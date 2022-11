Le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm est arrivé

Les vacances de fin d’année de Qualcomm à Hawaï pour la presse technologique ont débuté cette semaine, ce qui signifie de nouvelles annonces Snapdragon ! Le fabricant de puces nous a en effet apporté une grande révélation aujourd’hui – le Snapdragon 8 Gen 2une puce qui alimentera presque tous les principaux smartphones l’année prochaine, à l’exception de la gamme Pixel de Google.

Que devez-vous savoir sur le Snapdragon 8 Gen 2 ? La puce 4 nm (64 bits) et son processeur Kryo améliorent les performances de 30 % et permettent une efficacité énergétique 40 % supérieure par rapport au Snapdragon 8 Gen 1. Son GPU Adreno offre des performances 25 % plus rapides et une efficacité énergétique jusqu’à 45 % supérieure bien.

Dans les appareils photo, nous obtenons une prise en charge de la capture de photos 200MP, ainsi que la capture vidéo 8K HDR en HDR 10 bits. Lorsque vous regardez une vidéo, nous obtenons pour la première fois la prise en charge du codec AV1 avec une lecture jusqu’à 8K HDR à 60 ips.

Il propose une diffusion audio Bluetooth à latence ultra-faible (<48 ms), Bluetooth 5.3, Spatial Audio avec suivi de la tête et WiFi 7 avec des vitesses allant jusqu'à 5,8 Gbps. Il dispose également du nouveau modem Snapdragon X70 5G, avec prise en charge de deux cartes SIM 5G à la fois.

Les premiers appareils Snapdragon 8 Gen 2 arriveront avant la fin de l’année. Des entreprises comme ASUS, Motorola, OnePlus, OPPO, Sony et Xiaomi se sont déjà engagées à utiliser la puce à un moment donné.

// Qualcomm