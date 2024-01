Le snap des Chiefs-Dolphins compte : Chamarri Conner monte haut

Par un froid glacial samedi, le Chefs de Kansas City remis le Dauphins de Miami un Défaite 26-7 lors de leur match éliminatoire Wild Card sur GEHA Field au Arrowhead Stadium, faisant progresser les Chiefs au tour de division contre les Billets de buffle ce dimanche à Orchard Park, New York.







Voyons comment Kansas City a utilisé ses joueurs lors de son premier match éliminatoire.

Titulaires (offensifs) : WR Marquez Valdes-Scantling, WR Rashee Rice, LT Donovan Smith, LG Joe Thuney, C Creed Humphrey, RG Trey Smith, RT Jawaan Taylor, TE Noah Gray, TE Travis Kelce, QB Patrick Mahomes et RB Isiah Pacheco.

Titulaires (défensifs) : DE Michael Danna, DT Derrick Nnadi, DT Chris Jones, DE George Karlaftis, LB Willie Gay Jr., LB Nick Bolton, LB Leo Chenal, CB Trent McDuffie, CB L’Jarius Sneed, S Justin Reid et S Mike Edwards.

N’a pas joué: Le quart Blaine Gabbert.

Inactif: WR Justyn Ross, WR Kadarius Toney, CB Keith Taylor, DE BJ Thompson, OL Wanya Morris, DE Neil Farrell et DE Felix Anudike-Uzomah.

Points à retenir offensants

Ligne offensive

Après avoir été inactif pendant cinq matchs en raison d’un dard au cou, le plaqueur gauche Donovan Smith est revenu dans la formation de départ, jouant 100 % des snaps aux côtés de Joe Thuney, Creed Humphrey, Trey Smith et Jawaan Taylor. Le plaqueur recrue Wanya Morris – qui avait remplacé Smith pendant son absence – continue de se frayer un chemin à travers le protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale. Il sera intéressant de voir ce que l’équipe choisira de faire lorsque les deux joueurs seront en bonne santé. Pari : en playoffs, les Chiefs s’en tiennent au vétéran expérimenté.

Extrémités serrées

Avec la saison en jeu, l’équipe a choisi de s’appuyer sur ses extrémités serrées, avec une moyenne de 1,61 à chaque snap. C’était un sommet pour la saison. Il semble que cela ait été largement réalisé en donnant à Blake Bell un pourcentage de clichés plus élevé que ce qu’il avait vu (dans un match normal) depuis le match de la semaine 9 contre les Dolphins à Francfort, en Allemagne – lorsque Kansas City a fait la même chose. Samedi, les Chiefs ont exécuté le ballon sur 45 % de leurs jeux – un peu plus souvent que d’habitude – tout comme ils l’ont fait lors de la semaine 9, lorsque 43 % des représentants effectuaient des jeux.

Demis offensifs

Tout au long de la saison, Kansas City a poussé Isiah Pacheco de plus en plus dans un rôle de « vache à cloche ». Contre la Bengals de Cincinnati au cours de la semaine 17 – avec l’absence de Clyde Edwards-Helaire – son utilisation a atteint 92 %. Samedi, l’équipe est revenue à la façon dont elle avait utilisé Pacheco plus tôt dans la saison – environ les deux tiers des clichés – avec Edwards-Helaire (plutôt que Jerick McKinnon, blessé) prenant le relais dans certaines situations de passe. Est-ce parce que Pacheco figurait sur le rapport de blessure avec un problème à l’épaule, ou était-ce un choix stratégique ? Le match contre les Bills pourrait aider à répondre à cette question.

Récepteurs larges

Alors que les séries éliminatoires commençaient, il semble que Kansas City ait finalement trouvé ce qui semble être une répartition judicieuse de ses joueurs : Rashee Rice et Justin Watson avec la part du lion des clichés, avec Marquez Valdes-Scantling et Mecole Hardman obtenant la plupart de ce qui reste et des joueurs. comme Richie James, Kadarius Toney et Justyn Ross qui reçoivent les miettes.

Toney et Ross étaient tous deux inactifs samedi.

Points à retenir défensifs

Arrières défensifs

Alors que les séries éliminatoires commençaient, les Chiefs étaient dans leur zone de confort à l’arrière : deux cornerbacks (Trent McDuffie et L’Jarius Sneed) et deux sécurités (Justin Reid et Mike Edwards) sur le terrain pour chaque jeu. (Il semble désormais certain que la sécurité Bryan Cook ratera le reste de la saison.

Le cornerback Joshua Williams a obtenu la plupart des snaps en tant que troisième cornerback (56 %), tandis que Jaylen Watson en avait 17 %. La recrue Chamarri Conner était dans le mix pour 61% des clichés – la plupart en tant que troisième sécurité. Pour la deuxième saison consécutive, Kansas City accède aux séries éliminatoires avec un arrière défensif recrue prenant une grande part de la charge.

L’équipe comptait en moyenne 5,37 arrières défensifs sur le terrain pour chaque jeu. C’était un record pour la saison.

Secondeurs

Cela signifiait que les secondeurs seraient probablement moins utilisés – et ils l’ont fait. Une moyenne de 1,78 joueurs au deuxième niveau était le plus bas de la saison.

Apparemment, dans l’espoir que les Dolphins s’appuieraient fortement sur leur jeu de course (ou peut-être parce qu’il était finalement en parfaite santé après s’être assis au cours de la semaine 18), Kansas City a recommencé à avoir le secondeur MIKE Nick Bolton pour tous les clichés défensifs ; Drue Tranquill est redevenu un joueur situationnel. Les clichés de Willie Gay Jr. et de Leo Chenal étaient un peu en baisse par rapport à leurs plages normales.

Ligne défensive

À l’exception du plaqueur défensif Derrick Nnadi qui a quitté le match avec une blessure au coude au cours du premier quart – ses clichés étant largement repris par Tershawn Wharton et le joueur de l’équipe d’entraînement élevé Mike Pennel – les joueurs de ligne défensive étaient dans leur plage d’utilisation normale.

Données

Infraction

Infraction Tous Passer Courir Total 75

(100%) 41

(100%) 34

(100%) Credo Humphrey 75

(100%) 41

(100%) 34

(100%) Patrick Mahomes 75

(100%) 41

(100%) 34

(100%) Donovan Smith 75

(100%) 41

(100%) 34

(100%) Trey Smith 75

(100%) 41

(100%) 34

(100%) Jawaan Taylor 75

(100%) 41

(100%) 34

(100%) Joe Thuney 75

(100%) 41

(100%) 34

(100%) Travis Kelce 64

(85%) 38

(93%) 26

(76%) Riz Rashee 57

(76%) 37

(90%) 20

(59%) Isiah Pacheco 53

(71%) 26

(63%) 27

(79%) Justin Watson 51

(68%) 26

(63%) 25

(74%) Noah Gray 37

(49%) 13

(32%) 24

(71%) Márquez Valdés-Scantling 30

(40%) 18

(44%) 12

(35%) Mécole Hardman 25

(33%) 18

(44%) 7

(21%) Clyde Edwards-Helaire 22

(29%) 15

(37%) 7

(21%) Blake Bell 20

(27%) 5

(12%) 15

(44%) Richie James 15

(20%) 9

(22%) 6

(18%) Nick Allegretti 1

(1%) 0

(0%) 1

(3%)

La défense

La défense Tous Passer Courir Total 59

(100%) 41

(100%) 18

(100%) Mike Edwards 59

(100%) 41

(100%) 18

(100%) Trent McDuffie 59

(100%) 41

(100%) 18

(100%) Justin Reid 59

(100%) 41

(100%) 18

(100%) L’Jarius Sneed 59

(100%) 41

(100%) 18

(100%) Nick Bolton 57

(97%) 39

(95%) 18

(100%) Charles Omenihu 47

(80%) 32

(78%) 15

(83%) Michael Danna 43

(73%) 30

(73%) 13

(72%) Georges Karlaftis 43

(73%) 36

(88%) 7

(39%) Chris Jones 42

(71%) 31

(76%) 11

(61%) Chamarri Conner 36

(61%) 29

(71%) 7

(39%) Josué Williams 33

(56%) 28

(68%) 5

(28%) Tershawn Wharton 25

(42%) 17

(41%) 8

(44%) Willie Gay Jr. 22

(37%) 15

(37%) 7

(39%) Drue Tranquille 16

(27%) 7

(17%) 9

(50%) Mike Pennel 14

(24%) 6

(15%) 8

(44%) Léo Chenal dix

(17%) 4

(dix%) 6

(33%) Jaylen Watson dix

(17%) 8

(20%) 2

(11%) Derrick Nnadi 7

(12%) 0

(0%) 7

(39%) Hareng Malik 6

(dix%) 3

(7%) 3

(17%) Déon Bush 2

(3%) 2

(5%) 0

(0%)

Équipes spéciales

Équipes spéciales Snaps Total 23

(100%) Déon Bush 17

(74%) Léo Chenal 17

(74%) Jack Cochrane 17

(74%) Chamarri Conner 17

(74%) Noah Gray 15

(65%) Josué Williams 15

(65%) Ekow Boye-Doe 13

(57%) Harrison Butker 13

(57%) La’Mical Périne 12

(52%) Jaylen Watson 11

(48%) Blake Bell dix

(43%) Cam Jones dix

(43%) Nicolas Jones 9

(39%) Tommy Townsend 9

(39%) James Winchester 9

(39%) Drue Tranquille 8

(35%) Nick Allegretti 6

(26%) Mike Caliendo 6

(26%) Credo Humphrey 6

(26%) Richie James 6

(26%) Lucas Niang 6

(26%) Trey Smith 6

(26%) Jawaan Taylor 6

(26%) Justin Watson 4

(17%) Michael Danna 1

(4%) Georges Karlaftis 1

(4%) Derrick Nnadi 1

(4%) Justin Reid 1

(4%) Tershawn Wharton 1

(4%)

Tous les clichés

Tous les clichés Désactivé Déf ST Total Total 75

(100%) 59

(100%) 23

(100%) 157

(100%) Nick Allegretti 1

(1%) 0

(0%) 6

(26%) 7

(4%) Blake Bell 20

(27%) 0

(0%) dix

(43%) 30

(19%) Nick Bolton 0

(0%) 57

(97%) 0

(0%) 57

(36%) Ekow Boye-Doe 0

(0%) 0

(0%) 13

(57%) 13

(8%) Déon Bush 0

(0%) 2

(3%) 17

(74%) 19

(12%) Harrison Butker 0

(0%) 0

(0%) 13

(57%) 13

(8%) Mike Caliendo 0

(0%) 0

(0%) 6

(26%) 6

(4%) Léo Chenal 0

(0%) dix

(17%) 17

(74%) 27

(17%) Jack Cochrane 0

(0%) 0

(0%) 17

(74%) 17

(11%) Chamarri Conner 0

(0%) 36

(61%) 17

(74%) 53

(34%) Michael Danna 0

(0%) 43

(73%) 1

(4%) 44

(28%) Mike Edwards 0

(0%) 59

(100%) 0

(0%) 59

(38%) Clyde Edwards-Helaire 22

(29%) 0

(0%) 0

(0%) 22

(14%) Willie Gay Jr. 0

(0%) 22

(37%) 0

(0%) 22

(14%) Noah Gray 37

(49%) 0

(0%) 15

(65%) 52

(33%) Mécole Hardman 25

(33%) 0

(0%) 0

(0%) 25

(16%) Hareng Malik 0

(0%) 6

(dix%) 0

(0%) 6

(4%) Credo Humphrey 75

(100%) 0

(0%) 6

(26%) 81

(52%) Richie James 15

(20%) 0

(0%) 6

(26%) 21

(13%) Cam Jones 0

(0%) 0

(0%) dix

(43%) dix

(6%) Chris Jones 0

(0%) 42

(71%) 0

(0%) 42

(27%) Nicolas Jones 0

(0%) 0

(0%) 9

(39%) 9

(6%) Georges Karlaftis 0

(0%) 43

(73%) 1

(4%) 44

(28%) Travis Kelce 64

(85%) 0

(0%) 0

(0%) 64

(41%) Patrick Mahomes 75

(100%) 0

(0%) 0

(0%) 75

(48%) Trent McDuffie 0

(0%) 59

(100%) 0

(0%) 59

(38%) Lucas Niang 0

(0%) 0

(0%) 6

(26%) 6

(4%) Derrick Nnadi 0

(0%) 7

(12%) 1

(4%) 8

(5%) Charles Omenihu 0

(0%) 47

(80%) 0

(0%) 47

(30%) Isiah Pacheco 53

(71%) 0

(0%) 0

(0%) 53

(34%) La’Mical Périne 0

(0%) 0

(0%) 12

(52%) 12

(8%) Justin Reid 0

(0%) 59

(100%) 1

(4%) 60

(38%) Riz Rashee 57

(76%) 0

(0%) 0

(0%) 57

(36%) Donovan Smith 75

(100%) 0

(0%) 0

(0%) 75

(48%) Trey Smith 75

(100%) 0

(0%) 6

(26%) 81

(52%) L’Jarius Sneed 0

(0%) 59

(100%) 0

(0%) 59

(38%) Jawaan Taylor 75

(100%) 0

(0%) 6

(26%) 81

(52%) Joe Thuney 75

(100%) 0

(0%) 0

(0%) 75

(48%) Tommy Townsend 0

(0%) 0

(0%) 9

(39%) 9

(6%) Drue Tranquille 0

(0%) 16

(27%) 8

(35%) 24

(15%) Márquez Valdés-Scantling 30

(40%) 0

(0%) 0

(0%) 30

(19%) Jaylen Watson 0

(0%) dix

(17%) 11

(48%) 21

(13%) Justin Watson 51

(68%) 0

(0%) 4

(17%) 55

(35%) Tershawn Wharton 0

(0%) 25

(42%) 1

(4%) 26

(17%) Josué Williams 0

(0%) 33

(56%) 15

(65%) 48

(31%) James Winchester 0

(0%) 0

(0%) 9

(39%) 9

(6%) Mike Pennel 0

(0%) 14

(24%) 0

(0%) 14

(9%)

