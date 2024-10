Le snafu à la crème glacée de Dana Carvey avec Maya Rudolph n’était pas prévu

Devinez quoi? Et au fait, ce moment de glace entre Dana Carvey et Maya Rudolph lors de l’émission de la semaine dernière. Samedi soir en direct L’usurpation à froid du débat vice-présidentiel était complètement spontanée.

S’exprimant sur un récent épisode de Supermouche podcastqu’il co-anime avec David Spade, Carvey a révélé que le snafu le mettant en scène (dans le rôle de Joe Biden) brisant de la glace au visage de Maya Rudolph (dans le rôle de Kamala Harris) était une décision impulsive.

« Le cornet de glace n’était pas prévu », a déclaré Carvey. «J’ai demandé à l’accessoiriste de me donner un cornet de glace juste pour le défilé vestimentaire. Et puis le spectacle aérien, elle m’a donné [a] beaucoup plus gros [one]et je ne lui ai pas demandé.

Vers la fin du sketch d’ouverture de l’épisode du 5 octobre, Biden de Carvey organise la soirée de visionnage organisée par Kamala Harris de Rudolph et Doug Emhoff d’Andy Samberg et finit par livrer une triple boule de glace à la vanille directement sur le visage de l’actrice ; elle le prend avec calme et essaie de ne pas rire ou de briser son caractère.

« En live, j’avais raison, en faisant des gestes », a expliqué Carvey. «Je me suis dit: ‘Voici de la glace, gros con.’ Voici le visage de Maya. Et je ne voulais pas lui faire de mal, mais j’ai juste… j’y ai pensé et je l’ai fait en deux secondes. C’est donc pour mettre un terme à toutes les rumeurs et à tous les discours. Il ne savait pas non plus qu’il avait sa propre « grosse gorgée » sur la bouche, a-t-il déclaré à Spade.

Plus tard dans le podcast, qui mettait en vedette l’animateur de la semaine, le comédien Nate Bargatze, Carvey a déclaré qu’il souhaitait que son impression de Biden soit réalisée « avec respect ». Ce qui a commencé comme un clip viral de sa ligne s’est transformé en un passage à son alma mater, alors qu’il essayait de « garder [the impression] drôle. » L’ancien SNL La star, qui incarnait auparavant George HW Bush, a qualifié sa parodie de Biden de mélange de dessin animé M. Magoo et du regretté acteur-comique Tim Conway.

« Le principal, c’est que ça me fait rire, et je fais définitivement des choses qu’il ne fait pas », a-t-il déclaré. « Il n’écrase pas de glace au visage. Tu sais? Il ne dit pas que je ne peux pas croire que ce n’est pas du beurre. Je fais ce que j’ai fait au premier Bush.»