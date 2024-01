Le snap des Lions de Détroit compte : Frank Ragnow Iron Man sur blessure contre Bucs

Les Lions de Détroit ont battu Boucaniers de Tampa Bay pour avancer vers le Championnat NFC match contre le 49ers de San Francisco. La victoire a nécessité de gros efforts de la part des trois phases de l’équipe et quelques performances courageuses de la part de joueurs blessés.







Examinons de plus près le décompte des instantanés du match éliminatoire de division.

Infraction

Quarts-arrières

Jared Goff : 73 (100 %)

Teddy Bridgewater : N/A

Hendon Hooker: INACTIF

Une autre semaine, trois autres formations gagnantes s’agenouillent de Jared Goff.

Demis offensifs

David Montgomery : 41 (56 %)

Jahmyr Gibbs : 26 (36 %)

Jason Cabinda (FB) : 11 (15 %) – 24 snaps sur équipes spéciales (83 %)

Craig Reynolds : 6 (8 %) – 12 (41 %)

Cela pourrait vous surprendre de voir David Montgomery terminer avec 15 snaps de plus que Jahmyr Gibbs, car le porteur de ballon rookie a clairement eu un impact énorme sur le match. Sur les 26 snaps de Gibbs, il a fini par toucher le ballon sur exactement la moitié de ces jeux (13), et il a transformé ces 13 touches en 114 yards et un touché.

C’est une journée assez efficace avec le football, mais je ne suis pas sûr qu’elle surpasse celle de Craig Reynolds, une touche, un touché.

Extrémités serrées

Sam LaPorta : 64 (88 %)

Brock Wright : 30 (41 %) – 8 (28 %)

Anthony Firkser : 12 (16 %) – 6 (21 %)

Malgré son genou en hyperextension et sa contusion osseuse subie au cours de la semaine 18, LaPorta est déjà de retour à sa série complète de clichés deux semaines plus tard. Non seulement LaPorta a joué tous les snaps sauf neuf dans le match, mais il a transformé cela en neuf attrapés, un sommet pour l’équipe ce jour-là.

Avec la blessure tardive de Brock Wright, Anthony Firkser a vu une douzaine de clichés contre les Buccaneers. Firkser devra probablement jouer un rôle encore plus important la semaine prochaine, à moins que les Lions ne parviennent à mettre Zach Ertz, nouvellement ajouté, au courant plus rapidement.

Récepteurs larges

Amon-Ra St.Brown : 69 (95 %) – 1 (3 %)

Josh Reynolds : 57 (78 %) – 1 (3 %)

Jameson Williams : 42 (58 %)

Antoine Green : 3 (4 %) – 7 (24 %)

Donovan Peoples-Jones : 3 (4 %) — 4 (14 %)

Kalif Raymond : INACTIF, blessé

Rien de nouveau ici, car Amon-Ra St. Brown continue d’être un joueur à tous les niveaux, tandis que Josh Reynolds et Jameson Williams partagent le temps en tant qu’option n ° 2/3 dans cette attaque.

Il sera intéressant de voir si Kalif Raymond est en assez bonne santé pour y aller la semaine prochaine, ce qui pourrait réduire le temps de jeu de Reynolds/Williams. Il reprendrait évidemment également ses fonctions de retour de Donovan Peoples-Jones.

Ligne offensive

Taylor Decker : 73 (100 %)

Frank Ragnow : 73 (100 %)

Graham Glasgow : 73 (100 %) — 5 (17 %)

Penei Sewell : 73 (100 %) — 5 (17 %)

Kayode Awosika : 46 (63 %) — 5 (17 %)

Jonas Jackson : 27 (37 %)

Dan Skipper : 1 (1 %) — 5 (17 %)

Colby Sorsdal : 0 (0 %) — 5 (17 %)

Des rapports ont fait surface après le match selon lesquels Frank Ragnow a subi une entorse au genou et à la cheville lors de ce match., mais vos yeux ne vous trompent pas. Il a joué jusqu’au bout et n’a raté aucun cliché dans ce match. Et lorsqu’on lui demande comment il se sent après le match ?

“Incroyable”

Ragnow a joué sur blessure toute la saison, mais dimanche, c’était quelque chose de plus.

“Frank est un étalon”, a déclaré l’entraîneur Dan Campbell après le match. « C’est ce qu’il fait et il est juste – il est prêt à tout mettre en jeu et il ne va pas le manquer. Nous en parlons tout le temps, mais c’est comme les hommes, vous n’êtes peut-être pas à 100 pour cent, mais si vous sentez que vous pouvez produire et que vous pouvez gagner à 80 pour cent de vous-même, et c’est ce que fait Frank.

Ragnow devrait participer au match de championnat NFC.

Malheureusement, les nouvelles sur les blessures n’étaient pas aussi bonnes pour Jonah Jackson, qui a quitté la première mi-temps avec une blessure au genou. Les rapports indiquent que Jackson a déjà subi une intervention chirurgicale mineure et qu’il pourrait éventuellement jouer dans le super Bowlmais ce sera probablement Kayode Awosika à la garde gauche contre les 49ers cette semaine.

La défense

BORD:

Aidan Hutchinson : 58 (91 %) — 1 (3 %)

John Cominsky : 38 (59 %) – 5 (17 %)

Roméo Okwara : 38 (59 %) – 5 (17 %)

Josh Paschal : 32 (50 %)

Charles Harris: INACTIF

Après avoir lutté contre une maladie la semaine dernière, Hutchinson était de retour à sa série complète de clichés.

Plus intéressant encore, cependant, a été le recours aux défenseurs de réserve des Lions. S’attendant peut-être à une attaque plus lourde de la part des Buccaneers, les Lions ont utilisé leurs options hybrides (Cominsky, Paschal) plus souvent que leurs purs défenseurs intérieurs.

Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Détroit a été exceptionnellement médiocre en défendant la course dans ce match, permettant aux Buccaneers de se précipiter pour 89 verges et 5,9 verges par course.

DT :

Alim McNeill : 34 (53 %) – 4 (14 %)

Tyson Alualu : 20 (31 %)

Benito Jones : 12 (19 %) – 9 (31 %)

Levi Onwuzurike : 7 (11 %)

Brodric Martin : INACTIF

Ici, vous pouvez vraiment voir à quel point les Lions ont peu donné la priorité à leurs défenseurs de course mangeurs d’espace par rapport à certains de leurs défenseurs de bord plus complets qui peuvent donner des coups de pied à l’intérieur.

Secondeurs

Alex Anzalone : 64 (100 %) – 1 (3 %)

Derrick Barnes : 48 (75 %) – 7 (24 %)

Jack Campbell : 27 (42 %) — 14 (48 %)

Jalen Reeves-Maybin : 15 (23 %) — 23 (79 %)

Malcolm Rodriguez : 1 (2 %) — 19 (66 %)

Anthony Pittman : 0 (0 %) — 22 (76 %)

Le héros du jeu, Derrick Barnes, continue de se tailler le rôle de LB n°2 face à la recrue Jack Campbell, qui bénéficie également de beaucoup de temps de jeu. Barnes a joué au moins 50 pour cent des snaps défensifs dans tous les matchs sauf deux cette saison, ce qui témoigne de sa constance et de la confiance qu’il a gagnée de la part du personnel d’entraîneurs.

Ne négligez pas non plus l’impact que Jalen Reeves-Maybin a eu ces derniers temps. Il obtient régulièrement une douzaine de clichés par match, et sa capacité de couverture est énorme sur les transmissions évidentes.

Cornerbacks

Cam Sutton : 64 (100 %) — 1 (3 %)

Kindle Vildor : 62 (97 %) — 1 (3 %)

Branche Brian : 53 (83 %) — 1 (3 %)

Will Harris : 0 (0 %) – 23 (79 %)

Chasser Lucas : 0 (0 %) – 23 (79 %)

Khalil Dorsey : 0 (0 %) – 20 (69 %)

Steven Gilmore : INACTIF

Parce que les Buccaneers ne jouent pas autant à 11 que les Rams, le temps de jeu de Brian Branch a juste un peu diminué dans ce match, mais sinon, pas de surprises ici.

Sécurité

Ifetu Melifonwu : 54 (84 %) — 13 (45 %)

Kerby Joseph : 43 (67 %) — 7 (24 %)

CJ Gardner-Johnson : 34 (53 %) – 1 (3 %)

Tracy Walker : INACTIVE

La rotation de sécurité se poursuit, avec Ifetu Melifonwu en tête pour les clichés globaux. Il s’agit d’un pourcentage de temps de jeu particulièrement élevé pour Melifonwu, ce qui ne devrait pas être considéré comme une surprise, compte tenu de l’importance de ses capacités de passe-passe dans le plan de match de cette semaine. Melifonwu a été crédité de quatre passes précipitées dans ce match, et l’a transformé en 1,5 sacs.

Équipes spéciales

Jack Fox : 16 (55%)

Jake McQuaide : 10 (34 %)

Michael Badgley : 5 (17 %)

Jack Fox continue de réaliser des séries éliminatoires exceptionnelles, tandis que Michael Badgley est toujours parfait en séries éliminatoires.

En savoir plus