié des versions “AC” qui fonctionnent à des horloges plus élevées que la puce de base. Par exemple, le Snapdragon 855 a un numéro de modèle SM8150, le SM8150-AC est le 855+, qui a fait passer le noyau Prime de 2,84 GHz à 2,96 GHz. Le 8 Gen 2 qui a été annoncé cette semaine est le SM8550-AB, donc ce devrait être le SM8550-AC.

Il n’est pas clair si cette puce destinée à la série Galaxy S23 sera surnommée Snapdragon 8+ Gen 2 ou autre chose. Mais il semble que Qualcomm et TSMC aient trouvé suffisamment de marge pour un overclock décent.

Les chiffres officiels de Qualcomm affirment que le processeur 8 Gen 2 est 35% plus rapide que son homologue 8 Gen 1, le GPU est 25% plus rapide. Compte tenu de l’overclocking des deux, cette nouvelle version de la puce devrait être encore plus rapide. Il est difficile de dire combien plus vite, cependant, car il est trop tôt pour lire les résultats de référence.

La source